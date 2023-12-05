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    Александр Тимохин Александр Тимохин Американские ракеты будут нести России угрозу из Японии

    Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.

    9 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Казахстан боится мощи России

    Статья за наемничество и реальный срок по ней казахстанцу, воевавшему за Россию в рядах «Вагнера», – закономерная реакция Казахстана на то, что воспринимается государством как угроза национальной безопасности. А закономерной реакцией России будет вытащить человека, воевавшего за нашу страну, и предоставить ему российское гражданство.

    23 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа влево не вырулит

    Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.

    6 комментариев
    5 декабря 2023, 14:40

    Российские средства ПВО за сутки сбили два украинских МиГ-29 и вертолет Ми-8

    Российские средства ПВО за сутки сбили два украинских МиГ-29 и вертолет Ми-8
    @ Скриншот из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Расчеты средств противовоздушной обороны ВС России в последние сутки уничтожили два украинских истребителя, сообщило министерство обороны.

    Самолеты уничтожены у поселков Широкое (Днепропетровская область) и Березниговатое (Николаевская область), уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также уничтожен вертолет Ми-8 у Песчаного в Харьковской области.

    Уничтожены 74 украинских дрона у Сергеевки (ЛНР), Горловки, Спорного, Ялынского (ДНР), Чубаревки, Токмака (Запорожская область), Новой Каховки и Ивановки (Херсонская область). Уничтожена противорадиолокационная ракета HARM.

    С начала СВО уничтожено: 547 самолетов, 257 вертолетов, 9465 беспилотников, 442 ЗРК, 13 807 танков и других бронемашин, 1187 машин РСЗО, 7234 орудия полевой артиллерии и миномета.

    4 декабря 2023, 20:10
    СМИ рассказали, как в Киеве отвергли просчитанный Вашингтоном план контрнаступления ВСУ
    СМИ рассказали, как в Киеве отвергли просчитанный Вашингтоном план контрнаступления ВСУ
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон неверно оценил возможность преобразования вооруженных сил Украины (ВСУ) в боевую силу западного образца в короткие сроки, пишет The Washington Post (WP). Издание рассказывает. о разногласиях, которые возникли между Вашингтоном и Киевом по планам контрнаступления ВСУ.

    По данным WP, несколько важных элементов сформировали контрнаступление украинской армии и его первоначальный результат, в том числе просчет Вашингтона в вопросе быстрого преобразования ВСУ по западному образцу.

    Среди факторов, повлиявших на предварительный исход контрнаступления, издание также называет разногласия официальных лиц США и Украины во мнениях по поводу стратегии наступления.

    «Моделирование пришло к выводу, что войска Киева в лучшем случае смогут достичь Азовского моря и отрезать российские войска на юге за 60–90 дней», – пишет WP. По информации газеты, США выступали за наступление вдоль этого южного направления, но руководство Украины хотело атаковать в трех местах: в сторону Мелитополя, Бердянска и Бахмута. На Украине опасались, что решительное наступление повлечет серьезные потери, однако в США считали, что без решительного нападения потери в конечном итоге будут выше, пишет издание.

    По данным источников газеты, в августе Марк Милли, тогда еще являющийся председателем Комитета начальников штабов ВС США, выразил главкому ВСУ Валерию Залужному недовольство относительно стратегии и тактики ведения боев. Украинская сторона заявила, что для воплощения предлагаемого Западом плана ей требуется авиация и другие вооружения, которые она не получает от возглавляемой США коалиции.

    В качестве помешавших наступлению ВСУ факторов Залужный в ходе консультаций с иностранными коллегами называл «отсутствие прикрытия с воздуха, большее количество мин, чем ожидалось, а также российские войска, которые впечатляюще закрепились и эффективно перемещают свои резервы, чтобы закрыть бреши», пишет WP.

    В числе факторов, сказавшихся на итогах контрнаступления, издание также называет то, что Украина и Запад недооценили способность России оправиться от неудач на поле боя.

    Ранее агентство Bloomberg писало, что провал контрнаступления вогнал украинцев в уныние.

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    4 декабря 2023, 18:52
    Российские силы отрезали ВСУ от снабжения в районе Артемовска

    Подразделения Добровольческого штурмового корпуса отрезали снабжение группировки ВСУ возле Артемовска и Соледара

    Российские силы отрезали ВСУ от снабжения в районе Артемовска
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Подразделения Добровольческого штурмового корпуса «Экспедиционный» (ДШК Э) перекрыли снабжение группировки ВСУ в районе Артемовска и Соледара, сообщил представитель корпуса Алексей Селиванов.

