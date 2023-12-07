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    Поле для маневра в Закавказье при сотрудничестве с Турцией у России остается. Есть и очевидный общий интерес – не допустить в регион чуждые местным реалиям западные силы. Но ставить необходимо не только на Турцию, но и на Иран. Для баланса.

    2 комментария
    Александр Чаусов Александр Чаусов Почему Донбасс – не Эльзас

    И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.

    10 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зачем США атакуют ОПЕК+

    С учетом характера войны на истощение ресурсов, которая ведется между Россией и Западом, цена нефти в некотором смысле становится центром этого противостояния.

    0 комментариев
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин «Слово пацана» – это про меня

    Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.

    58 комментариев
    7 декабря 2023, 22:19

    Самолет с эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Москву

    Самолет с эвакуированными из Газы россиянами и членами их семей приземлился в аэропорту Домодедово

    Самолет с эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Москву
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В Москву из Каира доставлены 68 эвакуированных из сектора Газа российских граждан и членов их семей, сообщило МЧС России.

    Самолет Ил-76 приземлился в аэропорту Домодедово. Эвакуированных из сектора Газа обеспечат теплой одеждой, питанием и предметами первой необходимости. Предусмотрено информационное, психологическое и медицинское сопровождение, сообщает МЧС в Telegram.

    Всего, по данным МЧС, из зоны конфликта эвакуировано в Россию 950 человек. Пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова сообщила, что около «100 россиян и палестинцев – членов их семей» ожидают эвакуации из сектора Газа. По словам Зариповой, раненых среди них нет. «Если, конечно, не считать психологические травмы в нынешней ситуации», – приводит ее слова ТАСС.

    Напомним, Россия, ОАЭ и Китай запросили срочное заседание Совбеза ООН в связи с тревожной эскалацией ситуации в секторе Газа.

    5 декабря 2023, 03:03
    NYT: ХАМАС атаковал базу Израиля, где якобы находится ядерное оружие

    Tекст: Вера Басилая

    Военная база Израиля «Сдот-Миха», где якобы хранится ядерное оружие, была атакована палестинским движением ХАМАС 7 октября, сообщила газета The New York Times.

    Издание ссылается на спутниковые снимки, согласно которым ракета, вероятно выпущенная ХАМАС, попала в израильскую военную базу «Сдот-Миха», где, как считают эксперты, расположены ракеты, способные нести ядерный заряд, передает ТАСС.

    NYT уточняет, что в результате атаки началось возгорание на близлежащей территории, но сами ракеты не получили повреждений. Как отмечает газета, неясно, знал ли ХАМАС о том, что на этом объекте может храниться ядерное оружие.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция инициирует создание инспекционного механизма по проверке наличия у Израиля ядерного оружия, «пока не стало слишком поздно».

    Напомним, министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» развития конфликта. Заявление израильского министра о ядерном ударе в Газе осудила и Саудовская Аравия.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Элияху провокационными, подтверждающие наличие у Израиля ядерного оружия, что делает актуальным создание на Ближнем Востоке свободной от таких вооружений зоны.

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    5 декабря 2023, 19:38
    Израиль начал интенсивные бои на юге сектора Газа

    Армия Израиля заявила о начале самых интенсивных боевые действия в секторе Газа с момента начала наземной операции

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские военные начали самые интенсивные бои с момента начала наземной операции в секторе Газа, заявил начальник Южного командования Армии обороны Израиля генерал-майор Ярон Финкельман.

    По его словам, сейчас армия действует уже в центре города Хан-Юнис на юге анклава. «Мы находимся в самом центре Джебалии, в самом центре Эш-Шуджаии и начиная с сегодняшнего вечера также в самом центре Хан-Юниса», – приводит слова военачальника ТАСС.

    Финкельман добавил, что у израильских военных во вторник «самый интенсивный день с самого начала» наземной операции. Кроме того, генерал-майор заявил, что во вторник было достигнуто максимальное количество «уничтоженных террористов», проведено больше, чем в другие дни операции, боестолкновений, огонь с воздуха и с земли велся еще интенсивнее, чем накануне.

    «Мы намерены продолжать наступать и углублять достижения», – сказал Финкельман.

