  • Новость часаОрешкин: Россия стала крупнейшей экономикой Европы
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США затеяли «грязное» дело в Арктике
    Путин рассказал о десятках строящихся боевых кораблях
    Поставщики указали на преимущество российских новогодних елок перед импортными
    Российские военные спасли брошенную сослуживцами украинку
    Отмеченный Путиным комбат рассказал о боях за Марьинку
    Пашинян: ЕАЭС не должен иметь геополитической повестки
    Политолог: Россия вновь становится интеграционным центром Евразии
    Лукашенко: Зеленский начинает понимать, что нужно договариваться
    Ивлееву после «голой вечеринки» позвали встретить Новый год в блиндаже на фронте
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Невидимые жертвы Украины не попадут в статистику

    Сколько запущено болячек из-за стресса, сидения в подвалах. Сколько инфарктов, инсультов. Сколько раз скорая не смогла доехать к больным просто потому, что связь не ловит. Эти люди могли бы жить, но не живут. И это тоже преступление украинского режима.

    10 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов У русских и нормальных американцев один враг

    У нас порой злорадствуют по поводу того, что глобализм на Западе торжествует. И то, что «огненный шторм» может снести Америку, воспримут скорее с позитивом: гори, гори, Америка! Не очень, правда, понятно, что за радость нам в том, что миллионы христиан в Америке или Европе будут убиты.

    16 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин ПЦУ – это пустые церкви Украины

    Люди, которые активно переводят храмы Украинской православной церкви в ПЦУ, сами их не посещают. Им все равно, куда не ходить.

    18 комментариев
    26 декабря 2023, 02:10

    СК отказался возбуждать дело в отношении Пугачевой и Галкина за фейки об армии

    Следователи не стали возбуждать дело против Пугачевой и Галкина за фейки об армии

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет не нашел оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (включен Минюстом России в список иноагентов) по статье о фейках против российской армии, сообщили в правоохранительных органах.

    Уточняется, что материалы поступили в Следственный комитет из ГУ МВД по Москве. В них говорится о якобы размещении в сети Пугачевой заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, а также о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования армии. СК сообщил, что оснований для возбуждения уголовного дела не обнаружено, материалы возвращены обратно в ГУ МВД, передает ТАСС.

    При этом не говорится, что за информация подлежала проверке. Также СК провел проверку после сообщений Галкина( признан иноагентом) с заведомо ложной информацией об обстреле жилого дома в Одессе. Также специалисты изучили его негативные высказывания в отношении российского правительства и ВС России. Материалы также были возвращены в ГУ МВД.

    Напомним, СМИ писали, что Пугачеву в ноябре около часа допрашивали на пограничном пункте в Псковской области, у нее выясняли цель приезда.

    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    24 декабря 2023, 16:20
    Боевик «Кракена»: Прорвать «шикарную оборону» России при «контрнаступе» было нереально

    Боевик из украинского подразделения «Кракен» обвинил военное командование в некомпетентности

    Боевик «Кракена»: Прорвать «шикарную оборону» России при «контрнаступе» было нереально
    @ Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинское военное командование планировало, что в рамках контрнаступления ВСУ удастся за три дня пройти 15 км, обогнуть Токмак и выйти на Мелитополь. Но все пошло не по плану, прорвать «шикарную оборону» России не удалось, а на штурм стали бросать неподготовленных солдат, рассказал один из боевиков подразделения «Кракен» (организация признана в России террористической и запрещена).

    «Весь мир, вся Украина ждали это контрнаступление. И оно пошло не по плану. Оно вообще не пошло никак. Люди, которые готовили этот план, некомпетентны, они ничего не сделали для того, чтобы мы победили», – рассказал украинскому журналисту Роману Бебеху один из боевиков «Кракена».

    Он также отмечает, что между подразделениями не было никакого взаимодействия, которое «могло бы позволить захватывать фронт за фронтом». «Куча бригад постреляли друг друга, куча бригад наехали на мины, много пехоты было подорвано», – рассказывает военный.

    Российскую оборону, также известную как «Линия Суровикина», он называет «просто шикарной» и признает: «Мы бы ее никак не прорвали, это было невозможно».

