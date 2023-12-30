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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад снова встал на русские грабли

    Наши сегодняшние противники являются потомками польских, шведских, французских, англосаксонских и немецких завоевателей – рыцарей, колонизаторов, работорговцев, нацистов. Верить в скорый крах России для них так же естественно, как для украинской дамочки времен Майдана выходить на улицу в кастрюльке.

    0 комментариев
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Холодец как точка единения русских

    Правильный холодец – еда брутальная, и готовить его должны мужчины. Женщины норовят добавить туда какую-нибудь курицу или, хуже того, индейку. Ну какая птица в холодце? Это смешно и неприлично.

    30 комментариев
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Как казаки освобождали от немцев Смоленск

    Участие казачества в войне 80 лет назад показало ровно то же, что показывает участие казачества в нынешней СВО: казак – прежде всего профессиональный воин, стойкий, отважный и умелый боец.

    15 комментариев
    30 декабря 2023, 12:55

    Путин поздравил иностранных коллег с Новым годом и Рождеством

    Президент Путин поздравил глав зарубежных государств с Новым годом и Рождеством

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом глав зарубежных государств и правительств, сообщает пресс-служба Кремля.

    На сайте Кремля указано, что глава государства направил поздравительные телеграммы руководителям стран Содружества независимых государств, а также Абхазии и Южной Осетии, подчеркнув высокий уровень взаимодействия и сотрудничества между Россией и этими странами.

    Также Путин направил поздравление Папе Римскому Франциску, выразив надежду, что деятельность понтифика будет способствовать укреплению мира.

    Российский лидер некоторых экс-глав государств и правительств, среди которых оказались экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер и экс-президент Франции Николя Саркози. Поздравления получили также государственный и политический деятель Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики Роберт Кочарян, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и третий президент Армении Серж Саргсян.

    Отмечается, что из европейских лидеров Путин поздравил только премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Сербии Александара Вучича.

    Кроме того, Путин в поздравлении с Новым годом своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану выразил уверенность, что Москва и Анкара в следующем году продолжат развивать сотрудничество, в том числе политическое и экономическое.

    Также российский лидер направил поздравительную телеграмму в честь Нового года президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди, подчеркнув, что отношения привилегированного партнерства между Россией и Индией развиваются, несмотря на непростую международную обстановку.

    Президент России направил председателю КНР Си Цзиньпину «поздравления по случаю 2024 года и приближающегося Праздника Весны», выразив уверенность, что взаимодействие России и Китая будет наращиваться.

    Поздравления от Путина наступающим Новым годом также получили ЮАР, Никарагуа, Сирия, Боливия, Бразилия, Лаос, Вьетнам, Венесуэла, Куба.

    28 декабря 2023, 13:22
    Избирательный штаб: Число доверенных лиц Путина может дойти до 600 человек

    Избирательный штаб: Общее число доверенных лиц Путина на выборах может дойти до 600 человек

    Избирательный штаб: Число доверенных лиц Путина может дойти до 600 человек
    @ Russian Presidency/Kremlin Pool/ Keystone Press Agency

    Общее число доверенных лиц президента Владимира Путина на предстоящих президентских выборах в 2024 году может составить до 600 человек, сообщила пресс-секретарь избирательного штаба политика Александра Суворова.

    «Сегодня ЦИК утвердил список из 346 доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина. Подготовка документов на доверенных лиц кандидата продолжается. Их общее число может составить до 600 человек», – цитирует Суворову ТАСС.

    До этого секретарь ЦИК Наталья Бударина сообщала, что в список доверенных лиц Путина на предстоящих выборах главы государства войдут 346 человек.

    Глава центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин сообщал, что на площадках штабов общественной поддержки и приемных за выдвижение Владимира Путина на выборы президента в 2024 году участвуют порядка 19 тыс. добровольцев.

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    27 декабря 2023, 17:59
    Путин поручил правительству заняться повышением зарплат учителей
    Путин поручил правительству заняться повышением зарплат учителей
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зарплата российских учителей должна стать более справедливой, необходимо увеличить оплату труда педагогов в тех регионах, где она ниже, заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета.

