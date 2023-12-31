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ЗАГС и юридическую помощь в Белгороде привели в состояние готовности
Органы ЗАГС и система юрпомощи в Белгородской области перевели в состояние готовности
Система бесплатной юридической помощи и органы ЗАГС в Белгородской области переведены в состояние готовности, подготовлен мобильный офис юридического бюро, сообщает Минюст России.
По сообщению ведомства, для юридической помощи пострадавшим в ходе атаки Белгорода организовано дежурство в выходные дни, также подготовлен мобильный офис бюро для оказания услуг по регистрации актов гражданского состояния в дни новогодних каникул Управления ЗАГС города Белгорода, который будет работать ежедневно с 31 декабря по 8 января с 9.00 до 17.00, передает РИА «Новости».
Кроме того, в режиме готовности находятся адвокатская и нотариальная палаты Белгородской области.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек.
Напомним, ВСУ подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. Среди погибших и пострадавших есть дети.