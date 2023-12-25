  • Новость часаПолитолог: Бунтовщики в Сербии хотят сменить власть на проевропейскую
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    Как Украина разрушила свои обязательства перед Россией
    В Совфеде заявили о непризнании новых границ США в Арктике
    В Европарламенте фон дер Ляйен назвали «фрау геноцид»
    В США признали Байдена главным неудачником года
    Сербская оппозиция заявила о новых протестах в Белграде
    Сербия поблагодарила Россию за предупреждение о беспорядках
    Россия опередила Запад по производству вооружений
    Глава ЦБ России назвала основные проблемы от санкций
    Слуцкий подал документы в ЦИК для участия в выборах президента
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Невидимые жертвы Украины не попадут в статистику

    Сколько запущено болячек из-за стресса, сидения в подвалах. Сколько инфарктов, инсультов. Сколько раз скорая не смогла доехать к больным просто потому, что связь не ловит. Эти люди могли бы жить, но не живут. И это тоже преступление украинского режима.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов У русских и нормальных американцев один враг

    У нас порой злорадствуют по поводу того, что глобализм на Западе торжествует. И то, что «огненный шторм» может снести Америку, воспримут скорее с позитивом: гори, гори, Америка! Не очень, правда, понятно, что за радость нам в том, что миллионы христиан в Америке или Европе будут убиты.

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин ПЦУ – это пустые церкви Украины

    Люди, которые активно переводят храмы Украинской православной церкви в ПЦУ, сами их не посещают. Им все равно, куда не ходить.

    16 комментариев
    25 декабря 2023, 12:45

    Организаторам поджога ТЦ в Коми дали пожизненное

    Верховный суд Республики Коми приговорил организаторов поджога в ТЦ «Пассаж» к пожизненному заключению

    Tекст: Денис Тельманов

    Находящихся в международном розыске братьев Фахрутдина и Асрета Махмудовых приговорили к пожизненному лишению свободы за умышленный поджоге торгового центра «Пассаж» в Ухте, где погибли 25 человек.

    Приговор вынес ВС Республики Коми по нескольким статьям Уголовного кодекса России, в том числе 105 (умышленное убийство) и 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), передает ТАСС.

    Суд также счел доказанной вину братьев в организации умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 ), организации умышленного уничтожения чужого имущества со значительным ущербом (ст. 167) и умышленного причинения легкого вреда здоровью (ст. 115 УК).

    Еще один фигурант уголовного дела Валентин Гаджиев получил 23 года лишения свободы.

    Суд установил, что весной 2005 года Махмудовы и Гаджиев договорились поджечь торговый центр «Пассаж» в Ухте, для чего подговорили местных жителей Антона Коростелева и Алексея Пулялина и обеспечили их необходимыми материалами.

    Преступление было совершено 11 июля 2005 года, в пожаре погибли 25 человек, 11 получили телесные повреждения разной степени тяжести.

    Собственникам торгового центра был нанесен ущерб в размере 58 млн рублей.

    Коростелев и Пулялин в 2009 году также приговорены к пожизненному лишению свободы. В 2013 году суд присяжных оправдал братьев Махмутовых, но прокуратура обжаловала оправдательный приговор. За это время братья скрылись.

    В 2016 году Служба безопасности Украина объявила о задержании фигуранта дела о поджоге ТЦ в Ухте в 2005 году с фальшивым украинским паспортом, однако фамилию задержанного не назвала. Дальнейшая судьба фигуранта дела также неизвестна.

    24 декабря 2023, 18:53
    МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах России
    МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах России
    @ Sobhan Farajvan/Keystone Press Agenc/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Временному поверенному в делах России в Тегеране вручили ноту протеста в МИД Ирана, причиной послужило итоговое заявление участников VI сессии Российско-арабского форума сотрудничества (РАФС), которая прошла в среду в Марракеше.

