Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.22 комментария
В России выявили несколько случаев микоплазменной пневмонии
Роспотребнадзор сообщил, что в стране зафиксированы несколько случаев микоплазменной пневмонии.
Отмечается, что клиническая картина заболевания такая же, как и за рубежом, изменений или выявления более тяжелых форм инфекции не зафиксировано, передает РИА «Новости».
Также сообщается, что ситуация с респираторными болезнями в стране находится под контролем благодаря многоуровневой системе эпидемиологического надзора.
Все групповые случаи заболевания, в том числе в организованных коллективах, активно расследуют, добавили в ведомстве. По словам доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, говорить о пандемии или эпидемии в этой ситуации некорректно.
Ранее в Китае, Германии, Франции и Италии сообщили о росте случаев заражения респираторными заболеваниями, поражающими преимущественно детей. В Пекине это объяснили отменой ограничений по коронавирусу, а также циркуляцией патогенов, включая грипп и микоплазменную пневмонию.