МИД: Японские ракеты для Patriot могут попасть на Украину

МИД осудил экспорт японских ракет для ЗРК Patriot в США, поскольку они могут оказаться на Украине

Tекст: Денис Тельманов

«В случае попадания японских ракет в руки ВСУ, такие действия будут рассматриваться как однозначно враждебные в отношении Российской Федерации и повлекут самые серьезные последствия для Японии в контексте двухсторонних связей», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

Она назвала это решение японских властей «подтверждением курса на последовательный демонтаж пацифистских положений послевоенной Конституции Японии», который, по ее словам, проводит администрация японского премьер-министра Фумио Кисиды.



«Вкупе с ускоренной ремилитаризацией Японии это будет иметь осязаемые негативные последствия для глобальной и региональной безопасности», – отметила Захарова.

Ранее Белый дом подтвердил решение японских властей о передаче США ракет для ЗРК Patriot, заявив, что это будет способствовать повышению безопасности Японии, а также укреплению мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

При этом глава МИД Японии Еко Камикава сообщила, что в Токио намерены делать шаги к возобновлению консультаций с Москвой касательно вопроса рыбного промысла в южной части Курил.