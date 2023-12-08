Путин назвал главные качества героев России

Путин: Честь, долг и любовь к Родине – главные качества героев России

Tекст: Ольга Никитина

«Для вас, для ваших боевых товарищей, всех героев нашей страны превыше всего честь, долг, беззаветная любовь к Отчизне», – обратился глава государства к участникам церемонии по случаю Дня Героев Отечества.

По мнению Путина, «эти качества сейчас определяющие, они задают высочайшую планку ответственности для каждого», передает ТАСС.

Кроме того, глава государства заявил, что чувствует стремление россиян к солидарности. «Миллионы граждан России полны решимости быть вместе со страной и перед лицом испытаний поступать так, как должно и справедливо», – констатировал он.