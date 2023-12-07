Поле для маневра в Закавказье при сотрудничестве с Турцией у России остается. Есть и очевидный общий интерес – не допустить в регион чуждые местным реалиям западные силы. Но ставить необходимо не только на Турцию, но и на Иран. Для баланса.2 комментария
Самолет с эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Москву
Самолет с эвакуированными из Газы россиянами и членами их семей приземлился в аэропорту Домодедово
В Москву из Каира доставлены 68 эвакуированных из сектора Газа российских граждан и членов их семей, сообщило МЧС России.
Самолет Ил-76 приземлился в аэропорту Домодедово. Эвакуированных из сектора Газа обеспечат теплой одеждой, питанием и предметами первой необходимости. Предусмотрено информационное, психологическое и медицинское сопровождение, сообщает МЧС в Telegram.
Всего, по данным МЧС, из зоны конфликта эвакуировано в Россию 950 человек. Пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова сообщила, что около «100 россиян и палестинцев – членов их семей» ожидают эвакуации из сектора Газа. По словам Зариповой, раненых среди них нет. «Если, конечно, не считать психологические травмы в нынешней ситуации», – приводит ее слова ТАСС.
Напомним, Россия, ОАЭ и Китай запросили срочное заседание Совбеза ООН в связи с тревожной эскалацией ситуации в секторе Газа.