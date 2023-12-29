Тенденции международной жизни 2023 года выглядят, как создающие сложности, но не несущие в себе существенных рисков для положения России. Воспользоваться этими возможностям и справиться с рисками – дело национальной внешней политики.0 комментариев
В России запретили операторам связи «наживаться» на гражданах из-за инфляции
Вице-премьер Чернышенко: Операторам запретят бесконтрольно увеличивать тарифы выше инфляции
Операторам связи не дадут бесконтрольно повышать тарифы выше уровня инфляции, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
По его словам, по новой стратегии развития отрасли связи до 2035 года, операторы имеют право поднимать тарифы выше уровня инфляции в том случае, если вкладывают значительную часть дополнительной прибыли в развитие сетей и новые технологии, в том числе российские, передает РИА «Новости».
При этом Чернышенко подчеркнул, что ФАС следит за ситуацией – «никто не даст операторам наживаться на россиянах и бесконтрольно повышать тарифы».
Вице-премьер напомнил, что в течение последних нескольких лет операторы
занимались инвестированием в инфраструктуру и создание оборудование, и поэтому не могли нарастить прибыль даже до уровня инфляции.
В заключение Чернышенко заверил, что ради технологического суверенитета Россия будет решать эти вопросы самостоятельно, в этой связи отрасль ляжет сильная нагрузка по развитию сетей нового поколения.
Напомним, в ноябре ФАС признала факт нарушения антимонопольного законодательства мобильным оператором «Мегафон».
В сентябре организация возбудила в отношении «Мегафона» дело в связи с необоснованным повышением тарифов на услуги связи – в 2023 году компания повысила стоимость своих услуг для более 8,2 млн абонентов в среднем на 10,24% и не представила службе достаточных оснований для этого.