    «Сегодня подразделения ДШК вышли на дорогу Артемовск – Часов Яр севернее Бахмута... (и) перерезали последнюю дорогу снабжения украинской бахмутско-соледарской группировки», – приводит слова Селиванова ТАСС.

    По словам представителя ДШК Э, в операции участвовали колонны бригад «Север», «Восток V», казачий отряд «Енисей» и отряд «Невский».

    Ранее военкор Борис Рожин сообщил, что из-за больших потерь ВСУ перепрофилировали костесжигательный завод в Константиновке в крематорий для тел погибших под Соледаром и Артемовском украинских военных.



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    5 декабря 2023, 00:43
    В Белом доме признались, что ждали взятия Россией Киева в начале СВО

    Пресс-секретарь Белого дома: США в первые дни СВО ждали, что Россия возьмет Киев

    В Белом доме признались, что ждали взятия Россией Киева в начале СВО
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Власти США в первые дни после начала российской специальной военной операции на Украине ожидали, что российские войска возьмут Киев, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Жан-Пьер призналась, что в США думали, что Россия возьмет Киев, потому что были уверены в стремительности развитий военных действий, но этого не произошло, передает РИА «Новости».

    Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США, в этом случае поставки Киеву прекратятся.

    Коментарии (48)
    5 декабря 2023, 07:27
    ВСУ нанесли удар по захотевшим сдаться в плен 25 украинским военным

    РИА «Новости»: ВСУ нанесли удар по захотевшим сдаться в плен 25 украинским военным

    Tекст: Вера Басилая

    Группа из 25 бойцов ВСУ, которые хотели сдаться в плен, была убита своей же артиллерией, сообщил заместитель командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка с позывным Купол.

    Российский военный рассказал, что украинские солдаты вышли с ним связь и захотели сдаться в плен, чтобы вернуться домой. По его словам, было обозначено место, куда украинские военные должны были прийти, но украинская артиллерия нанесла удар по этой группе военнослужащих, передает РИА «Новости».

    Напомним, на Южно-Донецком направлении потери ВСУ за неделю составили более 880 военнослужащих, на Краснолиманском – более 950 военных убитыми и ранеными.

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    5 декабря 2023, 11:35
    Явлинский предложил способ помирить россиян и украинцев
    Явлинский предложил способ помирить россиян и украинцев
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    России и Украине следует брать пример с Франции и Германии, которым удалось помириться после войн за Эльзас, Лотарингию и Страсбург, заявил основатель «Яблока» Григорий Явлинский.

    Явлинский в интервью РБК заявил, что в настоящее время всем «абсолютно все равно, кому эти территории принадлежат». Евросоюз, по его словам, доказал миру, что перспектива такого примирения возможна. При этом политик напомнил, что помириться у многих не получилось, например, у Индии с Пакистаном или у Израиля с Палестиной, «а у Европы получилось», и с этого, считает он, необходимо брать пример.

    Основатель «Яблока» заявил также, что считает Россию и Украину «правой и левой рукой».

    В ответ на дискуссии на тему членства Украины в НАТО Явлинский предложил поднять вопрос о расширении ОДКБ в Мексику или Канаду. Это, по его мнению, вызвало бы «большое возбуждение» в США.

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    5 декабря 2023, 12:38
    Военный эксперт рассказал о сложностях штурма Курахово

    Военный эксперт Леонков: Взятие Курахово существенно обезопасит Донецк от обстрелов ВСУ

    Военный эксперт рассказал о сложностях штурма Курахово
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Штурм Курахово будет осложняться особенностями местности. Тем не менее ВС РФ уже взяли близлежащие многоэтажки, что дает серьезное преимущество по отношению к противнику. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее российские войска заняли многоэтажки в населенном пункте перед Курахово.

    «В районе Курахово нашим военным придется преодолевать пересеченную местность. Здесь много холмов и оврагов, из-за чего развивать наступление становится возможным только вдоль дорог. Таким образом, освобождение практически каждого близлежащего населенного пункта будет оборачиваться штурмом, а это небыстрый и сложный процесс», – сказал военный эксперт Алексей Леонков

    «В настоящий момент наши действия на данном направлении сосредоточены вокруг одной цели – улучшить занимаемые позиции на линии боевого соприкосновения. В будущем это облегчит дальнейшее продвижение, например, в сторону Часова Яра», – отмечает он.