    В МИД Ирана уведомили, что временному поверенному вручена нота протеста, поскольку в заявлении форума упоминался вопрос принадлежности трех островов в Персидском заливе, которые являются предметом территориального спора между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами, передает ТАСС.

    Главы МИД России и арабских стран, принимавшие участие в очередной сессии РАФС, в частности, подчеркнули «поддержку всех мирных усилий, включая инициативы и усилия по достижению мирного решения вопроса об островах Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса в соответствии с принципами международного права и Уставом ООН».

    В июле в МИД Ирана также выразили протест российскому послу в Тегеране Алексею Дедову в связи с итоговым заявлением состоявшейся в Москве министерской встречи в рамках диалога России и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

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    24 декабря 2023, 16:20
    В Россию из Польши через КПП в Калининградской области въехало рекордное количество машин

    Tекст: Ольга Иванова

    За прошедшие сутки через пропускной пункт «Мамоново-2» на территорию России въехали более 640 машин с иностранными номерами, сообщили в отделении по связям с общественностью Калининградской областной таможни.

    Отмечается, что это рекорд по въезду легковых автомобилей на российско-польской границе в Калининградской области. Только за последние сутки калининградские таможенники оформили на въезд в область рекордное количество таких машин – 640, а всего за три дня – 1738, передает ТАСС.

    В ведомстве добавили, что подавляющее большинство автомобилистов (99,9%) – это русскоязычные немцы, которые на праздники едут не только в Калининградскую область, но и в Россию, используя Калининград как транзитный пункт.

    Ранее сообщалось, что очередь грузовиков на границе с Литвой со стороны Калининградской области начала расти с 24 ноября. К 25 ноября на литовско-российской границе скопилось 80 грузовиков, к 26 ноября – 145 грузовиков. К 10 декабря очередь выросла до 260 машин.

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    24 декабря 2023, 16:20
    Боевик «Кракена»: Прорвать «шикарную оборону» России при «контрнаступе» было нереально

    Боевик из украинского подразделения «Кракен» обвинил военное командование в некомпетентности

    Боевик «Кракена»: Прорвать «шикарную оборону» России при «контрнаступе» было нереально
    @ Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинское военное командование планировало, что в рамках контрнаступления ВСУ удастся за три дня пройти 15 км, обогнуть Токмак и выйти на Мелитополь. Но все пошло не по плану, прорвать «шикарную оборону» России не удалось, а на штурм стали бросать неподготовленных солдат, рассказал один из боевиков подразделения «Кракен» (организация признана в России террористической и запрещена).

    «Весь мир, вся Украина ждали это контрнаступление. И оно пошло не по плану. Оно вообще не пошло никак. Люди, которые готовили этот план, некомпетентны, они ничего не сделали для того, чтобы мы победили», – рассказал украинскому журналисту Роману Бебеху один из боевиков «Кракена».

    Он также отмечает, что между подразделениями не было никакого взаимодействия, которое «могло бы позволить захватывать фронт за фронтом». «Куча бригад постреляли друг друга, куча бригад наехали на мины, много пехоты было подорвано», – рассказывает военный.

    Российскую оборону, также известную как «Линия Суровикина», он называет «просто шикарной» и признает: «Мы бы ее никак не прорвали, это было невозможно».

    «Задачей было за три дня пройти 15 километров, обогнуть Токмак с двух сторон и выйти на Мелитополь», – добавляет он, указывая, что до начала «контрнаступа» план ему казался реалистичным, но уже с первых дней атаки стало понятно, что реализовать его не получится.

    Боевик также настаивает – проблем с количеством западного вооружения не было, его предоставили в достатке. Однако уже в первый месяц оно «постиралось», как и личный состав. «Люди увидели, как к ним относятся, штурмовые группы состояли из поваров, артиллеристов, снайперов», – рассказывает он.

    Поэтому активная фаза контрнаступления остановилась уже в середине июля, считает боевик. По его словам, вся штурмовая тактика была лобовой, практически без обходных маневров. Также ошибкой командования он считает атаки без численного преимущества.

