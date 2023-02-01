В парламенте Ирана обещали ответить на атаку беспилотников в Исфахане

В комиссии иранского парламента по внешней политике и нацбезопасности пообещали ответить на атаку на объект в Исфахане

Тегеран не оставит без ответа атаку на объект военного ведомства в Исфахане, заявил член комиссии иранского парламента по внешней политике и национальной безопасности Махмуд Аббасзаде Мешкини.

Парламентарий заявил в интервью РИА «Новости», что атака на Исфахан не останется без ответа.

Как отметил член комиссии иранского парламента по внешней политике и нацбезопасности, для Тегерана не стало неожиданностью, что украинская власть заняла позицию, созвучную гегемонии Запада, потому что Киев просто должен был занять такую позицию.

При этом, по словам Мешкини, Украина сейчас не позволяет себе более откровенные выпады в отношении Ирана, так как знает, какой ответ она получит от Тегерана. Он выразил уверенность, что в Киеве очень боятся, потому что Иран не шутит.

Отвечая на вопрос о том, какую сторону Тегеран может занять в возможном конфликте с Украиной, иранский чиновник отметил, что эпоха доминирования Запада кончилась, поэтому Иран точно не встанет на сторону Запада.

Напомним, в ночь на воскресенье в иранском городе Исфахан прогремел взрыв. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как США провоцируют войну против важного партнера России.