Выполнит ли Израиль требования США прекратить военную операцию в Газе до января 2024 года? Сомнительно. Команда Байдена продолжит маневрировать, как корабль Одиссея. Только навряд ли повторит его успех.2 комментария
Шесть стран Европы не стали обещать Украине гарантии безопасности
Киев не смог уговорить шесть стран Европы присоединиться к декларации о гарантиях безопасности для Украины
Шесть стран Европы – Австрия, Венгрия, Мальта, Польша, Словакия и Хорватия – не присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Украины, сообщил замглавы офиса украинского президента Андрей Сибига.
Сибига считает, что у перечисленных стран есть «политическая воля стать сторонами декларации», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщал, что у Украины «имеются хорошие результаты на основе сделанной в Вильнюсе декларации по соглашениям в области безопасности», к ним «присоединились более 40 стран».