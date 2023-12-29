Вашингтон решил заняться отношениями Армении с Азербайджаном и Турцией

Госдеп США решил заняться отношениями Армении с Азербайджаном и Турцией

Tекст: Вера Басилая

Как следует из описания, один из проектов содействует усилиям гражданского общества по укреплению мира между народами Армении и Азербайджана, а второй направлен на нормализацию отношений между Ереваном и Анкарой, передает RT.

В документе указывается, что Вашингтон готов предоставить 500 тыс. долларов на «достижение устойчивого и долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном и нормализацию отношений в регионе».

В мероприятиях проектов: программы обмена, исследования, обучение будут задействованы молодежные лидеры, журналисты, представители научных кругов и искусства. Кроме того, планируется, что будет расширена сеть лидеров гражданского общества, выступающих за мир и налаживание связей Армении с Азербайджаном и Турцией, отметили в Госдепе.

Сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что США выделили деньги на то, чтобы Армения «оторвалась» от России, и на фоне примирительного фона вернуть под свое влияние Азербайджан, который очень близок с рассорившейся с Вашингтоном Турцией.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном мирный договор, который предложено заключить между странами.