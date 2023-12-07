Derniere heure: Служащую ЕП ранили в перестрелке наркодилеров в Брюсселе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению издания, в результате перестрелки наркоторговцев у галереи «Туазон д’Ор» четыре человека получили ранения, один из них тяжелые, пострадавшие были госпитализированы, передает ТАСС.

Полиция исключила террористический след, преступники пока не найдены. Также в полиции не уточнили, кто из пострадавших был целью нападавших, а кто – случайными прохожими.

Ранее в столице Бельгии власти усилили меры безопасности после того, как неизвестный застрелил по меньшей мере двух болельщиков шведской футбольной сборной.