    В четверг начальник Генштаба России Валерий Герасимов сообщил, что ВСУ в рамках контрнаступления планировали за 15 суток блокировать Мелитополь, продолжив наступать к Азовскому морю, Мариуполю и границе с Крымом.

    По его словам, ВСУ смогли в начале контрнаступления незначительно продвинуться на Запорожском направлении, однако ни поставки западного оружия, ни ввод в бой дополнительных резервов не смогли изменить ситуацию.

    «Эти действия только увеличили количество потерь в подразделениях ВСУ. Таким образом, широко разрекламированное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление провалилось», – отметил он, добавив, что к началу июня ВСУ сосредоточили на Запорожском направлении наступательную группировку численностью до 50 батальонов, более 230 танков и свыше 1 тыс. боевых бронированных машин. Позже группировка была увеличена до 80 батальонов.

    Вместе с тем в начале ноября главком ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу Economist признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик. Военный отмечал, что в период всего контрнаступления он наблюдал, как «его войска и техника застревают на минных полях», а поставленное западными странами вооружение «подвергается обстрелам российской артиллерии».

    По его словам, согласно плану, ВСУ должны были продвигаться со скоростью 30 км в день. «Сначала я подумал, что с нашими командирами что-то не так, поэтому поменял некоторых из них. Потом я подумал, может быть, наши солдаты не годятся, поэтому я перевел солдат в некоторые бригады», – добавляет генерал.

    Однако с мнением главкома не согласился Владимир Зеленский. Он заявил, что Украина находилась якобы в гораздо более сложных обстоятельствах, особенно в начале конфликта. Он также отметил, что понимает усталость от боевых действий, но ситуация не патовая. Главная проблема ВСУ, по мнению Зеленского, это контроль неба российской армией. А помочь ее решить сможет поставка истребителей F-16.

    Коментарии (39)
    24 декабря 2023, 19:55
    В США разъяснили претензии на расширение границ в Арктике

    В США заявили, что расширение шельфа в Арктике не нарушает границ России

    Tекст: Ольга Иванова

    Границы, которые США определили для расширенного континентального шельфа, не создают территориальных споров с Россией, но потребуют урегулирования с Канадой и Японией, говорится в пояснении Госдепартамента.

    В материале Госдепартамента утверждается, что США уже установили границы расширенного континентального шельфа с соседями, включая Кубу, Мексику и Россию, решить вопрос предстоит с Канадой, Багамскими островами и Японией, передает РИА «Новости».

    Госдепартамент заверил, что «внешние пределы расширенного континентального шельфа нигде не заходят к западу от согласованной границы с Российской Федерации».

    Ранее Госдепартамент США сообщил о намерениях расширить американскую часть континентального шельфа в Арктике. Площадь так называемого расширенного континентального шельфа составляет порядка 1 млн квадратных километров, что почти в два раза превышает площадь Калифорнии. Большая его часть расположена в Арктике и Беринговом море – в зоне растущего стратегического значения.

    На нее также претендуют Россия и Канада. По информации Bloomberg, посредством расширения шельфа США нацелены получить доступ к минералам, использующимся при производстве аккумуляторов для электромобилей. Там также находятся нефтяные и газовые месторождения.

    Коментарии (21)
    24 декабря 2023, 15:09
    Украинский генерал заявил о непонимании плана мобилизации еще 500 тыс. человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что в ВСУ не понимают, как Киев планирует осуществлять план по мобилизации еще 500 тыс. человек.

    В интервью Deutsche Welle (признано иноагентом в России) Марченко заявил, что на Украине «закончились» добровольцы, поэтому неизвестно, когда и как качественно будет проходить планируемая мобилизация, передает РИА «Новости». «Как это осуществить физически, понимания нет», – добавил он.

