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    Представления США о России застряли в 2022 году
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    В Белом доме прокомментировали участие Путина в выборах президента
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    Стало известно о хаосе в штабах ВСУ из-за неопределенности в США
    Премьер Украины обвинил Кличко в подтоплении в киевском метро
    Украинские военные стали избегать стрелкового боя в районе Артемовска
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    Максим Соколов Максим Соколов «Скажите спасибо, что живыми отпускаем»

    До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.

    0 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев Одиночество США могут понять только русские

    Империофобия – это болезнь недообразованных интеллектуалов, исполненных надменности и желчи, унижающих целые народы по факту их принадлежности к строительству империи.

    15 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Голубой огонек» больше не греет

    Парадоксальным образом момент, в который время делает зримый символический шаг вперед – Новый год, на экранах телевизоров превратился в праздник остановленного времени. Стоит ли удивляться, что всё меньше людей в новогодние праздники тянется к телевизионному пульту?

    40 комментариев
    9 декабря 2023, 13:20

    Медведев описал «последний эпизод «Слуги народа» с Зеленским в главной роли

    Зампред Совбеза Медведев описал сценарий «последнего эпизода «Слуги народа» с Зеленским в главной роли

    Медведев описал «последний эпизод «Слуги народа» с Зеленским в главной роли
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев описал сценарий «последнего эпизода киноэпопеи «Слуга народа» в президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли.

    «Президент Василий Голобородько (персонаж сериала «Слуга народа», которого играет Зеленский, – прим. ВЗГЛЯД) находится в бункере, стилизованном под свой официальный кабинет… Над столом портреты трех учителей – Адольфа, Бенито и Степана (в центре). Голобородько очень изменился после предыдущего сезона сериала: постарел на двадцать лет, оброс клочковатой неаккуратной щетиной, волосы сальные, щеки впали, взгляд бегающий, затравленный. На нем зеленая давно не стиранная футболка с тризубом», – пишет в своем Telegram-канале зампред.

    Согласно описанному им сценарию, Голобородько бесцельно слоняется по кабинету, иногда садится за стол, ворошит бумаги, периодически берет в руки телефон, «что-то неразборчиво кричит в трубку на смеси суржика и русского мата».

    «Затем обессиленно разваливается в кресле, достает коричневую папку и что-то в ней нюхает. Черты его лица разглаживаются, он закрывает глаза и успокаивается на время», – продолжает Медведев.

    Затем, по тексту Медведева, раздается стук в дверь, а зашедший помощник начинает доклад.

    «Две новости. Хорошая: контрнаступ идет успешно. Правда, мы пока отступаем. Плохая: москали и пиндосы взяли нас в клещи», – говорит помощник, согласно сценарию.

    По словам докладчика, которого слушает Василий Голобородько, группировка русских развивает наступление, подчеркивая, что Москва готова вернуться к переговорам, в то время как «американцы провалили вопрос поставок оружия и выталкивают Украину на мир с русскими».

    Президент Украины в ответ отмечает, что «переговоры будут означать конец для них, заверяя, что произойдет «новый Майдан с передачей власти Подлужному, Говнюшенко и Дристовичу».

    «А что, наши платежи компаниям Хантера не доходят до маразматика?» – уточняет при этом Василий Голобородько, на что получает ответ о том, что «Хантер, похоже, отохотился».

    Согласно сценарию Медведева, президент долго думает, после чего «проникновенно нюхает содержимое коричневой папки» а затем «начинает молиться на Адольфа, Степана и Бенито», совершая при этом земные поклоны.

    После этих действий он, по сценарию, садится за стол и начинает записывать обращение в соцсети, в котором заявляет, что Украина никогда не была так близка к долгожданной победе, а контрнаступ достиг запланированной цели.

    «Хочу обратиться к нашим врагам: вы не дождетесь от меня позорного мира! Я уйду, как завещали мне мои учителя. Причем, чтобы не завершить мою жизненную миссию так, как это сделали Бенито и Степан, я принял решение уйти, как Адольф», – заключает Василий Голобородько.

    В финале, по задумке зампреда, президент «вдыхает живительный порошок, после чего его голова бессильно падает на стол», а «на устах застывает блаженная улыбка, чем-то напоминающая улыбку персонажа Роберта де Ниро в китайской курительной опиума из фильма «Однажды в Америке».

