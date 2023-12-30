Путин поздравил иностранных коллег с Новым годом и Рождеством

Президент Путин поздравил глав зарубежных государств с Новым годом и Рождеством

Tекст: Александра Юдина

На сайте Кремля указано, что глава государства направил поздравительные телеграммы руководителям стран Содружества независимых государств, а также Абхазии и Южной Осетии, подчеркнув высокий уровень взаимодействия и сотрудничества между Россией и этими странами.

Также Путин направил поздравление Папе Римскому Франциску, выразив надежду, что деятельность понтифика будет способствовать укреплению мира.

Российский лидер некоторых экс-глав государств и правительств, среди которых оказались экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер и экс-президент Франции Николя Саркози. Поздравления получили также государственный и политический деятель Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики Роберт Кочарян, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и третий президент Армении Серж Саргсян.

Отмечается, что из европейских лидеров Путин поздравил только премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Сербии Александара Вучича.

Кроме того, Путин в поздравлении с Новым годом своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану выразил уверенность, что Москва и Анкара в следующем году продолжат развивать сотрудничество, в том числе политическое и экономическое.

Также российский лидер направил поздравительную телеграмму в честь Нового года президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди, подчеркнув, что отношения привилегированного партнерства между Россией и Индией развиваются, несмотря на непростую международную обстановку.

Президент России направил председателю КНР Си Цзиньпину «поздравления по случаю 2024 года и приближающегося Праздника Весны», выразив уверенность, что взаимодействие России и Китая будет наращиваться.

Поздравления от Путина наступающим Новым годом также получили ЮАР, Никарагуа, Сирия, Боливия, Бразилия, Лаос, Вьетнам, Венесуэла, Куба.