    По словам генерала, взамен потерянным на фронте 100 военным, мобилизуют всего 20 человек. Он также положительно оценил предложение снизить предельный призывной возраст с 27 до 25 лет и подчеркнул, что «не стоит закрывать дырки на фронте женщинами, когда масса мужчин скрываются за границей».

    Ранее на Украине предложили мобилизовать еще полмиллиона человек.

    Коментарии (19)
    24 декабря 2023, 15:22
    Боррель допустил победу России на поле боя

    Боррель: Россия победит в конфликте на Украине, если ЕС не мобилизует все свои возможности

    Боррель допустил победу России на поле боя
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия победит в конфликте на Украине, если ЕС не мобилизует все свои возможности, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью британской газете Guardian.

    «Важно то, что мы можем сделать, чтобы Россия не выиграла в войне. Что мы готовы сделать? Действительно ли мы готовы сделать все, что потребуется? Вот вопрос, который мы должны задать себе», – подчеркнул Боррель.

    Глава европейской дипломатии считает, что Россия якобы «не может позволить остальной Украине принадлежать Европейскому союзу», поэтому ЕС нужно «готовиться к конфликту высокой интенсивности в течение длительного времени».

    «Если мы быстро не изменим курс, если мы не мобилизуем все наши возможности, это позволит (президенту России Владимиру) Путину выиграть войну на Украине», – сказал Боррель.

    Европейский дипломат опасается, что Россия выиграет конфликт на Украине, а это может случиться быстро, поскольку Москва наращивает свои силы. В связи с этим Боррель призвал срочно всем консолидироваться.

    В апреле 2022 года после визита в Киев Боррель пообещал, что ЕС продолжит поддерживать Украину и призвал усилить санкции против России. Тогда он заявил, что «эта война должна быть выиграна на поле боя».

    Ранее Боррель заявил, что победа России в конфликте на Украине и продолжение войны в секторе Газа «безвозвратно испортят» проект Евросоюза.


    Коментарии (55)
    24 декабря 2023, 19:36
    Хуситы обвинили США в ошибочном ракетном пуске в Красном море

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский военный корабль совершил ошибочный ракетный пуск в Красном море море в попытке сбить разведывательный беспилотник правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситы), заявил официальный представитель хуситов Мухаммед Абдессалам.

    Он указал, что в результате одна из ракет взорвалась недалеко от курса принадлежащего Габону корабля на юге от Красного моря, который шел из российского порта, передает РИА «Новости».

    Представитель хуситов указал, что угроза международному морскому судоходству возникает в результате милитаризации Красного моря Вашингтоном и его партнерами.

    Напомним, сообщалось о желании США создать коалиционные силы, которые должны препятствовать нападениям йеменских хуситов на гражданские суда. Ряд крупных перевозчиков заявил о прекращении поставок через Красное море на фоне атак хуситов.

    В октябре в Восточное Средиземноморье прибыл авианосец США «Джеральд Форд» в сопровождении пяти кораблей. В ноябре на Ближний Восток прибыла ударная группа во главе с авианосцем «Дуайт Эйзенхауэр».

    Коментарии (4)
    24 декабря 2023, 22:15
    Вучич срочно обратился к нации из-за протестов в Белграде

    Президент Сербии Вучич выступил со срочным обращением к нации из-за протестов в Белграде

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Сербии Александар Вучич обратился со срочным обращением к нации на фоне попыток протестующих штурмовать здание городской администрации Белграда, и призвал население не беспокоиться, сообщила газета «Вечерне новости».

    Издание пишет, что Вучич обратился к нации в онлайн-формате, призвал население не беспокоиться, заявив, что в Сербии нет революции, правоохранители держат ситуацию под контролем, передает ТАСС.

    Он также поблагодарил иностранные спецслужбы, которые предупреждали сербское руководство и предоставили ему информацию о том, что в стране готовится попытка «цветной революции».