    «Нужно совершенствовать и делать более справедливыми механизмы оплаты труда педагогов. И прежде всего заметно увеличить доходы учителей в тех регионах страны, где сейчас они существенно ниже, чем в среднем по стране», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что при оплате труда учителей должны соблюдаться единые, понятные и прозрачные правила. Глава государства поручил правительству разработать и представить системные решения проблемы оплаты труда учителей.

    В июле Путин поручил правительству представить предложения о льготной ипотеке для учителей.

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    27 декабря 2023, 20:18
    Путин рассказал о росте товарооборота между Россией и Индией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром отметил рост российско-индийского товарооборота.

    «У нас растет товарооборот, причем второй год подряд и уверенными темпами. В этом году темпами даже большими, чем в прошлом году», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    По словам Путина, Россия и Индия за девять месяцев этого года превысили весь объем роста товарооборота прошлого года, прежде всего, в части энергоносителей – нефти, нефтепродуктов, угля. «Но не только, мы работаем и в высокотехнологичных областях», – отметил российский лидер.

    В ходе встречи с главой индийского МИД Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди в Россию. «Будем рады видеть нашего друга, господина премьер-министра [Индии] Моди в России», – сказал он.

    Российский лидер также пообещал рассказать Джайшанкару о ситуации с украинским конфликтом. «Мы знаем позицию премьер-министра [Нарендры] Моди и неоднократно говорили об этом, позицию, касающуюся его отношения к сложным процессам, в том числе к горячим точкам, к ситуации на Украине», – сказал глава Российского государства.

    Путин подчеркнул, что неоднократно информировал Моди о ситуации вокруг украинского конфликта. «Знаю о его стремлении сделать все для того, чтобы разрешить эту проблему мирными средствами, но мы сейчас с вами поподробнее об этом поговорим, проинформируем вас дополнительно об этой ситуации», – сказал он.

    Ранее Россия и Индия подписали соглашения о энергоблоках АЭС «Куданкулам».

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    27 декабря 2023, 16:54
    Путин созвонился со школьником, которому помог попасть в Эрмитаж

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин позвонил по телефону 11-летнему учащемуся Никите Мирошниченко, который побывал в Эрмитаже благодаря главе государства.

    Президент позвонил мальчику и его семье, когда тот еще был в музее, сам Путин находится в Кремле, где проведет заседание Госсовета, передает ТАСС.

    «Мне больше всего понравились часы «Павлин». Еще я потом ходил в зал с Малахитовой гостиной», – рассказал школьник Путину.

    «Ты не устал, нет? Ну если устанешь, отдохни немножко, и дальше продолжай», – сказал президент ученику.

    Никита сказал главе государства, что не устал, и отметил, что с ним находятся мама, папа и его сестра. «Я мечтал посетить тронный зал, царские палаты, где они были», – добавил он.

    Мирошниченко – житель Костромы, он учится в пятом классе. У мальчика есть проблемы со здоровьем, но он посещает музыкальную школу и увлекается историей. Он захотел побывать в легендарном музее после того, как послушал аудиокнигу.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин планирует в среду созвониться с мальчиком, которому в ходе акции «Елка желаний» помог посетить Эрмитаж.

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    28 декабря 2023, 18:35
    Эксперт: СВО показала миру преимущество российского оружия над натовским

    Политолог Баширов: Российский ВПК добился впечатляющих результатов в производстве необходимых вооружений

    Эксперт: СВО показала миру преимущество российского оружия над натовским
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Мир увидел эффективность предприятий российского ВПК, которые быстро развернулись и начали выдавать дополнительные объемы техники и боеприпасов в условиях проведения СВО, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. В четверг Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Ростеха Сергеем Чемезовым.

    «Цифры, которые привел гендиректор Ростеха на встрече с президентом, впечатляют. Мы видим высокую скорость увеличения объемов производства необходимых видов вооружений, которые заказывает Минобороны и другие силовые ведомства. И все это вопреки санкциям», – отметил Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.