    «Взятие многоэтажек вблизи Курахово упростит процесс взятия самого города.  Дело в том, что высотные здания исполняют роль пунктов наблюдения, откуда можно следить за перемещением противника. Отсюда же можно вести огонь по передислоцирующимся группам противника. А вот ВСУ теперь такой возможности лишены», – уточняет Леонков.

    «Также стоит отметить, что Курахово долгое время использовалось украинскими военными в качестве точки ведения артиллерийского огня по нашим позициям. Отсюда же наносились удары по гражданским объектам ДНР. Несмотря на то что противник все еще сохраняет возможность проводить перегруппировку войск, общая численность живой силы противника на Южно-Донецком направлении снижается. Это также играет нам на руку», – резюмирует Леонков.

    Ранее российские войска заняли многоэтажки в населенном пункте перед Курахово. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель командира 1-й стрелковой роты первого стрелкового батальона 110 полка с позывным Купол. «На Донецком направлении происходит движение, активная фаза нашего освобождения населенных пунктов», – отметил он.

    «Многоэтажная застройка на данном участке полностью освобождена от сил противника, единичные очаги сопротивления остаются только в частном секторе. Буквально несколько домов – и оборона противника полностью рухнет», – считает Купол. По его словам, вглубь данного района уходит сеть защитных укреплений.

    Напомним, именно из этого населенного пункта ВСУ долгое время обстреливали Донецк и другие города региона. Однако продвижение ВС РФ на данном участке постепенно набирает силу. Так, подразделения Добровольческого штурмового корпуса «Экспедиционный» (ДШК Э) перекрыли снабжение группировки ВСУ в районе Артемовска и Соледара.

    В результате действий солдат последняя дорога снабжения украинской группировки в этом районе была перерезана. В операции участвовали колонны бригад «Север», «Восток V», казачий отряд «Енисей» и отряд «Невский».

    Недавно на Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией было нанесено поражение живой силе и технике 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Курдюмовки и Клещеевки ДНР. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны. Потери противника составили до 300 военнослужащих. Уничтожено два бронетранспортера и три автомобиля.

    Коментарии (6)
    5 декабря 2023, 02:18
    NBC: Переговоры в сенате США о помощи Украине провалились

    Tекст: Вера Басилая

    Демократическая и Республиканская партии США не достигли соглашения по рассмотрению законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом для согласования запроса президента США Джо Байдена на дополнительную поддержку Украины, сообщило NBC News.

    По данным телеканала, все попытки договориться завершились «глубокими разногласиями». Источник сообщил, что республиканцы пригрозили заблокировать запрос Байдена на обеспечение безопасности и иностранную помощь без адекватных иммиграционных изменений. В свою очередь, демократы понимают, что республиканцы не желают идти на компромисс, передает РИА «Новости».

    Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США, в этом случае поставки Киеву прекратятся.

    Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что США считают тяжелым положение Украины, выделенные американской администрации деньги на поддержку Киева скоро закончатся.

    Коментарии (4)
    5 декабря 2023, 04:19
    Российские войска заняли многоэтажки в поселке перед Курахово

    Замкомроты «Купол»: ВС России полностью заняли жилую застройку перед Курахово

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России на Донецком направлении заняли многоэтажки в населенном пункте перед Курахово, откуда ВСУ обстреливают Донецк и другие города и села ДНР, противник остается только в частном секторе, сообщил заместитель командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка с позывным «Купол».

    Российский военный рассказал, что на Донецком направлении происходит активная фаза освобождения ВС России населенных пунктов. По его словам, российской армии осталось занять несколько домов в населенном пункте перед Курахово, и оборона ВСУ рухнет, передает РИА «Новости».

    По его словам,  в районе Курахово, который контролирует ВСУ, вглубь украинских позиций идет сеть защитных укреплений.

    Ранее подразделения Добровольческого штурмового корпуса отрезали снабжение группировки ВСУ возле Артемовска и Соледара.

    Коментарии (0)
    5 декабря 2023, 11:09
    Украинский снаряд попал в школу и детсад Донецка
    Украинский снаряд попал в школу и детсад Донецка
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате прямого попадания украинского снаряда в Куйбышевском районе Донецка повреждены здания школы и детского сада, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

    Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале, что у здания школы №41 в результате обстрела ВСУ повреждены мягкая кровля, фасад, остекление и внутренняя отделка. Кроме того, повреждено остекление детского сада №249.

    По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ выпустили не менее 17 снарядов калибром 155 мм по Куйбышевскому району Донецка.

    В середине ноября женщина погибла во время обстрела Донецка со стороны украинских войск.