    Между тем, жандармерия Сербии блокировала изнутри вход в администрацию Белграда, куда пытаются проникнуть сторонники оппозиции в Сербии, несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов. Они окружили здание скупщины Белграда, и пытаются сломать двери, толпа зажгла файеры, передает РИА «Новости».

    В воскресенье демонстранты перекрыли центральную улицу Краля Милана. Организаторы поставили у здания РИК импровизированную сцену на автомобиле, из колонок звучал сербский рок.

    Напомним, оппозиция в Сербии вышла на акции протеста, выразив несогласие с победой коалиции вокруг правящей «Сербской прогрессивной партии» на выборах в Белграде. Лидеры блока "Сербия против насилия» Мариника Тепич и Мирослав Алексич представили якобы «фотодоказательства и документы» о нарушениях и потребовали аннулировать результаты.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, имеет ли сербский «майдан» шансы на победу.

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    25 декабря 2023, 11:22
    В Совфеде заявили о непризнании новых границ США в Арктике

    Косачев: Мир имеет право не признать новые границы США на континентальном шельфе

    В Совфеде заявили о непризнании новых границ США в Арктике
    @ Reinhard Pantke/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Претензии США на расширение континентального шельфа в Арктике лишены правовой основы, мир может не признать новые границы, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

    Так он прокомментировал публикацию Вашингтоном новых официальных карт.

    Косачев рассказал, что США до сих пор не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву, а претензии на континентальный шельф должна рассматривать комиссия ООН, передает РИА «Новости».

    По его словам, американцы действуют вообще без какой-либо международно-правовой основы, следовательно, «международное сообщество имеет полное право не признавать новые границы».

    Косачев добавил, что мандат комиссии основывается на Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (п. 8 ст. 76), положениям которой Россия полностью следует и которые предписывают направлять заявки на увеличение шельфа в комиссию.

    Ранее в Госдепе сообщили, что границы, которые США определили для расширенного континентального шельфа, не создают территориальных споров с Россией, но потребуют урегулирования с Канадой и Японией.

    Напомним, в воскресенье Госдепартамент США сообщил о намерениях расширить американскую часть континентального шельфа в Арктике.

    Коментарии (13)
    25 декабря 2023, 03:45
    В Европарламенте фон дер Ляйен назвали «фрау геноцид»

    Евродепутат Дейли назвала фон дер Ляйен «фрау геноцид» из-за войны в секторе Газа

    В Европарламенте фон дер Ляйен назвали «фрау геноцид»
    @ Philipp von Ditfurth/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен является ответственной за разжигание конфликта в секторе Газа, заявила депутат Европейского парламента от Ирландии Клэр Дейли.

    Дейли выразила уверенность в том, что именно деятельность «защитника демократии» фон дер Ляйен привели к войне в секторе Газа. Депутат назвала главу Еврокомиссии «фрау геноцид», сказав, что такого мнения придерживаются многие европейцы, передает РИА «Новости».

    Ранее выступление фон дер Ляйен на сессии Европарламента завершилось громким собачьим лаем, транслировавшимся через аудиосистему центрального зала заседаний Европарламента в Страсбурге.

    Коментарии (5)
    25 декабря 2023, 01:32
    Киркоров оправдался за участие в «голой» вечеринке Ивлеевой

    Филипп Киркоров объяснил, как он попал на скандальную вечеринку к Ивлеевой

    Киркоров оправдался за участие в «голой» вечеринке Ивлеевой
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Певец Филипп Киркоров объяснил пресс-секретарю президента Дмитрием Песковым, что попал на скандальную вечеринку телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой по приглашению, но о концепции мероприятия не знал.

    На премьере нового ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» Киркоров рассказал Пескову, что попал на мероприятие по приглашению Ивлеевой, которой он обещал прийти из-за того, что она снялась в его клипе, передает «СтарХит».

    По его словам, Ивлеева сказала ему, что будет новогодний бал, дресс-код naked, и у него «ума хватило туда дальше не пойти».