    «Но дело не только в объемах. Мы производим современное оружие, которое позволяет сохранять жизни наших ребят, выполняющих боевую задачу. Но Ростех не ограничивается достигнутым, поэтому президент обсудил с Чемезовым достаточно широкий круг вопросов, – продолжил политолог. – Это крайне важно, потому что СВО закончится, а Ростех должен показывать гармоничное развитие».

    По его словам, многие российские военные технологии позволяют производить и гражданскую продукцию. На встрече Путина с Чемезовым речь шла о том, чтобы добиться выпуска военной и гражданской продукции в равных объемах. «Также есть товары двойного назначения, в первую очередь это высокотехнологичные изделия – это все, что касается электроники и систем навигации», – добавил спикер.

    Он считает, что в мире увидели высочайшую эффективность производителей российского оружия. «Мир также увидел эффективность предприятий ВПК, которые очень быстро развернулись и начали выдавать дополнительные объемы техники и боеприпасов в условиях проведения СВО. Это очень важно с точки зрения экспорта», – считает Баширов.

    Российский ВПК, подчеркивает собеседник, является лидером по продаже оружия на мировых рынках. «Все, что происходит в зоне СВО – это демонстрация эффективности российского оружия: оно дешевле и способно противостоять вооружениям стран НАТО. Это делает его привлекательным. Кроме того, российское оружие ремонтопригодное в боевых условиях», – указал эксперт.

    Таким образом, как считает профессор ВШЭ, Ростех решает одну из важнейших задач по обеспечению технологического и научного суверенитета страны, а также наращиванию ее экспортного потенциала.

    В четверг президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Ростеха Сергеем Чемезовым, который доложил главе государства о том, что госкорпорация в 50 раз нарастила производство боеприпасов для стрелкового вооружения и реактивных систем залпового огня. Кроме того, в 5,5 раза увеличено производство бронемашин, а танков – в семь раз.

    До 2030 года госкорпорация планирует выпустить более 500 гражданских самолетов, в том числе 270 МС-21, 142 Superjet и 115 Ту-214. По словам Чемезова, сегодня в разной степени готовности находятся 18 самолетов МС-21, в 2024 году запланирован серийный выпуск и передача «Аэрофлоту» шести таких самолетов. К 2029 году объемы производства должны достигнуть 72 самолетов в год.

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    28 декабря 2023, 16:31
    Чемезов назвал объем производства пассажирских самолетов до 2030 года

    Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация до 2030 года выпустит более 500 гражданских самолетов

    Tекст: Денис Тельманов

    Ростех до 2030 года планирует выпустить более 500 гражданских самолетов, в том числе 270 МС-21, 142 Superjet и 115 Ту-214, рассказал глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    «У нас основные гражданские проекты — это в первую очередь, конечно, производство гражданских самолетов для гражданской авиации. И этому у нас как раз уделяется большое внимание», – подчеркнул Чемезов, передает ТАСС.

    По его словам, сегодня в разной степени готовности находятся 18 самолетов МС-21, в 2024 году запланирован серийный выпуск и передача «Аэрофлоту» шести таких самолетов.

    К 2029 году объемы производства должны достигнуть 72 самолетов в год, добавил Чемезов.

    Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что российский дальнемагистральный самолет Ил-96-400, который сейчас рассматривается для правительственных и грузовых перевозок, в перспективе может стать пассажирским.

    При этом он напомнил, что в России идут научно-исследовательские работы по новому широкофюзеляжному дальнемагистральному самолету следующего поколения.

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    29 декабря 2023, 12:09
    Опрос: Путину доверяют 79% россиян

    ФОМ: Путину доверяют 79% граждан

    Опрос: Путину доверяют 79% россиян
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Президенту России Владимиру Путину доверяют 79% россиян, а его деятельность положительно оценивают 80%, следует из результатов опроса ФОМ.

    По данным опроса, о доверии президенту России заявили 79% респондентов, 12% придерживаются противоположного мнения.

    Деятельность главы государства на его посту положительно оценивают 80% опрошенных, недовольны его работой 9%.

