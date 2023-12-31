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Путин и Си Цзиньпин поздравили друг друга с Новым годом
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин обменялись поздравительными телеграммами по случаю Нового года, сообщает Центральное телевидение Китая.
Как говорится в сообщении, председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Путин 31 декабря 2023 года обменялись поздравительными телеграммами по случаю Нового года, передает РИА «Новости». Другие подробности не приводятся.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что российский лидер Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом глав зарубежных государств и правительств.