    Ранее власти Дублина подняли палестинский флаг над мэрией в знак солидарности с сектором Газы. Члены горсовета согласились поднять над мэрией палестинский флаг с 5 декабря и на семь дней.

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    5 декабря 2023, 03:41
    Израиль подготовился затопить тоннели в Газе морской водой

    WSJ: Израиль рассматривает вариант с затоплением тоннелей в Газе морской водой

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские власти рассматривают возможность затопления морской водой системы подземных тоннелей, в которых прячется ХАМАС, сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal.

    Издание пишет, что израильские военные установили пять насосных станций недалеко от лагеря беженцев Аш-Шати еще в середине ноября. Они могут, перекачивая воду из Средиземного моря, затопить тоннели в течение нескольких недель, передает ТАСС.

    Пока власти Израиля не приняли решение, также мнения на этот счет разделились и в администрации президента США. При этом, как пишет газета, невозможно просчитать влияние попытки их затопления на почву и грунтовые воды, выяснить, что произойдет с водопроводом и канализационной системой в анклаве. Есть вероятность, что после подтопления в почву могут попасть опасные вещества, находящиеся в тоннелях.

    The Wall Street Journal пишет, что подобная мера может Байдена и его администрацию в сложную ситуацию и повлечет за собой осуждение всего мира. По мнению бывшего сотрудника ЦРУ, указывает газета, подтопление тоннелей может обострить гуманитарный кризис в анклаве.

    Ранее глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери заявил, что протяженность тоннелей движения ХАМАС под сектором Газа превышает 400 км, их ширина позволяет ехать автомобилю.

    Американский журналист Сеймур Херш заявил об обсуждении властями Израиля возможности затопить тоннели ХАМАС.

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    7 декабря 2023, 03:41
    Базы США подверглись атакам в Сирии и Ираке

    Американские базы в сирийской провинции Дейр-эз-Зор и иракской провинции Анбар подверглись атакам

    Tекст: Антон Антонов

    База США на месторождении газа в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии подверглась ракетному обстрелу, американскую базу в провинции Анбар в Ираке атаковал беспилотник, сообщают информационные агентства.

    Источник РИА «Новости» сообщил, что в Сирии «сильные взрывы» произошли на базе на месторождении газа «Конико» после того, как она «была обстреляна двумя ракетами».

    Шиитские группировки сообщили, что «во второй раз за сегодняшний день нанесли удар по американской оккупационной базе Айн аль-Асад» в Ираке. Атака беспилотника, который «поразил цель», названа ответом на «преступления», совершенные в секторе Газа.

    Напомним, в среду база Айн аль-Асад уже была атакована беспилотником шиитских вооруженных формирований.

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    6 декабря 2023, 01:50
    В США спрогнозировали срок окончания операции Израиля в Газе

    CNN: В США считают, что операция Израиля продлится в Газе до января

    Tекст: Вера Басилая

    Военная операция Израиля в южной части сектора Газа продлится с сегодняшней интенсивностью до января, сообщил телеканал CNN.

    Американские официальные лица сообщили телеканалу, что в январе Израиль перейдет к менее интенсивной «гиперлокализованной стратегии», нацеленной на конкретных боевиков и лидеров ХАМАС, передает ТАСС.

    Как отмечают чиновники, Белый дом очень обеспокоен тем, как будет развиваться операция Израиля в ближайшее время. Из-за давления мировой общественности ввиду большого числа жертв время на проведение операции с ее нынешней интенсивностью «быстро сокращается».

    Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС теряет контроль над сектором Газа, вооруженные формирования несут большие потери.

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    5 декабря 2023, 00:28
    Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами прилетел в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Спецборт МЧС России доставил еще 120 эвакуируемых из Газы граждан России и членов их семей в Москву.

    Самолет Ил-76 МЧС России, выполняющий спецрейс из Каира, совершил посадку в аэропорту Домодедово. Всего на борту находились 120 человек, которых эвакуировали из сектора Газа через КПП «Рафах», передает ТАСС.

    Ранее МИД сообщил о возобновлении эвакуации россиян из Газы.