    Коментарии (11)
    5 декабря 2023, 06:21
    Российская ПВО уничтожила и перехватила 35 БПЛА ВСУ над Крымом и Азовским морем

    Минобороны: Российская ПВО ночью уничтожила 22 беспилотника ВСУ над Крымом и Азовским морем

    Tекст: Вера Басилая

    Системы российской ПВО ночью уничтожили 22 украинских БПЛА и перехватили еще 13 над акваторией Азовского моря и территорией Крыма, сообщили в Министерстве обороны России.

    Как следует из данных в Telegram-канале Минобороны, ПВО пресекла попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

    В ведомстве уточнили, что были сбиты 22 украинских БПЛА и перехвачены еще 13 дронов над Азовским морем и Крымом.

    Ранее российские средства ПВО уничтожили две украинские ракеты над Азовским морем.

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    5 декабря 2023, 13:15
    Стало известно об изменении ВСУ тактики применения танков Leopard

    AFP: Киев, просивший Leopard для провалившегося затем наступления, применяет их в обороне

    Стало известно об изменении ВСУ тактики применения танков Leopard
    @ Ralph Zwilling/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина начала использовать танки Leopard для удержания линии обороны в качестве артиллерии дальнего действия, хотя Киев долго выпрашивал их у Запада для провалившегося впоследствии контрнаступления, передает AFP со ссылкой на украинских военных.

    Как говорится в сообщении агентства, в этом году Киев в течение нескольких месяцев лоббировал получение современных танков Leopard от Германии и других западных союзников, чтобы дать отпор российским войскам, но поскольку этим летом долгожданное наступление Украины провалилось, гигантские танки вместо этого были развернуты для удержания линии фронта, передает РИА «Новости».

    Как сообщил заместитель роты 21-й механизированной бригады ВСУ, танк Strv 122 – шведская версия Leopard 2A5 – теперь используется для поражения пехотных групп или складов боеприпасов. Как отмечает AFP, танки Leopard на данный момент расположены вдоль линии фронта и действуют, скорее, как артиллерия дальнего действия, чем как наступательные боевые танки. Агентство отмечает, что для проведения эффективных наступательных действий ВСУ потребовалось бы до 150 танков Leopard.

    Ранее издание Forbes сообщило, что российские военные вывели из строя возле Сватово два из десяти редких танка Strv 122, переданных Швецией ВСУ.

    Напомним, в Швеции сообщили, что ВСУ получили 10 шведских танков Stridsvagn 122 (Strv122). Они укомплектованы украинскими экипажами, прошедшими обучение в Швеции.

    Коментарии (8)
    5 декабря 2023, 05:15
    Украинский солдат рассказал о крайне тяжелой ситуации на Днепре для ВСУ

    Би-би-си: ВС России отрезали от снабжения подразделения ВСУ на восточном берегу Днепра

    Tекст: Вера Басилая

    Переправа через Днепр полностью находится под постоянным обстрелом российской армии, идут тяжелые бом, российские войска контролируют линии снабжения, рассказал военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в интервью Би-би-си.

    Солдат рассказал, как лодки с украинскими военными после российских ударов просто исчезали в речной воде. По его словам, ВСУ рассчитывали, что после занятия плацдарма на восточном берегу Днепра российская армия начнет отступать, дав возможность переправить через реку генераторы, топливо и продовольствие, но ожидания не оправдались, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Би-би-си.

    ВС России вместо отступления ударили по ВСУ мощными ударами артиллерии, минометов и огнеметов, превратив место в настоящий «ад». По его словам, так как россияне контролировали все линии снабжения, украинские войска остались без воды, а еду они покупали за свои деньги.

    Украинский военный считает, что командование просто бросило их, а их пребывание на плацдарме имеет скорее политическое значение.

    Ранее российские войска «Ланцетами» уничтожили десант ВСУ на правом берегу Днепра.

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    5 декабря 2023, 10:58
    Эксперт: Украина пытается создать замену Storm Shadow на базе ракеты «Нептун»

    «Русский инженер»: Украина пытается создать замену Storm Shadow на базе ракеты «Нептун»

    Эксперт: Украина пытается создать замену Storm Shadow на базе ракеты «Нептун»
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим пытается заменить западные Storm Shadow, запасы которых у ВСУ подходят к концу, а новые поставки маловероятны, новой модификацией ракеты «Нептун», пишет автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

    Васильев, комментируя новость газеты ВЗГЛЯД о том, что украинские конструкторы приступили к разработке новой модификации ракеты «Нептун», предположил, что речь пойдет о замене системы наведения: вместо активной радиолокационной – наведение по спутниковой навигационной системе. По его словам, это дает заметную экономию массы, что вместе с удлинением ракеты позволяет увеличить массу БЧ, доведя ее до 400 кг.