    «Когда я вошел и увидел это… Говорю, Катя (это моя помощница), только бэкстейдж и цветочки (и на выход)», – рассказал певец.

    Ранее Ивлеева принесла извинения за проведение «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор», после которой на нее заявили в прокуратуру из-за признаков ЛГБТ-пропаганды (движение признано экстремистским и запрещено в России).

    Напомним, общественники попросили прокуратуру, МВД и Следственный комитет проверить вечеринку, организованную Настей Ивлеевой. Сама блогер заявляла, что не видит в мероприятии ничего «бесовского». Рэпера Vacio арестовали после участия в вечеринке, позже он также принес извинения. Присутствовавшего на мероприятии Филиппа Киркорова предложили лишить звания народного артиста.

    Коментарии (41)
    24 декабря 2023, 22:38
    Санта-Клаус пропал в небе над Россией

    Mirror: Санта-Клаус пролетел над Россией и пропал

    Tекст: Вера Басилая

    Сани Санта-Клауса пропали с «радаров» Объединенного командования США и Канады (NORAD), когда он пролетал на территорией России, сообщил британский таблоид The Mirror.

    С 1955 года объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD) «отслеживает» перемещения Санта-Клауса с подарками по всему миру.

    Издание пишет, что когда Санта передвигался над Чукоткой, сервис дал сбой, местонахождение волшебника устанавливается, передает канал «360» со ссылкой на Mirror.

    Ранее объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD) заявило, что Санта-Клаус начал 68-е путешествие по миру, чтобы поздравить детей c Рождеством и вручить подарки.

    Коментарии (6)
    25 декабря 2023, 11:51
    В Аджарии заявили о массовом оттоке россиян

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Не менее половины граждан России, которые обосновались в Аджарии после начала СВО, покинули эту грузинскую автономную республику, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на грузинский интернет-портал bm.ge.

    «Массово закрываются или продаются ими приобретенные или открытые объекты», – отмечает СМИ.

    В Аджарии это связывают с удорожанием жизни.

    «Россияне в основном или возвращаются на родину, или переезжают в азиатские страны», – отмечают источники ресурса.

    «По улицам, ресторанам, кафе – повсюду видно, насколько меньше в Аджарии стало граждан России», – пишет bm.ge.

    Отмечается, что если еще недавно квартиры из-за наплыва россиян сдавались за 600-700 долларов в месяц, то теперь их можно снять за 200-250.

    По данным источников, в столице Аджарии изначально обосновалось не менее 20 тыс. россиян, или треть от официально прибывших в Грузию и не покинувших ее граждан России.

    «Теперь в Батуми их около семи-восьми тысяч, не больше», – сообщают источники.

    Коментарии (6)
    25 декабря 2023, 09:33
    Подозреваемый в убийстве девушек в центре Москвы признал вину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мужчина, который подозревается в убийстве двух девушек в центре Москвы, признал вину, сообщили в пресс-службе столичного главка СК.

    Согласно сообщению СК, в ходе следствия мужчина признал вину, он задержан, следователи будут ходатайствовать перед судом об аресте задержанного, передает ТАСС.

    Ночью 23 декабря 37-летний мужчина в квартире в Мукомольном проезде в Москве ранил ножом 25-летнюю девушку, которая затем умерла. Мужчина ранил себя ножом и был госпитализирован. Позже у следователей появилась информация, что тот же мужчина может быть причастен к убийству девушки в гостинице в центре Москвы.

    Коментарии (6)
    25 декабря 2023, 02:26
    Сербия поблагодарила российские спецслужбы за предупреждение о беспорядках

    Премьер Сербии поблагодарила российские спецслужбы за информацию о подготовке беспорядков

    Сербия поблагодарила российские спецслужбы за предупреждение о беспорядках
    @ REUTERS/Zorana Jevtic

    Tекст: Вера Басилая

    Москва предупреждала Белград о возможных беспорядках, и Сербия благодарна российским спецслужбам за предоставленную информацию, заявила премьер Сербии Ана Брнабич в эфире телеканала Pink.

