Al Ghad: Израиль разрушил Великую мечеть Газы

Al Ghad: После удара Израиля разрушена Великая мечеть Газы

Tекст: Вера Басилая

В ХАМАС рассказали, что здание было разрушено из-за израильского авиаудара, стены храма и часть крыши обвалились, трещина в основании минарета, передает Ura.ru.

Великая мечеть была первоначально большой христианской церковью, основанной на месте языческого храма. Церковь разрушили персы в начале VII века, затем ее преобразовали в мечеть после захвата сектора Газа арабами.

Ранее сообщалось, что израильские военные взорвали здание министерства юстиции и Верховного суда в секторе Газа.