    «Задачей было за три дня пройти 15 километров, обогнуть Токмак с двух сторон и выйти на Мелитополь», – добавляет он, указывая, что до начала «контрнаступа» план ему казался реалистичным, но уже с первых дней атаки стало понятно, что реализовать его не получится.

    Боевик также настаивает – проблем с количеством западного вооружения не было, его предоставили в достатке. Однако уже в первый месяц оно «постиралось», как и личный состав. «Люди увидели, как к ним относятся, штурмовые группы состояли из поваров, артиллеристов, снайперов», – рассказывает он.

    Поэтому активная фаза контрнаступления остановилась уже в середине июля, считает боевик. По его словам, вся штурмовая тактика была лобовой, практически без обходных маневров. Также ошибкой командования он считает атаки без численного преимущества.

    В четверг начальник Генштаба России Валерий Герасимов сообщил, что ВСУ в рамках контрнаступления планировали за 15 суток блокировать Мелитополь, продолжив наступать к Азовскому морю, Мариуполю и границе с Крымом.

    По его словам, ВСУ смогли в начале контрнаступления незначительно продвинуться на Запорожском направлении, однако ни поставки западного оружия, ни ввод в бой дополнительных резервов не смогли изменить ситуацию.

    «Эти действия только увеличили количество потерь в подразделениях ВСУ. Таким образом, широко разрекламированное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление провалилось», – отметил он, добавив, что к началу июня ВСУ сосредоточили на Запорожском направлении наступательную группировку численностью до 50 батальонов, более 230 танков и свыше 1 тыс. боевых бронированных машин. Позже группировка была увеличена до 80 батальонов.

    Вместе с тем в начале ноября главком ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу Economist признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик. Военный отмечал, что в период всего контрнаступления он наблюдал, как «его войска и техника застревают на минных полях», а поставленное западными странами вооружение «подвергается обстрелам российской артиллерии».

    По его словам, согласно плану, ВСУ должны были продвигаться со скоростью 30 км в день. «Сначала я подумал, что с нашими командирами что-то не так, поэтому поменял некоторых из них. Потом я подумал, может быть, наши солдаты не годятся, поэтому я перевел солдат в некоторые бригады», – добавляет генерал.

    Однако с мнением главкома не согласился Владимир Зеленский. Он заявил, что Украина находилась якобы в гораздо более сложных обстоятельствах, особенно в начале конфликта. Он также отметил, что понимает усталость от боевых действий, но ситуация не патовая. Главная проблема ВСУ, по мнению Зеленского, это контроль неба российской армией. А помочь ее решить сможет поставка истребителей F-16.

    Коментарии (43)
    25 декабря 2023, 16:52
    Российские военные спасли брошенную сослуживцами украинку в Херсонской области
    Российские военные спасли брошенную сослуживцами украинку в Херсонской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бойцы ВС России в районе села Крынки оказали помощь раненой украинской военнослужащей, которую бросили сослуживцы, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    Украинка, заметив в воздухе российский беспилотник, подала рукой сигнал о помощи, сообщил Сальдо в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    «Так как свои ее бросили, российские военные ее эвакуировали и оказали медицинскую помощь», – сообщил Сальдо.

    В ноябре бойцы ВС России спасли щенка, два месяца проведшего с ними в зоне СВО.

    Коментарии (34)
    25 декабря 2023, 01:32
    Киркоров оправдался за участие в «голой» вечеринке Ивлеевой

    Филипп Киркоров объяснил, как он попал на скандальную вечеринку к Ивлеевой

    Киркоров оправдался за участие в «голой» вечеринке Ивлеевой
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Певец Филипп Киркоров объяснил пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, что попал на скандальную вечеринку телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой по приглашению, но о концепции мероприятия не знал.

    На премьере нового ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» Киркоров рассказал Пескову, что попал на мероприятие по приглашению Ивлеевой, которой он обещал прийти из-за того, что она снялась в его клипе, передает «СтарХит».

    По его словам, Ивлеева сказала ему, что будет новогодний бал, дресс-код naked, и у него «ума хватило туда дальше не пойти».