    8 декабря 2023, 18:56
    ЕС предложил Украине пакет гарантий безопасности

    Источник: Гарантии Евросоюза по безопасности Украины будут включать военное взаимодействие по безопасности

    ЕС предложил Украине пакет гарантий безопасности
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз предложил Украине пакет мер «Гарантии безопасности», который включает тренировку украинских солдат, кооперацию по военным материалам, борьбу с дезинформацией и меры по кибербезопасности, заявил высокопоставленный источник ЕС.

    «Мы предложили украинцам пакет, который называется «Гарантии безопасности» и который имеет военный компонент», – приводит ТАСС слова источника.

    Представитель ЕС отметил, что помимо тренировки солдат и кооперации по военным материалам пакет поддержки позволит «посмотреть, как мы можем больше интегрировать индустрию обороны Украины в нашу».

    По данным агентства, беседа с представителем ЕС прошла в преддверии встречи глав МИД стран сообщества, запланированной на 11 декабря.

    Ранее сообщалось, что Верховная рада приняла во втором чтении два законопроекта, которые являлись условиями для вступления Украины в ЕС.

    Также был принял закон, предусматривающий отмену ограничений для Национального агентства по предотвращению коррупции на проверки активов кандидатов на публичные должности.



    Коментарии (28)
    9 декабря 2023, 05:28
    На Украине заявили о подготовке к новому наступлению

    Глава МИД Украины Кулеба заявил о подготовке к новым наступательным операциям

    На Украине заявили о подготовке к новому наступлению
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска разрабатывают план новых наступательных и оборонительных операций, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью американской газете The Wall Street Journal (WSJ).

    Кулеба считает,  что любая пауза в боевых действиях даст России шанс на перегруппировку войск и подготовку к новым действиям, поэтому на Украине готовят бригады для новых контрнаступательных и оборонительных операций, пишет The Wall Street Journal, передает «Газета.Ru».

    Издание сообщает, что украинские военные в настоящее время роют траншеи в районе Лимана.

    Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что киевский режим, вероятно, не сможет провести новое контрнаступление до 2025 года.

    Напомним, Washington Post пишет, что Вашингтон неверно оценил возможность преобразования ВСУ в боевую силу западного образца в короткие сроки. Также издание рассказало о разногласиях, которые возникли между Вашингтоном и Киевом по планам контрнаступления.

    Коментарии (12)
    8 декабря 2023, 19:30
    WSJ: Украина не сможет провести контрнаступление в следующем году

    WSJ: Украине придется отложить контрнаступление до 2025 года

    WSJ: Украина не сможет провести контрнаступление в следующем году
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим, вероятно, не сможет провести новое контрнаступление до 2025 года, считают неназванные источники Wall Street Journal из числа западных дипломатов и военных стратегов.

    Киеву необходимо потратить время, чтобы восстановиться, возможно, у него не будет шанса провести еще одно контрнаступление до 2025 года, пишет Wall Street Journal, передает РИА «Новости».

    Между тем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская армия уже готовится к новым «контрнаступательным и оборонительным операциям».

    Издание указывает на ситуацию под Красным Лиманом, где ВСУ принялись рыть траншеи, что говорит об оборонительном характере действий украинской стороны.

    Ранее американское военное ведомство заявило, что ВСУ имеют то, «что им нужно для успеха на поле боя».

    Коментарии (22)
    9 декабря 2023, 05:46
    Российские военные поразили три бригады ВСУ на Краснолиманском направлении

    Минобороны: Российские военные поразили три бригады ВСУ на Краснолиманском направлении

    Российские военные поразили три бригады ВСУ на Краснолиманском направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные группировки «Центр» нанесли поражение двум бригадам ВСУ и одной бригаде украинской нацгвардии на Краснолиманском направлении, и уничтожили до 290 военнослужащих ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

    Савчук пояснил, что в районе Серебрянского лесничества была разбита штурмовая группа 5-й бригады нацгвардии Украины. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 63-й и 67-й механизированных бригад около Червоной Дибровы и Григоровки, всего уничтожено до 290 военнослужащих ВСУ, передает ТАСС.