    Опрос «ФОМнибус» был проведен 22-24 декабря 2023 года среди 1,5 тыс. респондентов в 104 населенных пунктах в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

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    27 декабря 2023, 18:54
    Путин назвал способ, как привлечь мужчин к работе в школах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо увеличить заработную плату работников-мужчин в школах, заявил президент Владимир Путин на тематической выставке перед заседанием Госсовета.

    «Нам такие крепкие мужчины, как вы, нужны. Вообще нужны такие, а в этой сфере чрезвычайно важны. Мы знаем, сколько у нас в процентном отношении мужчин работает», – заявил Путин после доклада сотрудника Роспатриотцентра Алексея Кутырева о конкурсе «Быть, а не казаться», передает ТАСС.

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что количество учителей-мужчин в школах составляет 15%.

    «Зарплату надо повышать, но мы еще поговорим об этом», – заметил президент.

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    28 декабря 2023, 18:55
    Политолог Асафов: Список доверенных лиц Путина получился народным

    Политолог Асафов: Путин – кандидат, которого выдвигает общественное большинство

    Политолог Асафов: Список доверенных лиц Путина получился народным
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Путин – кандидат, которого выдвигает общество, потому что в списке его доверенных лиц представлены люди совершенно разных специальностей и сфер общества: военные, медики, артисты, ученые, политики, общественные деятели и другие, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее ЦИК утвердил список из 346 доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина.

    «Доверенными лицами Путина ЦИК зарегистрировал тех людей, которые поддержали его выдвижение в качестве кандидата на выборах президента. Среди них есть представители общественных, культурных, некоммерческих, политических организаций. Мы видим, как люди совершенно разных профессий и специальностей объединяются, чтобы помогать кандидату», – пояснил Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

    «Мы видим, что Путин – действительно тот кандидат, которого выдвигает общество, народ, потому что в этом списке представлены люди совершенно разных специальностей и сфер общества – военные, медики, артисты, ученые, политики, общественные деятели», – сказал собеседник. – «Это говорит о том, что Путин представляет большинство граждан нашего государства, и лучшие представители этого большинства стали доверенными лицами, чтобы помочь кандидату. Они будут разъяснять позицию своего кандидата, встречаться с людьми по всей стране, собирать их пожелания, потому что одной «Прямой линией» невозможно охватить всю страну. Вообще, для такой работы мало и 346 человек, я думаю, этот список будет расширяться».

    «Теперь мы ждем, когда доверенные лица получат свои удостоверения, затем ЦИК – после сдачи подписей – зарегистрирует Путина в качестве кандидата. И затем начнется работа доверенных лиц», – подчеркнул эксперт.

    «Поскольку все доверенные лица – профессионалы в своих направлениях деятельности, лидеры, к мнению которых прислушиваются, они точно знают, какие успехи и достижения произошли в каждой отрасли за годы президентства Путина. И они могут рассказать об этих достижениях на основе своего опыта. Они готовы делиться этими знаниями для того, чтобы показать людям важность выборов президента и то, чем мы все можем гордиться», – резюмировал аналитик.

    В четверг ЦИК утвердил список из 346 доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина. При этом подготовка документов на доверенных лиц кандидата продолжается. Их общее число может составить до 600 человек, сказала пресс-секретарь избирательного штаба политика Александра Суворова.

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    27 декабря 2023, 21:59
    Дед Мороз из Великого Устюга запланировал посетить новые регионы России

    Дед Мороз из Великого Устюга заявил о планах посетить новые регионы России

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российский Дед Мороз из Великого Устюга Вологодской области заявил, что планирует посетить Луганскую и Донецкую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области.

    Он сообщил, что вручит местным жителям подарки, а также пожелал всем мира и всего наилучшего, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос о том, как он справляется с простудой, Дед Мороз пошутил, что болеет за олимпийскую сборную России.

    Ранее российский Дед Мороз рамках своего новогоднего путешествия по странам ближнего и дальнего зарубежья побывал в Армении.

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    27 декабря 2023, 15:21
    Песков: Путин созвонится с загадавшим на «Елке желаний» визит в Эрмитаж мальчиком

    Представитель Кремля Песков: Путин созвонится с мальчиком, загадавшим на «Елке желаний» визит в Эрмитаж

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин планирует в среду созвониться с мальчиком, которому он в рамках акции «Елка желаний» помог исполнить заветную мечту – посетить Эрмитаж.

