Империофобия – это болезнь недообразованных интеллектуалов, исполненных надменности и желчи, унижающих целые народы по факту их принадлежности к строительству империи.11 комментариев
Al Ghad: Израиль разрушил Великую мечеть Газы
Al Ghad: После удара Израиля разрушена Великая мечеть Газы
ХАМАС заявило о разрушении Великой мечети Газы после удара Израиля, сообщил канал Al Ghad.
В ХАМАС рассказали, что здание было разрушено из-за израильского авиаудара, стены храма и часть крыши обвалились, трещина в основании минарета, передает Ura.ru.
Великая мечеть была первоначально большой христианской церковью, основанной на месте языческого храма. Церковь разрушили персы в начале VII века, затем ее преобразовали в мечеть после захвата сектора Газа арабами.
Ранее сообщалось, что израильские военные взорвали здание министерства юстиции и Верховного суда в секторе Газа.