    Также, добавил Савчук, артиллеристы ЦВО поразили три опорных пункта и более 30 артиллерийских позиций украинских войск.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские десантники сбили дрон ВСУ «Баба Яга» с помощью воздушного тарана.

    Коментарии (10)
    8 декабря 2023, 19:38
    СМИ: Полицейский отобрал еду у монаха в Киево-Печерской лавре
    СМИ: Полицейский отобрал еду у монаха в Киево-Печерской лавре
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Киево-Печерской лавре сотрудник полиции силой отобрал пакет с едой у монаха, сообщают украинские СМИ.

    Как пишет издание «Страна», в Telegram-канале Украинской православной церкви (УПЦ) появилось видео, на котором запечатлена попытка полицейских воспрепятствовать передаче еды священнослужителю. Когда пакет все-таки удалось передать монаху, страж порядка применил к священнику силу и отобрал у него еду.

    В УПЦ добавили, что это уже не первый раз, когда сотрудники полиции препятствуют передаче еды людям, находящимся в корпусе №58, – впервые подобный инцидент произошел 12 августа. Там напомнили, что в корпусе заблокированы семь монахов, отказавшихся покинуть здание после решения суда об их выселении.

    В августе суд Киева признал законным расторжение договора аренды Киево-Печерской лавры. В ноябре суд назначил дату рассмотрения апелляции на решение о выселении монастыря УПЦ из лавры.

    Коментарии (19)
    9 декабря 2023, 03:44
    Стало известно о хаосе в штабах ВСУ из-за неопределенности в США

    NYT: ВСУ не сможет планировать операции из-за неопределенности в США

    Стало известно о хаосе в штабах ВСУ из-за неопределенности в США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Неопределенность относительно помощи от США помешает Украине планировать действия на фронте, заявил аналитик Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн газете New York Times.

    Украина не знает, на какое количество снарядов может рассчитывать. По словам Бергманна, неопределенность по поводу американской помощи уже начала приводить к «хаосу» в планировании ВСУ, передает РИА «Новости».

    Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что прогресса в переговорах между администрацией президента США Джо Байдена и Конгрессом по согласованию новой помощи Украине пока нет.

    Wall Street Journal сообщило, что киевский режим, вероятно, не сможет провести новое контрнаступление до 2025 года.

    Коментарии (5)
    8 декабря 2023, 14:18
    Сенатор: Украина станет сильнее в составе России

    Сенатор Долгов: Ни о каких переговорах на условиях Киева не может быть и речи

    Сенатор: Украина станет сильнее в составе России
    @ Максим Гучек/БелТА/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    США стоит забыть о попытках навязать России мирные переговоры на чьих-либо условиях. Однако Украина действительно может стать сильнее. Правда, в составе России, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в Белом доме заявили о намерении вынудить Россию пойти на переговоры на условиях Украины.

    «Соединенные Штаты продолжают тешить себя несбыточными надеждами. Заявления Джонатана Файнера – откровенный бред, он выдает желаемое за действительное. Усадить Россию за стол переговоров на условиях Украины ни у кого не получится, поскольку это желание совершенно расходится с реальностью. ВСУ полностью провалили контрнаступление», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Армия противника несет тяжелейшие потери, финансовые потоки в поддержку офиса Зеленского постепенно сокращаются. Мы же уверенно выполняем поставленные в рамках СВО задачи. Поэтому попытка диктовать условия Москве выглядит по меньшей мере неуместно. Однако кое в чем с Файнером все-таки можно согласиться. В скором времени Украина действительно станет намного сильнее. Речь идет о той территории, которая уже стала Россией или скоро станет ею», – считает парламентарий.

    «Ведь в этом противостоянии именно мы являемся созидательной стороной. Наша политика способствует улучшению качества жизни людей на этих землях, в то время как деструктивные действия офиса Зеленского тянут подконтрольные ему регионы на дно», – резюмирует Долгов.

    Ранее в Белом доме заявили о намерении вынудить Россию пойти на переговоры на условиях Украины. Об этом рассказал заместитель советника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер. По его словам, такие планы были озвучены на фоне усилившихся разногласий в Европе по поводу военной поддержки ВСУ и ситуации в самих Штатах, где Конгресс отказывается удовлетворять заявку на дополнительное финансирование для офиса Зеленского.

