Песков: Путину понравилась выставка-форум «Россия» на ВДНХ

Tекст: Ольга Никитина

Представитель Кремля отметил, что за один приезд невозможно осмотреть всю выставку, однако все, что видел глава государства, ему показалось интересным, передает ТАСС.

При этом Песков сообщил, что решений о том, что выставка-форум «Россия» на ВДНХ будет работать на постоянной основе, не принималось. Вместе с тем он отметил, что «идея витает в воздухе».

Накануне Путин впервые посетил выставку «Россия», которая проходит на ВДНХ. Он осмотрел павильоны, в которых представлены все регионы страны.

После этого на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств Путин призвал посетить выставку-форум «Россия» на ВДНХ, чтобы наглядно увидеть, чем живет страна.