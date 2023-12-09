Российские войска за сутки отбили пять атак на Донецком направлении

Кроме того, российские войска нанесли поражение живой силе 22-й, 93-й механизированных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Марьинки, Курдюмовки, Андреевки и Клещеевки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Общие потери противника составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными две машины пехоты, гаубица «Мста-Б» и орудие Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией отразили атаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ рядом с Новодонецким ДНР. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих убитыми и ранеными, , сообщил Конашенков.

На Купянском направлении слаженными действиями подразделений Западной группировки, ударами армейской авиации нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 43-й механизированной бригады ВСУ и 113-й бригады теробороны у Куриловки и Петропавловки Харьковской области. Потери противника составили до 105 военнослужащих и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» отразили атаку штурмовой группы 1-й бригады нацгвардии Украины поблизости от Серебрянского лесничества.

Кроме того, нанесено поражение живой силе ВСУ в районе Григоровки ДНР. Потери противника на этом направлении составили до 155 военнослужащих, две бронемашины и три автомобиля, отчитались в Минобороны.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки, ударами авиации нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 117-й и 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ под Степногорском, Пятихатками, Вербовым и Работино Запорожской области. Потери противника составили до 35 военнослужащих, гаубица Д-30, самоходная артустановка «Гвоздика».

На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии потери противника составили до 50 военнослужащих.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожен склад боеприпасов 120-й бригады теробороны возле Волчанска Харьковской области, поражена военная инфраструктура на аэродроме Кульбакино Николаевской области, живая сила и техника ВСУ в 118 районах.

Средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотников около Тополевки, Шипиловки Луганской народной республики (ЛНР), Опытного ДНР, Скелеватого и Васильевки Запорожской области, подытожили в оборонном ведомстве.