    Файнер отмечает, что Вашингтон хотел бы поставить украинцев в конце следующего года в позицию, подталкивающую Россию к выбору: либо Москва садится за стол переговоров на приемлемых для Украины условиях, либо «увидит более сильного» противника. Он также пояснил, что договоренности должны подразумевать суверенитет и территориальную целостность страны.

    Помимо этого, Файнер сказал, что после 2024 года ожидается рост объемов производства военно-промышленной базы в США. В Вашингтоне работают над ростом производства ВПК Украины. По его словам, «то же самое делают европейские союзники» Штатов. «И мы окажемся через год-полтора на гораздо более прочном фундаменте, нежели сейчас», – сказал он.

    Напомним, американская администрация не смогла пообещать Украине, что продолжит оказывать ей помощь. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. Он отметил, что Белый дом «не в состоянии» давать такие гарантии и через несколько недель ресурсы для поддержки будут исчерпаны.

    Коментарии (29)
    9 декабря 2023, 09:27
    Артем Жога назвал обвинения СБУ шагами «умственно отсталых»

    Герой ДНР Артем Жога назвал обвинения СБУ шагами «умственно отсталых»

    Артем Жога назвал обвинения СБУ шагами «умственно отсталых»
    @ Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель Народного совета ДНР, Герой ДНР и командир батальона «Спарта» Артем Жога охарактеризовал новые обвинения СБУ в его сторону, как шаги «умственно отсталых».

    По его словам, не представляется возможным комментировать сумасшедших и умственно отсталых людей, передает РИА «Новости».

    Накануне киевский режим заочно предъявил Жоге обвинение в коллаборационизме. До этого на Украине Жогу заочно приговорили к 12 годам тюрьмы «за участие в террористической организации и незаконных вооруженных формированиях».

    Напомним, Герой ДНР Жога передал президенту России Владимиру Путину просьбу граждан страны выдвинуться на выборы в качестве кандидата на пост главы государства.

    Коментарии (4)
    8 декабря 2023, 22:18
    Парламент Болгарии отменил вето президента на передачу Украине списанных БТР

    Парламент Болгарии разрешил передать Украине списанные БТР, отменив вето президента

    Парламент Болгарии отменил вето президента на передачу Украине списанных БТР
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Болгарии парламент отклонил вето президента страны Румена Радева на соглашение о безвозмездной передаче Киеву бронированной техники, сообщило Болгарское телеграфное агентство (БТА).

    Отмечается, что депутаты повторно приняли Закон о ратификации соглашения между МВД Болгарии и Минобороны Украины о бесплатном обеспечении бронетранспортерами. За передачу военной техники проголосовали 162 депутата, против – 55 парламентариев, передает «Газета.Ru».

    До этого стало известно, что комитет обороны в болгарском парламенте одобрил передачу Украине неисправных и вышедших из строя зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) для различных типов боеприпасов. Также четыре механизированные роты из ВСУ будут проходить обучение и находиться на территории Болгарии в целях подготовки.

    Ранее болгарский президент Румен Радев вернул в парламент страны проект закона о безвозмездной передаче Украине 100 списанных БТР. Он наложил вето, поскольку депутаты недостаточно ознакомились с «конкретными параметрами» пожертвования, что не дает объективно оценивать, является ли предоставляемая техника утратившей необходимость.

    В сентябре парламент Болгарии проголосовал за отправку на Украину зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300. Проект был подготовлен крупнейшими партиями «Продолжаем перемены», «Демократическая Болгария», «Граждане за европейское развитие Болгарии», «Союз демократических сил» и «Движение за права и свободы».

    Эксперты рассказали газете ВЗГЛЯД о подоплеке желания болгарского правительства отправить Украине 100 списанных БТР.

    Коментарии (7)
    9 декабря 2023, 07:05
    Украину предупредили о риске лишиться промышленности

    Депутат Рады Магомедов: Россия может полностью лишить Украину промышленности

    Украину предупредили о риске лишиться промышленности
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия может полностью лишить Украину промышленности, за демилитаризацией страны последует ее деиндустриализация, заявил депутат Верховной рады Муса Магомедов в интервью каналу Politeka.

