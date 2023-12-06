Белый дом назвал главный критерий переговоров по Украине

США назвали приемлемость для Киева основой любых переговоров по Украине

Tекст: Денис Тельманов

«Как бы ни выглядели переговоры, они должны быть приемлемы (для Киева), но для начала нужно заложить основу приемлемости (переговорного процесса) для украинского народа и президента (Владимира) Зеленского», – приводит ТАСС слова Кирби.

При этом он уточнил, что конференция США и Украины по вопросам взаимодействия в сфере военной промышленности, которая проходит в Вашингтоне, не касается вопросов переговоров.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сокращение помощи киевскому режиму со стороны Запада и готовность властей Украины к переговорам не связаны между собой. Он подчеркнул, что для России главное – достичь целей специальной военной операции, причем политико-дипломатические средства будут предпочтительными.