    В воскресенье 133 россиянина, а также члены их семей, эвакуированные из сектора Газа, пересекли КПП «Рафах». После оформления авиация МЧС России доставит их в Москву.

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    6 декабря 2023, 10:39
    Аккредитованный при ООН правозащитник подал в отставку из-за угроз по Газе

    Аккредитованный при ООН правозащитник Сафа подал в отставку после угроз из-за позиции по Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава аккредитованной при ООН международной правозащитной организации Patriotic View (PVA, «Патриотическое видение») Мухаммед Сафа подал в отставку с поста представителя организации из-за угроз властей в адрес его семьи.

    Сафа, уточнил, что угрозы стали поступать после его призывов признать действия Израиля в секторе Газа геноцидом.

    Он сообщил, что в итоге сам попросил об отставке с поста главного представителя PVA в ООН в Нью-Йорке, Женеве и Вене и рассчитывает, что прошение будет принято, передает ТАСС.

    По словам Сафы, шаг связан с неспособностью нескольких комитетов ООН «осудить Израиль за преступления геноцида, которые он совершает в Газе». Он добавил, что сам правозащитник и его семья подвергаются смертельным угрозам со стороны правительственных чиновников, а ООН защитить их не в состоянии.

    Сафа призвал «не прекращать говорить о Газе» и «отстаивать права человека для каждого».

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на Совете Безопасности всемирной организации по ситуации на Ближнем Востоке заявил, что Запад не заинтересован в защите интересов палестинцев, он считает их людьми второго сорта.

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    5 декабря 2023, 01:01
    Армия Израиля продолжила расширение операции в Газе

    ЦАХАЛ заявил, что продолжает расширять наземную операцию против ХАМАС в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Солдаты ЦАХАЛ в секторе Газа продолжают расширять свои наземные операции, сообщила Армия обороны Израиля.

    В ЦАХАЛ заявили, что истребители нанесли удары по всей территории сектора Газа, также были расширены наземные операции против опорных пунктов ХАМАС по всему сектору Газа, передает РИА «Новости».

    По словам бригадного генерала Даниэля Хагари, израильские силы двигаются от здания к зданию, от туннеля к туннелю и не заходят на заминированные участки.

    Ранее сообщалось, что израильские военные взорвали здание министерства юстиции и Верховного суда в секторе Газа.

    Также стало известно, что израильские спецслужбы занимаются разработкой планов по розыску и ликвидации лидеров палестинского движения ХАМАС по всему миру.

    Напомним, Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

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    5 декабря 2023, 23:26
    Министр обороны Израиля: ХАМАС теряет контроль над сектором Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Движение ХАМАС теряет контроль над сектором Газа, вооруженные формирования несут большие потери, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

    Галант отметил, что ХАМАС теряет контроль над сектором Газа за счет решительных и мощных действий бойцов израильской армии, которая успешно и впечатляюще действует с воздуха, с моря и на суше в координации с разведкой, передает ТАСС.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сектор Газа по окончании израильской военной операции должен оставаться демилитаризованным при помощи израильской армии без участия иностранных организаций.

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    6 декабря 2023, 08:18
    Посол Израиля назвал возможное решение ситуации с Газой

    Посол Израиля в Москве Бен Цви: Буферные зоны могут стать одним из решений ситуации с Газой

    Tекст: Ольга Никитина

    Одним из вариантов решения ситуации в секторе Газа является создание буферных зон, причем это будет зависеть от итогов операции, которую проводит Армия обороны Израиля, сообщил израильский посол в России Александр Бен Цви.

    Дипломат уточнил ТАСС, что буферные зоны будут менее актуальны, если в секторе Газа «не будет террористической организации вообще». Если же «остатки террористических структур» там будут присутствовать, тогда буферная зона станет одним из вариантов, уточнил Александр Бен Цви.

    Одной из задач, по его словам, является решение вопроса с израильскими гражданами, проживающими в пограничных районах, чтобы предотвратить возможность повторения сценария 7 октября.

    При этом все варианты по сектору Газа посол пока считает чисто теоретическими, поскольку израильская военная операция еще не окончена.

    Американские СМИ сообщали ранее, что военная операция Израиля в южной части сектора Газа продлится с нынешней интенсивностью до января.

