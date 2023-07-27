РЖД захотели пускать в поезда по биометрии

«Коммерсант»: ОАО РЖД планирует верифицировать пассажиров по лицам

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пишет «Коммерсант», Минтранс, ОАО РЖД и Центр биометрических технологий (ЦБТ, оператор единой биометрической системы) готовятся провести эксперимент по использованию биометрии для аутентификации пассажиров поездов дальнего следования. В ЦБТ подтвердили, что «прорабатывается возможность применять ГИС ЕБС для подтверждения личности при посадке на поезд».

Там уточнили, что «использование биометрии не является обязательным условием подтверждения личности, а существующие способы оказания услуг должны быть сохранены».

В Минцифры отметили, что внедрение биометрии позволит избежать ситуаций, когда пассажир забыл паспорт и не смог сесть в поезд, «а также повысит удобство и скорость идентификации пассажиров без предъявления паспорта».

Гендиректор и владелец OVISION (разрабатывает системы распознавания лиц) Михаил Козлов полагает, что для реализации проекта потребуется оснастить вагоны поездов планшетами с камерами, имеющими «достаточные характеристики для распознавания лиц» и специализированный софт. Козлов уточнил, что другой сценарий, при котором может быть реализован проект, – это использование проводниками терминалов, которыми они уже оснащены, но только если встроенная камера обладает необходимым разрешением.

Источник издания, знакомый с ходом переговоров по железнодорожному проекту, заявил, что внедрение ЕБС на вокзалах требует решения массы «сложных вопросов», например, создание некой «чистой зоны», куда будут допущены только пассажиры, также внедрение системы потребует внесения поправок к закону о транспортной безопасности.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что в проект федерального закона о единой биометрической системе (ГИС ЕБС) внесены поправки, которые предусматривают прямой запрет на принуждение граждан к сдаче биометрии и ответственность за его нарушение.