    Брнабич отметила, что к предупреждениям Москвы многие отнеслись как к российской дезинформации, но были и те, кто отнесся серьезно и хотели помогать. Она добавила, что важно встать на защиту Сербии и поблагодарить людей из российских спецслужб, которые располагали всей этой информацией и поделились ей, передает РИА «Новости».

    Между тем, президент Республики Сербия Александр Вучич и глава МИД Ивица Дачич назначили в понедельник встречи с российским послом Александром Боцан-Харченко.

    Ранее полиция в течение нескольких минут разогнала протестующих в Белграде, и выставила на площади оцепление.

    Участники протеста пытались взять штурмом здание городской администрации, снесли дверь, а также разбили окно, куда стали бросать камни и пивные банки, уничтожили камеры видеонаблюдения.

    Президент Сербии Александар Вучич призвал население не беспокоиться и назвал протесты в Белграде посягательством на суверенитет страны.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, имеет ли сербский «майдан» шансы на победу.

    Коментарии (3)
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    МИД заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в Сербии
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    Европа попала в стальную зависимость от России

    Евросоюз продолжит импортировать российскую сталь. Более того, доля российских «слябов» в европейском импорте превысила досанкционные показатели. Почему Запад оказался зависим от российской стали, а Москва не отказывается от поставок и успешно зарабатывает на металле в условиях беспрецедентного давления? Подробности

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    Как Украина разрушила свои обязательства перед Россией

    Ровно 25 лет назад Россия ратифицировала договор, который должен был предотвратить любую возможность конфликтов с братской нам тогда Украиной. И хотя даже сами украинские руководители признавали, что соглашение выгодно прежде всего Киеву, сам Киев и стал нарушать его положения. Все это в итоге привело и к «Русской весне», и в конечном итоге к спецоперации. Подробности

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    Россия обогнала США по беспилотникам

    Россия на порядок увеличила выпуск военных беспилотников. Только в этом году армия получила более 20 тысяч БПЛА различного класса и назначения, хотя еще несколько лет назад ВС РФ обладали лишь двумя тысячами дронов. Лидировавшие ранее по производству беспилотников США в 2022 году имели около 15 тысяч БПЛА. За счет чего ОПК России удалось добиться таких успехов и что еще нужно сделать, чтобы потребности армии были удовлетворены в полном объеме? Подробности

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    Прибалтика опередила Советский Союз в тоталитаризме

    Литва, Латвия и Эстония стремительно насаждают тоталитарные практики, еще недавно казавшиеся немыслимыми в Евросоюзе. Подавление нацменьшинств, как ни странно, не самый яркий тому пример. От всех граждан, даже титульных этносов, в Прибалтике теперь требуют таких образцов подчинения, которые были немыслимы даже для тоталитаризма времен СССР. Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Новая война США

      Хуситы, удерживающие власть на севере Йемена, объявили о том, что считают западные корабли, которые направляются в порты Израиля, своей законной целью. При этом российский танкерный флот они пообещали не трогать. В ответ США объявили о начале военной операции «Страж процветания». К чему она приведет?

    • От мужчин Украины оставят только сперму

      Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий военнослужащим бесплатно хранить свое семя в криобанках. Этим украинцев убеждают в том, что погибнуть в конфликте с Россией не так уж страшно – род все равно не прервется. Если, конечно, замороженное семя будет кем-то востребовано.

    • Кого Лавров назвал «вороватым народом»

      «Народ вороватый, мы это давно уже поняли. Вороватый раньше был в таком, знаете, политическом плане, в смысле отказа от договоренностей, в смысле попыток обмануть кого-то. Но теперь вороватый уже в прямом смысле». Так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал планы немецких властей по присваиванию российских активов.

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