    Президент Владимир Путин подчеркивал, что создание суверенной Палестины в границах 1967 года является ключевым условием для урегулирования палестино-израильского конфликта.

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    5 декабря 2023, 21:23
    ХАМАС назвало условие для освобождения оставшихся заложников
    ХАМАС назвало условие для освобождения оставшихся заложников
    @ REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

    Tекст: Ольга Иванова

    Палестинское радикальное движение ХАМАС не отпустит оставшихся заложников, пока Израиль не прекратит агрессию в секторе Газа, заявил член политбюро движения Усама Хамдан.

    Он уточнил, что также до тех пор не будет никаких переговоров, передает ТАСС.

    Напомним, в пятницу Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

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    5 декабря 2023, 23:03
    Нетаньяху отверг международное участие в демилитаризации Газы

    Премьер Израиля Нетаньяху считает недопустимым международное участие в демилитаризации Газы

    Tекст: Вера Басилая

    Сектор Газа по окончании израильской военной операции должен оставаться демилитаризованным, обеспечить это может только Армия обороны Израиля, любое международное участие недопустимо, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Премьер Израиля рассказал, что после ХАМАС сектор Газа будет демилитаризована ЦАХАЛ, ни одна международная сила не может быть ответственна за это, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус заявил, что ВС Израиля не остановят боевые действия после уничтожения радикального движения ХАМАС, так как планируют разбить и другие действующие в регионе палестинские группировки.

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    6 декабря 2023, 13:07
    Захарова назвала издевательством над украинцами законопроект в Раде о языках

    МИД назвал «языковой сегрегацией» украинский законопроект о языках нацменьшинств

    Tекст: Ольга Никитина

    Законопроект, внесенный в Верховную раду, о сферах применения языков нацменьшинств, который не сразу затронет русский язык, является издевательством над украинцами и сегрегацией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Как пояснила представитель российского внешнеполитического ведомства, законопроектом предлагается расширить права и сферы, в которых могут применяться официальные языки стран Евросоюза. Однако ближайших соседей Украины это не коснется, в том числе не предусмотрено и права на образование на родном языке, передает ТАСС слова Захаровой.

    Она обратила внимание, что, согласно законопроекту, предлагаемые положения не будут распространяться на русский язык в течение пяти лет после окончания конфликта на Украине. По словам Захаровой, это «ярко высвечивает реальную неонацистскую сущность киевского режима».

    Киевский режим, подчеркнула она, занимается языковой сегрегацией и откровенным издевательством над украинскими гражданами. Действия Киева и Запада, указала Захарова, не отличаются от «действий нацистов по изменению человечества по их собственному усмотрению и образцу».

    В конце ноября представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что в ответ на требования Совета Европы правительство Украины внесло законопроект о расширении прав нацменьшинств.

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    5 декабря 2023, 12:47
    Власти Дублина подняли палестинский флаг над мэрией в знак солидарности с Газой

    Journal: Власти Дублина подняли палестинский флаг над мэрией в знак солидарности с Газой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Дублина вывесили палестинский флаг над зданием мэрии в знак солидарности с Газой, сообщает ирландское издание Journal.

    Как сказано в материале, члены горсовета согласились поднять над мэрией палестинский флаг с 5 декабря и на семь дней, передает РИА «Новости».

    Решение было согласовано ведущими партиями и властями города. Отметим, что накануне горсовет подписал договор о дружбе с палестинским городом Рамалла.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган обвинил западные страны в оказании Израилю «безоговорочной поддержки в убийстве детей» в секторе Газа.

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    6 декабря 2023, 16:37
    Израиль объявил о ликвидации половины комбатов ХАМАС

    Израиль объявил о ликвидации половины командиров батальонов ХАМАС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные с начала операции в секторе Газа ликвидировали не меньше половины командиров батальонов ХАМАС, заявил представитель правительства Израиля Эйлон Леви.

    Сейчас израильская армия продолжает продвижение внутри анклава, продвижение поддерживается с воздуха. Эта военная кампания «существенно сократила военные возможности ХАМАС», заявил Леви, передает ТАСС.

    Ранее США заявили, что одобряют подход Израиля по ликвидации руководства ХАМАС.

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