    Таким образом, считает эксперт, киевский режим хочет получить могущество боеголовки на уровне не ниже ракет класса «Калибр». Украинские ракеты, добавил Васильев, будут обладать заметно меньшей дальностью, но при этом их можно будет запускать с земли. Либо вооруженные силы Украины смогут добавить дальности ракете, пустив часть массы на топливо, предположил эксперт.

    «Это все может свидетельствовать о попытке заменить западные Storm Shadow, которые возможно уже подходят к концу, и маловероятны новые поставки. К тому же опция пуска с земли упрощает запуск и обнаружение пуска, так как не привязана к взлету самолетов-носителей», – заключил Васильев.

    Ранее военный эксперт Сергей Хатылев в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что украинские Су-24 с ракетами Storm Shadow российские силы уничтожают еще до рубежа запуска.

    Коментарии (10)
    4 декабря 2023, 17:16
    На Украине анонсировали новую модификацию ракеты «Нептун»
    На Украине анонсировали новую модификацию ракеты «Нептун»
    @ REUTERS/Kacper Pempel

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские конструкторы приступили к разработке новой модификации ракеты «Нептун», сообщил замглавы украинского Минобороны Иван Гаврилюк.

    Разработчики занимаются «длинным «Нептуном», это новая модификация ракеты для комплекса «Нептун», пояснил Гаврилюк украинским СМИ, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    По данным прессы, это адаптация противокорабельной ракеты Р-360, предназначенной для поражения наземных целей. Ее возможная дальность – до 400 километров.

    Вес ракеты Р-360 «Нептун» – 870 кг, она способна нести боеголовку 150 кг, дальность пуска – до 280 км, скорость – около 900 км/ч.

    Коментарии (9)
    4 декабря 2023, 16:56
    Лидер победившей в Нидерландах партии выступил против поставок оружия Украине
    Лидер победившей в Нидерландах партии выступил против поставок оружия Украине
    @ REMKO DE WAAL/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Лидер партии-победительницы на выборах в нидерландский парламент крайне правой «Партии свободы» (PVV) Герт Вилдерс заявил, что выступает против поставок со стороны Нидерландов оружия киевскому режиму.

    Вилдерс в беседе с канадским порталом Rebel News заявил, что выступает в конфликте за украинскую сторону, но Нидерландам самим нужны вооружения для защиты, и их у страны очень мало, передает РИА «Новости». Он добавил, что также выступает за переговоры между сторонами конфликта.

    Выборы в парламент Нидерландов прошли в конце ноября, в них принимали участие 26 партий. Вилдерс выступал против антироссийских санкций и поставок вооружений Украине. Его партия PVV заняла больше всего мест в Палате представителей (нижней палате парламента) – 37.

    Ранее источник Financial Times заявлял, что в ЕС появились сложности по передаче Украине 50 млрд евро из-за прихода Вилдерса к власти в Нидерландах.

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    Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности

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    • Александр Тимохин Александр Тимохин
      Американские ракеты будут нести России угрозу из Японии

      Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.

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    • Ирина Алкснис Ирина Алкснис
      Казахстан боится мощи России

      Статья за наемничество и реальный срок по ней казахстанцу, воевавшему за Россию в рядах «Вагнера», – закономерная реакция Казахстана на то, что воспринимается государством как угроза национальной безопасности. А закономерной реакцией России будет вытащить человека, воевавшего за нашу страну, и предоставить ему российское гражданство.

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европа влево не вырулит

      Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.

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    • Кличко пошел против Зеленского

      Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в авторитаризме и поддержал главкома ВСУ Валерия Залужного, у которого с главой государства конфликт. Такая реакция означает, что дела Зеленского совсем плохи.

    • Возвращение британской фурии

      Чтобы переубедить консерваторов в Конгрессе США, которые отказываются выделять средства на Украину, в Вашингтон отправилась внушительная делегация британцев с бывшим премьером Лиз Трасс во главе. Ранее эта русофобка не сдюжила противостояния с Россией. Сможет ли навредить нам теперь?

    • Еще одна война? Теперь в Америке

      В Венесуэле проходит референдум, предложенный президентом Николасом Мадуро. Нет никаких сомнений в том, что венесуэльцы проголосуют за присоединение спорных территорий в бассейне реки Эссекибо, где нашли нефть. Сейчас это территория Гайаны, спор идет уже 200 лет, а теперь он рискует привести к войне.

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