    «Когда я вошел и увидел это… Говорю, Катя (это моя помощница), только бэкстейдж и цветочки (и на выход)», – рассказал певец.

    Ранее Ивлеева принесла извинения за проведение «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор», после которой на нее заявили в прокуратуру из-за признаков ЛГБТ-пропаганды (движение признано экстремистским и запрещено в России).

    Напомним, общественники попросили прокуратуру, МВД и Следственный комитет проверить вечеринку, организованную Настей Ивлеевой. Сама блогер заявляла, что не видит в мероприятии ничего «бесовского». Рэпера Vacio арестовали после участия в вечеринке, позже он также принес извинения. Присутствовавшего на мероприятии Филиппа Киркорова предложили лишить звания народного артиста.

    Коментарии (69)
    23 декабря 2023, 15:18
    Французы раскритиковали заявления глав МИД Франции и Британии о Путине

    Читатели Le Figaro раскритиковали заявления глав МИД Франции и Британии о Путине

    Французы раскритиковали заявления глав МИД Франции и Британии о Путине
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Читатели Le Figaro активно обсуждают заявление глав МИД Франции и Британии Дэвида Кэмерона и Катрин Колонна о российском лидере Владимире Путине и украинском конфликте.

    Один из пользователей отметил, что формулировка изменилась, передает РИА «Новости».

    «Сколько надо» – это уже не «до победы», – написал он.

    Другой отметил, что надо «наконец сесть за стол переговоров», а третий подчеркнул, что «россияне уже победили».

    «Французы больше не хотят поддерживать Украину», – заявил еще один из пользователей.

    Читатели пришли к выводу, что в заявлениях политиков видно отчаяние, потому что Запад проигрывает.

    Ранее Кэмерон заявил, что обе страны будут поддерживать Киев до тех пор, пока это необходимо, чтобы российский лидер «проиграл конфликт», заверив, что конфликт на Украине схож с «постановкой, которая имеет несколько актов».

    Коментарии (5)
    25 декабря 2023, 06:50
    Снайперы морской пехоты уничтожили диверсантов под Угледаром

    Минобороны: Тяжелые снайперы морской пехоты ТОФ уничтожили диверсантов под Угледаром

    Tекст: Вера Басилая

    Тяжелые снайперы морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) под командованием Героя России Ярослава Якубова уничтожили диверсионную группу ВСУ под Угледаром, сообщили в Министерстве обороны России.

    Во время ночной вылазки морпехи ТОФ с использованием тепловизионных приборов обнаружили разведывательную группу ВСУ возле Угледара. Прицельным огнем противник был уничтожен, передает ТАСС.

    В Минобороны рассказали, что диверсантам позволили приблизиться к первой линии российской обороны, после чего снайперы открыли огонь на поражение из крупнокалиберных снайперских комплексов.

    Отрядом тяжелых снайперов морской пехоты Тихоокеанского флота командует майор Ярослав Якубов, получивший 8 декабря Звезду Героя России. На счету подразделения – сотни уничтоженных врагов и выведенных из строя целей.

    Ранее ударная группа армейской авиации ВС России неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 с максимально близкого расстояния уничтожила скопление живой силы и бронетехнику ВСУ под Красным Лиманом.

    Коментарии (2)
    23 декабря 2023, 09:43
    NYT: Российские войска перехватили инициативу на большей части фронта на Украине

    New York Times: Российские военные перехватили инициативу на большей части фронта на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные перехватили инициативу на большей части фронта в зоне спецоперации на Украине, сообщает газета The New York Times.

    По данным издания, недавние наступления России стали еще одним доказательством того, что ВС России твердо перехватили инициативу на большей части поля боя, передает РИА «Новости».

    Также уточняется, что в течение последних нескольких недель российским бойцам удалось взять под контроль новые территории.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия в ходе спецоперации создала довольно хорошо укрепленную линию обороны, ее сложно преодолеть. В Финляндии также признали, что Запад и Украина переоценили силы в конфликте с Россией.