    Политик заявил, что 19 процентов предприятий на Украине полностью остановлены, а половина производств работает себе в убыток. Остальные – работают и платят налоги, передает РИА «Новости».

    Депутат считает, что Украине нельзя ждать окончания конфликта, чтобы восстановить промышленность, иначе она рискует ее потерять навсегда.

    Ранее сенатор Константин Долгов объяснил газете ВЗГЛЯД, почему Украине лучше быть с Россией.

    Коментарии (11)
    9 декабря 2023, 02:30
    Премьер Украины обвинил Кличко в подтоплении в киевском метро

    Премьер Украины Шмыгаль обвинил власти Киева в подтоплении метро

    Премьер Украины обвинил Кличко в подтоплении в киевском метро
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за действий или бездействия городских властей возникла угроза затопления и разрушения тоннелей синей ветки киевского метро, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

    Украинский премьер напомнил, что киевский метрополитен является и транспортной артерией и бомбоубежищем, а теперь из-за бездействия властей города, безопасность киевлян находится под угрозой, передает «Газета.Ru».

    Шмыгаль отметил, что в субботу пройдет заседание государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на которую ждут мэра Киева Виталия Кличко.

    Ранее украинские СМИ сообщили, что на синей ветке метро в Киеве закрыли шесть станций метро из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода. Украинская прокуратура начала досудебное расследование по делу о халатности.

    Коментарии (12)
    8 декабря 2023, 15:40
    Польский генерал объяснил, почему Зеленский должен уйти в отставку

    Польский генерал Скшипчак заявил, что Зеленский вредит ВСУ конфликтами с военачальниками

    Польский генерал объяснил, почему Зеленский должен уйти в отставку
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский должен немедленно уйти в отставку для прекращения боевых действий, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак.

    По его словам, в данный момент украинский президент только провоцирует конфликт между военачальниками, это весьма плохой способ укрепления своих позиций, передает РИА «Новости» со ссылкой на Rzeczpospolita.

    Эксперт отметил, что настало время, чтобы «наверняка уставший от того, что происходит» уже ушел, потому что его действия не идут на пользу Украине.

    Также Скшипчак добавил, что в данный момент невозможно добиться целей, которые ставил перед собой украинский президент, а именно вернуть территории. В этой связи, заверяет генерал, на Западе задаются вопросом, есть ли вообще смысл продолжать поддерживать Украину.

    Ранее американский эксперт заявил, что президент Украины в ближайшее время будет вынужден так или иначе завершить украинский конфликт, поскольку без поддержки западных стран у Украины нет средств и военных ресурсов для продолжения боевых действий.

    Коментарии (6)
    9 декабря 2023, 07:35
    В КНДР назвали самоубийством помощь Южной Кореи Украине

    ЦТАК: Военная помощь Украине со стороны Южной Кореи повлечет за собой последствия

    В КНДР назвали самоубийством помощь Южной Кореи Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Безрассудная военная помощь Украине со стороны Южной Кореи сравнима с «самоубийством», приведет к разрушительным последствиям, следует из статьи международного обозревателя Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК) Ро Чжу Хена.

    Чжу Хен пишет, что «проамериканское раболепное поведение» Южной Кореи поражает даже самые русофобские страны Запада. Журналист считает, что неверный выбор Сеула неизбежно повлечет за собой негативные результаты и разрушительное бедствие, передает РИА «Новости».

    По его словам, помощь «марионеточной клике» Зеленского является концентрированным проявлением враждебности к России, военным преступлением против мира, проводящим к затягиванию кровавой ситуации на Украине.

    В Минобороны Южной Кореи заявили, что страна оказывает Украине только гуманитарную помощь и предоставляет ряд военных товаров, но не вооружения.

    Ранее издание Washington Post сообщило, что Южная Корея в этом году стала более крупным поставщиком артиллерийских боеприпасов калибром 155-мм для Украины, чем все европейские страны вместе взятые.

    Между тем, США и Южная Корея приняли обновленную стратегию сдерживания КНДР.

