В России назвали унижением участие спортсменов без гимна и флага

Глава конгресса Международной ассоциации бокса Кремлев назвал унижением участие спортсменов без гимна и флага

Tекст: Александра Юдина

По его словам, должна оставаться граница между спортом и спортивным функционером, а призывающих к унижению спортсменов людей вообще не должно быть в спорте, передает ТАСС.

Также Кремлев отметил, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не соответствует занимаемой должности, в организации «не осталось ничего кроме воровства и коррупции» в отношении спортсменов.

«Происходит самый настоящий грабеж. Платят за то, чтобы президент Бах хорошо летал и хорошо кушал, а спортсмены живут там, где живут клопы», – возмутился глава IBA.

Он подчеркнул, что Бах не имеет отношения к олимпийскому движению, поэтому он должен покинуть свой пост.

«Они сделали из олимпийской семьи какой-то частный клуб», – добавил Кремлев.

Как в свою очередь заметила генсекретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко, решение МОК о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе – обезличивание спортсменов.

«Это решение просто неприятно, это обезличивание. Боксеры объявили, что в нейтральном статусе выступать не будут», – заверила она, добавив, что у российских спортсменов большие планы на следующий год, будут задействованы все команды.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Накануне МОК допустил российских спортсменов до Олимпийских игр 2024 года в нейтральном статусе. Ранее глава World Athletics Себастьян Коу усомнился в допуске россиян на Олимпиаду–2024.



Также стало известно, что российских легкоатлетов отказались допускать на Олимпиаду–2024.