Статья за наемничество и реальный срок по ней казахстанцу, воевавшему за Россию в рядах «Вагнера», – закономерная реакция Казахстана на то, что воспринимается государством как угроза национальной безопасности. А закономерной реакцией России будет вытащить человека, воевавшего за нашу страну, и предоставить ему российское гражданство.9 комментариев
Песков: Путину понравилась выставка-форум «Россия» на ВДНХ
Президент Владимир Путин заинтересовался выставкой-форумом «Россия» на ВДНХ, ему там, безусловно, понравилось, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что за один приезд невозможно осмотреть всю выставку, однако все, что видел глава государства, ему показалось интересным, передает ТАСС.
При этом Песков сообщил, что решений о том, что выставка-форум «Россия» на ВДНХ будет работать на постоянной основе, не принималось. Вместе с тем он отметил, что «идея витает в воздухе».
Накануне Путин впервые посетил выставку «Россия», которая проходит на ВДНХ. Он осмотрел павильоны, в которых представлены все регионы страны.
После этого на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств Путин призвал посетить выставку-форум «Россия» на ВДНХ, чтобы наглядно увидеть, чем живет страна.