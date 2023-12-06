Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.30 комментариев
Путин: Россия и Саудовская Аравия могут создать совместную компанию по удобрениям
Россия и Саудовская Аравия могут создать совместную компанию в сфере удобрений, сообщил президент России Владимир Путин в ходе визита в Эр-Рияд.
Российский лидер вместе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом перед началом переговоров поприветствовали участников, среди которых был бизнесмен Дмитрий Мазепин.
«Занимается удобрениями», – сказал Путин, представляя наследному принцу Мазепина. «Есть шанс сделать большую совместную компанию», – добавил президент, сообщает ТАСС.
В среду президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, где провел переговоры с наследным принцем, председателем совета министров Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.