До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.4 комментария
Российские войска за сутки отбили пять атак на Донецком направлении
На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией отразили пять атак противника около Белогоровки, Красного и Шумов Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, российские войска нанесли поражение живой силе 22-й, 93-й механизированных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Марьинки, Курдюмовки, Андреевки и Клещеевки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Общие потери противника составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными две машины пехоты, гаубица «Мста-Б» и орудие Д-30.
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией отразили атаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ рядом с Новодонецким ДНР. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих убитыми и ранеными, , сообщил Конашенков.
На Купянском направлении слаженными действиями подразделений Западной группировки, ударами армейской авиации нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 43-й механизированной бригады ВСУ и 113-й бригады теробороны у Куриловки и Петропавловки Харьковской области. Потери противника составили до 105 военнослужащих и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» отразили атаку штурмовой группы 1-й бригады нацгвардии Украины поблизости от Серебрянского лесничества.
Кроме того, нанесено поражение живой силе ВСУ в районе Григоровки ДНР. Потери противника на этом направлении составили до 155 военнослужащих, две бронемашины и три автомобиля, отчитались в Минобороны.
На Запорожском направлении подразделениями российской группировки, ударами авиации нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 117-й и 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ под Степногорском, Пятихатками, Вербовым и Работино Запорожской области. Потери противника составили до 35 военнослужащих, гаубица Д-30, самоходная артустановка «Гвоздика».
На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии потери противника составили до 50 военнослужащих.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожен склад боеприпасов 120-й бригады теробороны возле Волчанска Харьковской области, поражена военная инфраструктура на аэродроме Кульбакино Николаевской области, живая сила и техника ВСУ в 118 районах.
Средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотников около Тополевки, Шипиловки Луганской народной республики (ЛНР), Опытного ДНР, Скелеватого и Васильевки Запорожской области, подытожили в оборонном ведомстве.