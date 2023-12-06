Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка «Восток» поразила на этом направлении живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной бригад и 128-й бригады теробороны у Новомихайловки и Макаровки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Там ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, три танка, две БМП, две британских гаубицы FH-70, польскую САУ Krab, американскую артиллерийскую систему М777, две САУ «Гвоздика» и машину РСЗО «Град».

На Донецком направлении Южная группировка войск отразила две атаки украинских штурмовиков 81-й аэромобильной и 24-й механизированной бригад у Белогоровки (ЛНР) и Кирово (ДНР). Также поражены живая сила и техника ВСУ у Клещеевки, Майорска, Андреевки и Марьинки в ДНР.

На этом направлении украинская сторона потеряла до 300 человек, две боевые бронированные машины, две САУ Krab, две системы М777 и САУ «Гвоздика».

На Купянском направлении Западная группировка отразила пять атак штурмовых групп 43-й, 60-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ у Синьковки, Ивановки (Харьковская область) и озера Лиман. Там украинская армия потеряла до 140 человек, танк, три боевые бронированные машины и американскую гаубицу М119.

На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила атаку 5-й бригады нацгвардии ВСУ у Григоровки (ДНР). Авиация ВКС России поразила живую силу и технику ВСУ у Серебрянского лесничества.

На этом направлении украинская сторона потеряла за сутки до 290 человек, две боевые бронированные машины, американскую САУ М109 Paladin, две чешские САУ Dana.

На Запорожском направлении поражены скопления живой силы и техники 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ у Работино и Лукьяновского (ДНР). Там украинская сторона потеряла до 55 человек и гаубицу Д-30.

На Херсонском направлении поражены подразделения ВСУ у Качкаровки, Веселого и Гавриловки (Херсонская область). Общие потери ВСУ на этом направлении составили до 80 человек, САУ М109 Paladin, система М777, орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы.

Авиация, беспилотники, артиллерия и ракетные войска ВС России поразили пункты управления 31-й механизированной бригады и 12-й бригады спецназа, пункт управления дронами 109-й механизированной бригады ВСУ, склады боеприпасов и горючего, а также живую силу и военную технику в 113 районах.