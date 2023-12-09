Российский пловец Колесников отказался от участия в Олимпийских играх из-за решений МОК

Tекст: Александра Юдина

«Хорошо, что МОК в принципе пошел на этот шаг и принял решение по допуску. Другое дело, что условия нейтрального статуса от World Aquatics остаются прежними. Есть ребята, которые готовы пойти на эти условия международных федераций и выступить. Я буду рад за них, если они поедут на Олимпиаду. Я на это пойти не мог», – цитирует «Матч ТВ» Колесникова.

Глава конгресса Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев назвал унижением участие спортсменов без гимна и флага.

Накануне МОК допустил российских спортсменов до Олимпийских игр 2024 года в нейтральном статусе. Ранее глава World Athletics Себастьян Коу усомнился в допуске россиян на Олимпиаду–2024.



Также стало известно, что российских легкоатлетов отказались допускать на Олимпиаду–2024.