    Коментарии (9)
    24 декабря 2023, 05:53
    Офицер ВСУ пожаловался на сложность наказания солдат за невыполнение приказа

    Офицер ВСУ Губаренко пожаловался на украинское законодательство из-за «лазеек» для отказавшихся выполнять приказы солдат

    Tекст: Антон Антонов

    Уголовный кодекс Украины «не работает», когда требуется привлечь к ответственности солдата за невыполнение приказа, заявил командир второго механизированного батальона отдельной президентской бригады вооруженных сил Украины Игорь Губаренко.

    Губаренко заявил, что УК «не работает с отказниками от слова вообще». На привлечение солдата к ответственности требуется от двух недель до месяца, причем даже после этого у военных есть «лазейки», чтобы уйти от наказания. По словам Губаренко, открыто «много» уголовных дел о неподчинении приказу, некоторые «тянутся» с 2022 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    В январе президент Украины Владимир Зеленский подписал скандальный закон, который ужесточает ответственность украинских военных за невыполнение приказов.


    Коментарии (2)
    25 декабря 2023, 18:05
    Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки

    Шойгу: Российская армия полностью освободила Марьинку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России полностью освободили Марьинку под Донецком, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с российским лидером Владимиром Путиным во время посещения фрегата «Адмирал Головко».

    «В ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки «Юг» сегодня полностью освободили населенный пункт Марьинка», – сказал Шойгу, передает ТАСС.

    Он добавил, что после взятия Марьинки ВС России удалось существенно отодвинуть украинскую артиллерию от Донецка. Министр также предложил представить к награде отличившихся при освобождении населенного пункта бойцов.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин во время визита на судостроительный завод «Северная верфь» в Петербурге проведет отдельную встречу с министром обороны Сергеем Шойгу.

    Коментарии (10)
    25 декабря 2023, 05:16
    Авиация уничтожила живую силу и технику ВСУ под Красным Лиманом

    Авиация уничтожила живую силу и технику ВСУ на Краснолиманском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Ударная группа армейской авиации ВС России неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 с максимально близкого расстояния уничтожила скопление живой силы и бронетехнику ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в Министерстве обороны России.

    В Минобороны заявили, что в состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8, передает РИА «Новости».

    В результате применения ими  С-8  были уничтожены бронетехника противника и скопление живой силы ВСУ под Красным Лиманом.

    Также сообщается, что артиллеристы группировки войск «Центр» при помощи установок «Град» нанесли удары по ВСУ в Серебрянском лесничестве.

    Уточняется, что экипажи «Градов» скрытно прибыли на огневую позицию и навелись на цели, поражение велось 122-мм реактивными неуправляемыми снарядами.

    Ранее отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос рассказал, что на Купянском направлении у украинской армии сложилась тяжелая ситуация, Киев не успевает поставлять в войска необходимое.

    Коментарии (2)
    25 декабря 2023, 22:43
    Песков сообщил о планах Путина позвонить комбату Трошину

    Песков: Путин планирует созвониться с комбатом, участвовавшим во взятии Марьинки

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин планирует созвониться с командиром батальона Александром Трошиным, участвовавшим во взятии Марьинки, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков рассказал, что президент обязательно созвонится с отличившимся в боях за Марьинку комбатом Трошиным, передает РИА «Новости».


    Ранее Трошин рассказал о том, как проходили бои за Марьинку.

    В понедельник глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Марьинки. Путин поручил представить к госнаградам отличившихся при освобождении Марьинки военных и решил повысить старшего лейтенанта Трошина до майора.

    Коментарии (0)
    24 декабря 2023, 07:57
    Евродепутат обвинила Запад в предательстве Украины

    Евродепутат Дейли обвинила Запад в принуждении Украины к миру с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Запад вынуждает Украину рассматривать условия для заключения мира с Россией, заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли.

    Дейли заявила в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что условия мира для Украины сейчас «гораздо хуже» тех, что предлагались «в апреле 2022 года, когда друзья из НАТО принудили ее продолжать воевать». По словам депутата, происходит «всегда неизбежное предательство» со стороны Запада, передает РИА «Новости».

    Напомним, Дейли обвинила США в разжигании войны на Украине. Кроме того, она указывала, что военные конфликты не прекращаются санкциями.