    По словам Пескова, сегодня президент планирует созвониться с Никитой Мирошниченко из Костромской области, который мечтал посетить Эрмитаж, передает ТАСС.

    Известно, что в данный момент желание мальчика уже исполнилось – он посещает музей.

    Ранее стало известно, что Путин исполнил мечту 13-летней Ксении Мазневой из Петербурга, которая со своей семьей смогла посетить выставку на ВДНХ.

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    28 декабря 2023, 17:33
    Жителям большей части России пообещали теплый январь

    Вильфанд: В европейской, азиатской и южной частях России январь будет теплым

    Tекст: Валерия Городецкая

    Температура воздуха в европейской, южной и азиатской частях России в январе ожидается выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    В ходе пресс-конференции, посвященной прогнозу погоды на Новый год и праздничные выходные, Вильфанд рассказал, что в северной половине европейской и азиатской частей России среднемесячная температура в январе будет ниже нормы, в умеренных широтах – около нормы, передает ТАСС.

    В южной, европейской и азиатской частях страны температурный фон ожидается выше нормы, сообщил синоптик. Кроме того, по словам Вильфанда, в европейской части России январь будет снежным.

    Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в 2023 году в различных регионах России было зафиксировано более 1 тыс. метеорологических рекордов.

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    28 декабря 2023, 18:11
    Новогодний салют отменили в Петербурге

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Петербурга приняли решение не запускать салют в новогоднюю ночь, следует из материалов городского комитета по культуре.

    Согласно праздничной новогодней программе, опубликованной петербургским комитетом по культуре, новогодние гуляния развернутся на Дворцовой площади, у Большого Гостиного двора и на Малой Конюшенной улице, передает РИА «Новости».

    Праздничный салют в программе не упоминается.

    Ранее вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский сообщал, что празднование Нового года в городе планируется сделать более спокойным и семейным, в том числе рассматривается возможность отмены салюта.

    Ранее салюты и фейерверки в Новый год отменили в Москве.

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    27 декабря 2023, 19:38
    Путин: Школа является фундаментом для общества и государства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Школа является основой, на которой строится все общество и государство, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги заседания Госсовета.

    «Нас Пушкин многому учит, и это произведение [«Пиковая дама»] в том числе. Но в том числе учит нас не отыгрываться, а выигрывать, побеждать. Но для того, чтобы побеждать, мы должны еще более внимательно относиться к школе», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Именно школа является фундаментом для побед, считает Путин. «Это абсолютно очевидная вещь, это фундамент, на котором строится все наше общество, вся страна, все государство», – подчеркнул российский лидер.

    Ранее Путин назвал способ, как привлечь мужчин к работе в школах.

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    27 декабря 2023, 15:36
    Песков: Путин примет министра иностранных дел Индии

    Песков: Путин в среду примет министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин в среду вечером встретится с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Сегодня вечером президент имеет в виду принятие у себя господина Джайшанкара, это министр иностранных дел Индии», – приводит ТАСС слова Пескова.

    Джайшанкар находится с рабочим визитом в России. Индийский МИД, анонсируя приезд министра, сообщил, что в период с 25 по 29 декабря Джайшанкар должен встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым и министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым.

    В ходе встреч стороны планируют обсудить «вопросы, связанные с экономическим взаимодействием, а также двусторонние, многосторонние и международные вопросы». При этом о встрече Джайшанкара с Путиным ранее не сообщалось.

    Ранее на пресс-конференции по итогам встречи с Джайшанкаром Лавров отметил прогресс сотрудничества с Индией по производству современного оружия.

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    • Полное освобождение Марьинки

      Многострадальный пригород Донецка – Марьинка – полностью освобожден от ВСУ. Это случилось почти через десять лет после того, как начались первые бои за этот населенный пункт. Он считался неприступной цитаделью и оказывал огневое давление на Донецк, но теперь наконец-то перешел под контроль ВС РФ, которым предстоит двигаться дальше.

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