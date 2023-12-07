И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.2 комментария
Использование биометрии решили внедрить в общественный транспорт
Вице-премьер Григоренко: Использование биометрии планируется внедрить в общественный транспорт
В 2024 году посадку на поезда и другие виды общественного транспорта, проход в метро и отправка посылок «Почтой России» можно будет осуществить с помощью биометрических данных, заявил вице-премьер и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
По биометрическим данным россияне уже могут входить на «Госуслуги», использовать электронную подпись и открывать счета в банке, сказал Григоренко в эфире «России 24», передает ТАСС.
Сейчас проводится работа с РЖД и «Почтой России» по поводу применения такого вида доступа для прохода и посадки на общественный транспорт и на получение посылок и бандеролей.
Еще одно значимое направление – создание условий биометрических данных для открытия бизнеса. Задумка заключается в том, что с помощью биометрии можно сразу открыть счет в банке, получить лицензию, разрешение и облачную электронную подпись.
Также планируется заменять документы, удостоверяющие личность. В 80–90% случаев паспорт применяется для подтверждения личности, использования паспорта можно избежать в информационной среде, где уже есть данные клиента.
Летом 2023 года сообщалось, что РЖД, Минтранс и Минцифры решили начать в 2024 году эксперимент, в ходе которого пассажиры поездов дальнего следования смогут подтверждать личность при помощи биометрии.