    Коментарии (5)
    9 декабря 2023, 10:35
    Власти Украины заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Херсоне
    Власти Украины заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Херсоне
    @ РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Назначенный Киевом глава Херсонской области военной Александр Прокудин сообщил, что в Херсоне был поврежден объект критической инфраструктуры.

    Здание получило повреждение в результате ночных ударов, сообщает Telegram-канале Прокудина, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что российские военные пресекли попытку высадки ВСУ на островах около Херсона.

    Коментарии (6)
    9 декабря 2023, 02:55
    Болгарские депутаты подрались из-за списанных БТР для Украины

    Blitz: Болгарские депутаты устроили стычку из-за военной помощи Украине

    Болгарские депутаты подрались из-за списанных БТР для Украины
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Депутаты Национального собрания Болгарии от правящей партии и оппозиции устроили стычку во время обсуждения вопроса безвозмездной поставки на Украину списанной бронетехники, сообщила болгарская газета Blitz.

    Лидер оппозиционной партии «Возрождение» Костадин Костадинов, резко заявил, что «Болгария отдает миллиарды Украине», и служит интересам «страны-неудачницы», передает канал «360».

    Между тем, депутат Чорбов в сопровождении коллег быстрыми шагами добрался до места, где сидел народный депутат Манол Пейков, они сцепились, но вовремя вмешались другие и «сорвали бой», передает РИА «Новости».

    Ранее в Болгарии парламент отклонил вето президента страны Румена Радева на соглашение о безвозмездной передаче Киеву бронированной техники.

    Напомним, болгарский президент Румен Радев вернул в парламент страны проект закона о безвозмездной передаче Украине 100 списанных БТР. Он наложил вето, поскольку депутаты недостаточно ознакомились с «конкретными параметрами» пожертвования, что не дает объективно оценивать, является ли предоставляемая техника утратившей необходимость.

    В сентябре парламент Болгарии проголосовал за отправку на Украину зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300. Проект был подготовлен крупнейшими партиями «Продолжаем перемены», «Демократическая Болгария», «Граждане за европейское развитие Болгарии», «Союз демократических сил» и «Движение за права и свободы».

    Коментарии (9)
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    Вашингтон пригрозил заставить Россию сесть за стол переговоров с Украиной и закончить конфликт на условиях Киева. В противном случае Москва якобы столкнется с «более сильным» противником. Подобное заявление вызвало удивление в экспертной среде, потому что разрекламированное Западом контрнаступление ВСУ обернулось полным провалом. Почему чиновники Белого дома выступили с такой инициативой и насколько она реалистична? Подробности

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    На ряде участков фронта оборона ВСУ повисла на волоске

    Серия продвижений ВС РФ сразу на нескольких участках постепенно стала видоизменять конфигурацию линии боевого соприкосновения (ЛБС). На некоторых других направлениях ВСУ уже фактически не в состоянии удерживать устойчивые позиции, что может привести к обрушению ряда участков фронта уже в ближайшее время. Подробности

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    Польша наносит Украине новое символическое оскорбление

    Конфликт между Украиной и Польшей продолжает расширяться, и новым примером этому стало решение Варшавы по поводу так называемой операции «Висла», осуществленной еще в 1947 году. Почему она теперь, по мнению поляков, не может считаться «преступлением коммунизма» и что именно так возмущает в этом официальный Киев? Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Самый отбитый депутат Германии

      На территории ЕС от военной службы скрываются 600 тыс. украинских мужчин, в одной Германии более 200 тыс. – и все они востребованы на фронте. Формировать батальоны из беглых украинцев для войны с Россией, как это уже было в прошлом, предложил депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер. Это один из самых антинемецких депутатов в ФРГ, если не считать «зеленых».

    • Зачем президент России прилетел к арабам

      Президента России Владимира Путина с почетом приняли в ОАЭ, куда он прилетел с визитом. Вплоть до того, что истребители раскрасили небо в цвета флага России. Это резко контрастирует с тем, как встречают на Ближнем Востоке, например, президента ФРГ. Но важен этот визит другим: в большой политике грядут два больших события.

    • Кличко пошел против Зеленского

      Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в авторитаризме и поддержал главкома ВСУ Валерия Залужного, у которого с главой государства конфликт. Такая реакция означает, что дела Зеленского совсем плохи.

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