    Коментарии (0)
    25 декабря 2023, 16:28
    ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении БМП Bladrey и до 180 человек
    ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении БМП Bladrey и до 180 человек
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы России за последние сутки отбили нападение украинской армии на Краснолиманском направлении, ВСУ потеряли на этом направлении до 180 военнослужащих и БМП Bradley, сообщило Минобороны.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, Центральная группировка ВСУ России отразила на Краснолиманском направлении атаку 5-й бригады нацгвардии Украины в районе Григоровки ДНР и поразила живую силу и технику 21-механизированной бригады и 23-го стрелкового батальона в районах Ямполовки и Торского ДНР.

    В результате ВСУ потеряли на этом направлении до 180 человек, танк, БМП Bradley и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены установки «Акация» и «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

    На Купянском направлении Западная группировка отразила три атаки украинских штурмовиков 60-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского ЛНР. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля.

    На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки отразили атаку штурмовой группы 24-й механизированной бригады ВСУ в районе Шумов ДНР и поразили живую силу и технику в районе Клещеевки ДНР. За сутки на этом направлении ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы «Мста-Б» и Д-20, два орудия Д-30 и установка «Гвоздика».

    На Южно-Донецком направлении Восточная группировка нанесла огневое поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки ДНР. Украинская сторона потеряла на этом направлении до 55 военнослужащих, три пикапа и установку «Акация».

    На Запорожском направлении ВС России нанесли поражения живой силе и технике 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 102-й бригады теробороны в районах Работино, Каменского и Гуляйполя Запорожской области. ВСУ потеряли на этом направлении до 90 военнослужащих, четыре автомобиля, гаубицу Д-20 и два орудия Д-30.

    На Херсонском направлении в результате действий подразделений Российской армии противник потерял до 60 военнослужащих, три автомобиля и гаубицу «Мста-Б».

    Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией ВС России поражены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 35Д6, два немецких ЗРК IRIS-T, склад горюче-смазочных материалов, а также живая сила и военная техника в 113 районах.

    Российская ПВО перехватила за сутки пять снарядов РСЗО HIMARS, уничтожила 40 украинских БПЛА в районах Великого Выселка Харьковской области, Кременной, Площанки, Верхнекаменки ЛНР, Марьинки ДНР, Очеретоватого Запорожской области, Новой Каховки и Брилевки Херсонской области.

    Всего с начала СВО уничтожено 558 самолетов, 261 вертолет, 10 080 беспилотников, 442 ЗРК, 14 309 танков и других бронемашин, 1189 РСЗО, 7493 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16 690 единиц спецтехники.

    Коментарии (2)
    23 декабря 2023, 02:51
    Минобороны оценило действия дальней авиации ВКС

    Минобороны на «хорошо» и «отлично» оценило действия дальней авиации ВКС

    Минобороны оценило действия дальней авиации ВКС
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Дальняя авиация ВКС России в 2023 году на «хорошо» и «отлично» выполнила все практические мероприятия, в которых была задействована, сообщили в Минобороны России в день 109-летия дальней авиации.

    Как сообщило в Telegram Минобороны, в 2023 году дальняя авиация участвовала в специальной военной операции на Украине, а также в мероприятиях боевой подготовки, продемонстрировав «высокий уровень подготовки и воздушной выучки».

    Кроме того, дальняя авиация патрулировала регионы Северного Ледовитого и Тихого океанов, Черного, Балтийского, Норвежского, Северного, Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей, участвовала в совместных патрулированиях с китайскими ВВС.

    Напомним, командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш сообщил на днях, что дальняя авиация России в 2024 году получит совершенно новые боевые самолеты с новыми боевыми качествами.

    Коментарии (0)
    25 декабря 2023, 23:04
    Зеленский пригрозил российским летчикам истребителями F-16

    Президент Украины Зеленский обратился к российским летчикам

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская система ПВО будет становиться только сильнее, ведь на Рождество было сбито несколько ракет и 30 беспилотников, а скоро поставят истребители F-16, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что российским летчикам предстоит сделать «четкий выбор, участвовать ли дальше в этой войне». По его словам, Украина скоро получит дополнительные системы ПВО и F-16, передает «Газета.Ru».

    Ранее премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что страна намерена подготовить для киевского режима 18 истребителей F-16.

