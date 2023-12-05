Статья за наемничество и реальный срок по ней казахстанцу, воевавшему за Россию в рядах «Вагнера», – закономерная реакция Казахстана на то, что воспринимается государством как угроза национальной безопасности. А закономерной реакцией России будет вытащить человека, воевавшего за нашу страну, и предоставить ему российское гражданство.0 комментариев
В Германии признали правоту слов Путина о России
Spiegel: Слова Путина о том, что Россия стала сильнее после начала СВО, оказались правдой
Президент Владимир Путин, заявляя, что Россия стала сильнее после начала специальной военной операции на Украине, был прав, пишут немецкие СМИ.
«К сожалению, он прав», – говорится в статье Spiegel.
Еще в прошлом году российский лидер утверждал, что СВО идет по плану, но многие считали это «пропагандой», напомнила обозреватель немецкого журнала Энн Дорит Бой. Вместе с тем, сейчас, по ее словам, приходится признать, что дела у России идут хорошо, а украинские вооруженные силы опасаются российского наступления, передает РИА «Новости».
Владимир Путин доволен результатами, «проявляя уверенность в себе», добавляет автор публикации. В «нынешнем промежуточном положении» президент России «выходит победителем на поле боя», пишет автор статьи.
Также она с сожалением признала, что российская экономика не обрушилась под западными санкциями и даже стремится к росту. К тому же безработица в России находится на низком уровне, а строительная отрасль бьет рекорды, сообщила автор.
Ранее немецкие СМИ писали также, что пророчества Запада об «экономическом крахе» России не оправдались, страна сильна и стабильна как никогда.