До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.4 комментария
Пловец Колесников отказался от участия в Олимпийских играх из-за решений МОК
Российский пловец Колесников отказался от участия в Олимпийских играх из-за решений МОК
Рекордсмен мира по плаванию Климент Колесников заявил, что из-за нынешних критерий допуска до международных соревнований не сможет поехать на Олимпийские игры в Париже.
«Хорошо, что МОК в принципе пошел на этот шаг и принял решение по допуску. Другое дело, что условия нейтрального статуса от World Aquatics остаются прежними. Есть ребята, которые готовы пойти на эти условия международных федераций и выступить. Я буду рад за них, если они поедут на Олимпиаду. Я на это пойти не мог», – цитирует «Матч ТВ» Колесникова.
Глава конгресса Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев назвал унижением участие спортсменов без гимна и флага.
Накануне МОК допустил российских спортсменов до Олимпийских игр 2024 года в нейтральном статусе. Ранее глава World Athletics Себастьян Коу усомнился в допуске россиян на Олимпиаду–2024.
Также стало известно, что российских легкоатлетов отказались допускать на Олимпиаду–2024.