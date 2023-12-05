Spiegel: Слова Путина о том, что Россия стала сильнее после начала СВО, оказались правдой

Tекст: Ольга Никитина

«К сожалению, он прав», – говорится в статье Spiegel.

Еще в прошлом году российский лидер утверждал, что СВО идет по плану, но многие считали это «пропагандой», напомнила обозреватель немецкого журнала Энн Дорит Бой. Вместе с тем, сейчас, по ее словам, приходится признать, что дела у России идут хорошо, а украинские вооруженные силы опасаются российского наступления, передает РИА «Новости».

Владимир Путин доволен результатами, «проявляя уверенность в себе», добавляет автор публикации. В «нынешнем промежуточном положении» президент России «выходит победителем на поле боя», пишет автор статьи.

Также она с сожалением признала, что российская экономика не обрушилась под западными санкциями и даже стремится к росту. К тому же безработица в России находится на низком уровне, а строительная отрасль бьет рекорды, сообщила автор.

Ранее немецкие СМИ писали также, что пророчества Запада об «экономическом крахе» России не оправдались, страна сильна и стабильна как никогда.