    Агентство Reuters писало, что взлетно-посадочные полосы на Украине непригодны для F-16.

    Коментарии (6)
    23 декабря 2023, 11:18
    Расчеты гаубиц «Мста-Б» нанесли огневое поражение артиллерии ВСУ у Белозерки
    Расчеты гаубиц «Мста-Б» нанесли огневое поражение артиллерии ВСУ у Белозерки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Личный состав расчетов гаубиц «Мста-Б» в ходе контрбатарейной борьбы нанес огневое поражение выявленным разведкой артиллерийским позициям ВСУ.

    Удалось уничтожить позиции украинской 152-мм гаубицы Д-20, замаскированной в районе Белозерки Херсонской области, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

    Также были уничтожены позиции минометного расчета на берегу Днепра.

    Всего ВСУ только за последнюю неделю потеряли более 20 единиц автомобилей и легкобронированной техник, а также 10 орудий полевой артиллерии.

    ВС России за сутки отразили 17 атак на Донецком направлении. 

    Коментарии (0)
    Главное
    В Россию завезли партию куриных яиц из Германии
    Путин разрешил врачам скорой действовать без согласия пациента
    В Москве арестовали участников массовой «секс-вечеринки»
    Лукашенко назвал Борреля «дураком»
    В Израиле переименовали «кофе по-турецки»
    Для граждан ряда стран Европы отменены льготы при оформлении российских виз
    Авиакомпания «Россия» объявила о возобновлении рейсов в Пекин

    Европа попала в стальную зависимость от России

    Евросоюз продолжит импортировать российскую сталь. Более того, доля российских «слябов» в европейском импорте превысила досанкционные показатели. Почему Запад оказался зависим от российской стали, а Москва не отказывается от поставок и успешно зарабатывает на металле в условиях беспрецедентного давления? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Украина разрушила свои обязательства перед Россией

    Ровно 25 лет назад Россия ратифицировала договор, который должен был предотвратить любую возможность конфликтов с братской нам тогда Украиной. И хотя даже сами украинские руководители признавали, что соглашение выгодно прежде всего Киеву, сам Киев и стал нарушать его положения. Все это в итоге привело и к «Русской весне», и в конечном итоге к спецоперации. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия обогнала США по беспилотникам

    Россия на порядок увеличила выпуск военных беспилотников. Только в этом году армия получила более 20 тысяч БПЛА различного класса и назначения, хотя еще несколько лет назад ВС РФ обладали лишь двумя тысячами дронов. Лидировавшие ранее по производству беспилотников США в 2022 году имели около 15 тысяч БПЛА. За счет чего ОПК России удалось добиться таких успехов и что еще нужно сделать, чтобы потребности армии были удовлетворены в полном объеме? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия помогла Вучичу остановить майдан в Белграде

    Сербская прозападная оппозиция, которая не согласилась с результатами прошедших в стране выборов, начала протестные акции в Белграде. Демонстранты попытались взять штурмом городскую администрацию, но были остановлены полицией. Президент Сербии Вучич назвал произошедшее попыткой нарушить суверенитет страны. Как Москва помогла властям Сербии пресечь беспорядки и какую роль в событиях в Белграде сыграли западные страны? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Урсула фон дер Ляйен – фрау геноцид

      Урсула фон дер Ляйен несет прямую ответственность за разжигание конфликта в секторе Газа, заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли, обозвав главу ЕК «фрау геноцид». Обострение на Ближнем Востоке действительно несет для карьеры Урсулы серьезные риски. Может быть, даже в большей степени, чем провал контрнаступления ВСУ.

    • Новая война США

      Хуситы, удерживающие власть на севере Йемена, объявили о том, что считают западные корабли, которые направляются в порты Израиля, своей законной целью. При этом российский танкерный флот они пообещали не трогать. В ответ США объявили о начале военной операции «Страж процветания». К чему она приведет?

    • От мужчин Украины оставят только сперму

      Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий военнослужащим бесплатно хранить свое семя в криобанках. Этим украинцев убеждают в том, что погибнуть в конфликте с Россией не так уж страшно – род все равно не прервется. Если, конечно, замороженное семя будет кем-то востребовано.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............