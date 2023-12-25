Сколько запущено болячек из-за стресса, сидения в подвалах. Сколько инфарктов, инсультов. Сколько раз скорая не смогла доехать к больным просто потому, что связь не ловит. Эти люди могли бы жить, но не живут. И это тоже преступление украинского режима.0 комментариев
Организаторам поджога ТЦ в Коми дали пожизненное
Верховный суд Республики Коми приговорил организаторов поджога в ТЦ «Пассаж» к пожизненному заключению
Находящихся в международном розыске братьев Фахрутдина и Асрета Махмудовых приговорили к пожизненному лишению свободы за умышленный поджоге торгового центра «Пассаж» в Ухте, где погибли 25 человек.
Приговор вынес ВС Республики Коми по нескольким статьям Уголовного кодекса России, в том числе 105 (умышленное убийство) и 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), передает ТАСС.
Суд также счел доказанной вину братьев в организации умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 ), организации умышленного уничтожения чужого имущества со значительным ущербом (ст. 167) и умышленного причинения легкого вреда здоровью (ст. 115 УК).
Еще один фигурант уголовного дела Валентин Гаджиев получил 23 года лишения свободы.
Суд установил, что весной 2005 года Махмудовы и Гаджиев договорились поджечь торговый центр «Пассаж» в Ухте, для чего подговорили местных жителей Антона Коростелева и Алексея Пулялина и обеспечили их необходимыми материалами.
Преступление было совершено 11 июля 2005 года, в пожаре погибли 25 человек, 11 получили телесные повреждения разной степени тяжести.
Собственникам торгового центра был нанесен ущерб в размере 58 млн рублей.
Коростелев и Пулялин в 2009 году также приговорены к пожизненному лишению свободы. В 2013 году суд присяжных оправдал братьев Махмутовых, но прокуратура обжаловала оправдательный приговор. За это время братья скрылись.
В 2016 году Служба безопасности Украина объявила о задержании фигуранта дела о поджоге ТЦ в Ухте в 2005 году с фальшивым украинским паспортом, однако фамилию задержанного не назвала. Дальнейшая судьба фигуранта дела также неизвестна.