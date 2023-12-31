Это последний материал известного публициста и многолетнего автора газеты ВЗГЛЯД Максима Соколова, который скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.6 комментариев
Вучич заявил, что революции в Сербии не будет
Насильственного захвата власти в Сербии не будет, поскольку народ абсолютно ясно дал понять, кого поддерживает, заявил президент страны Александр Вучич.
Вучич заверил, что «не будет революций». По его словам, волеизъявление народа «имеет ключевое значение», передает ТАСС.
В Сербии 30 декабря прошло повторное голосование на парламентских выборах на 35 избирательных участках, городской избирком провел повторное голосование на муниципальных выборах в Белграде в трех местах для голосования, передает РИА «Новости».
Напомним, сербская прозападная оппозиция, которая не согласилась с результатами прошедших в стране выборов, начала протестные акции в Белграде. Участники протеста в Сербии установили палатки на перекрестке улиц возле зданий МИД и министерства госуправления республики в центре Белграда.