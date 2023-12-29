В России запретили операторам связи «наживаться» на гражданах из-за инфляции

Вице-премьер Чернышенко: Операторам запретят бесконтрольно увеличивать тарифы выше инфляции

Tекст: Александра Юдина

По его словам, по новой стратегии развития отрасли связи до 2035 года, операторы имеют право поднимать тарифы выше уровня инфляции в том случае, если вкладывают значительную часть дополнительной прибыли в развитие сетей и новые технологии, в том числе российские, передает РИА «Новости».

При этом Чернышенко подчеркнул, что ФАС следит за ситуацией – «никто не даст операторам наживаться на россиянах и бесконтрольно повышать тарифы».

Вице-премьер напомнил, что в течение последних нескольких лет операторы

занимались инвестированием в инфраструктуру и создание оборудование, и поэтому не могли нарастить прибыль даже до уровня инфляции.

В заключение Чернышенко заверил, что ради технологического суверенитета Россия будет решать эти вопросы самостоятельно, в этой связи отрасль ляжет сильная нагрузка по развитию сетей нового поколения.

Напомним, в ноябре ФАС признала факт нарушения антимонопольного законодательства мобильным оператором «Мегафон».

В сентябре организация возбудила в отношении «Мегафона» дело в связи с необоснованным повышением тарифов на услуги связи – в 2023 году компания повысила стоимость своих услуг для более 8,2 млн абонентов в среднем на 10,24% и не представила службе достаточных оснований для этого.

