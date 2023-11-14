В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.7 комментариев
Украина отвергла идею Расмуссена о вступлении в НАТО без Крыма и Донбасса
Глава офиса президента Украины Ермак отверг идею Расмуссена о вступлении в НАТО без воссоединившихся с Россией регионов
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, предложив Украине вступать в НАТО в тех границах, которые контролирует Киев, высказал личное мнение, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Ермак подчеркнул, что Расмуссен «не упомянул принципы» Киева, так как «знает о них». По словам Ермака, эти принципы «ясны и прочны» – «никакого компромисса по независимости, территориальной целостности, суверенитету», передает ТАСС.
Глава офиса президента Украины заявил, что Расмуссен озвучил собственное «мнение, как сделать первые шаги», сравнив «ситуацию с Западной и Восточной Германией». «Сложно сказать, у нас своя уникальная ситуация», – заявил Ермак.
Он поддержал мнение, что такая идея неосуществима. Кроме того, Ермак заявил, что у Украины «имеются хорошие результаты на основе сделанной в Вильнюсе декларации по соглашениям в области безопасности», к ним «присоединились более 40 стран», ведутся «консультации по соглашениям о гарантиях безопасности».
Напомним, Расмуссен считает, что Украину необходимо принять в НАТО без новых регионов России, чтобы дать «сигнал» Москве. По мнению экс-генсека НАТО, исключение из состава Украины новых регионов России уменьшит угрозу прямого конфликта альянса с Москвой, в то же время Киев сможет нарастить военные силы.