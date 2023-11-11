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    Новая ракета усилит ударную мощь российской авиации
    Командир роты группировки «Днепр» рассказал о поведении пленных ВСУ
    Американский журналист возмутился гибелью офицеров ВСУ при награждении
    Блогеры отреагировали на оправдания Пугачевой
    Стали известны первые итоги саммита арабских и исламских государств по Газе
    Российские войска нанесли поражение бригадам ВСУ под Работино
    На месте схода вагонов в Рязанской области нашли следы взрывчатки
    Пугачева объяснила, кого назвала «рабами и холопами»
    Guardian: ВСУ испугались строительства новых мощных укреплений Россией
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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему МОК танцует под дудку Вашингтона

    До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.

    8 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Отношения США и Турции будут только ухудшаться

    Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как миграционный кризис уничтожает экономику Германии

    Поддерживать высокую толерантность к мигрантам Европе в ее нынешнем состоянии становится все сложнее. А сами мигранты, которые ранее воспринимались как «благодарный электорат», в контексте палестино-израильского конфликта таковым быть перестали.

    10 комментариев
    11 ноября 2023, 20:24

    Экс-генсек НАТО предложил принять Украину в альянс без Донбасса

    The Guardian: Экс-генсек НАТО предложил принять Украину в альянс без Донбасса

    Экс-генсек НАТО предложил принять Украину в альянс без Донбасса
    @ Sascha Steinach/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украину необходимо принять в НАТО без новых регионов России, чтобы дать «сигнал» Москве , заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

    Расмуссен, слова которого приводит The Guardian, во время разговора с  советником главы офиса президента Украины Андреем Ермаком заявил, что нужна новая архитектура европейской безопасности, в которой Украина находится в самом сердце НАТО, передает Ura.ru.

    По мнению экс-генсека НАТО, исключение из состава Украины новых регионов России уменьшит угрозу прямого конфликта альянса с Москвой, в то же время Киев сможет нарастить военные силы.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине является опасностью для НАТО, которая может сделать альянс более уязвимым.

    Летом Столтенберг заявлял, что смысла обсуждать членство Украины в альянсе нет, поскольку она должна «победить и сохраниться как суверенное государство».

    11 ноября 2023, 12:06
    Стало известно о новом взрыве в Киеве

    Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Киеве

    Стало известно о новом взрыве в Киеве
    @ Alexander Farnsworth/picture alliance/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Новый взрыв прозвучал в Киеве, сообщает украинское издание «Зеркало недели».

    Известно, что в Киеве прозвучал новый взрыв, других подробностей нет, передает ТАСС.

    Ранее в субботу сообщалось, что взрывы прогремели в левобережной части Киева, объявлялась воздушная тревога.

    Коментарии (15)
    11 ноября 2023, 14:52
    Командир роты группировки «Днепр» рассказал о поведении пленных ВСУ

    Командир роты группировки «Днепр» Арсаланов: Подготовленные солдаты ВСУ выдают себя за мобилизованных

    Командир роты группировки «Днепр» рассказал о поведении пленных ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военнослужащие с хорошим обмундированием и солидной подготовкой, отправленные на важные задания, в плену прикидываются обычными мобилизованными, сообщил врио командира третьей мотострелковой роты российской группировки войск «Днепр» Золто Арсаланов.

    Арсаланов в видеоролике, распространенном российским Минобороны, рассказал, что военнослужащие 36-й бригады морской пехоты, с которых ВС России взяли в плен на берегу Днепра, прошли хорошую подготовку, передает РИА «Новости».

    По словам офицера, по экипировке, обмундированию и подготовке военных ВСУ видно, что их готовили, чтобы перейти для захвата каких-то указанных им рубежей.

    Он также рассказал, что украинская сторона пыталась помешать взять в плен военных ВСУ: вела минометный обстрел и сбрасывала гранаты и мины с беспилотников. В один из таких моментов сам Арсаланов был ранен, но командир третьего взвода взял всю ответственность за подразделение на себя и продолжил руководить.

    «Люди были подготовленные, никто не стушевался, все взяли пленных на контроль, моя задача была выполнена», – отметил Арсаланов.

    Офицер добавил, что обстановка на Херсонском направлении напряженная, ВСУ продолжают попытки закрепиться на левом берегу Днепра, но российские подразделения дают противнику отпор.

    Ранее сообщалось, что рота группировки «Днепр» под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова уничтожила большинство военнослужащих подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра, еще 11 боевиков ВСУ были взяты в плен. Бойцов представили к наградам за мужество.

    Коментарии (18)
    11 ноября 2023, 13:34
    Американский журналист возмутился гибелью офицеров ВСУ при награждении

    Американский журналист Моррис: Некий украинский командир решил, что собрать кучу офицеров ВСУ в одном месте – умная идея

    Американский журналист возмутился гибелью офицеров ВСУ при награждении

    Tекст: Александра Юдина

    Американский журналист Клейтон Моррис высказал свое возмущение инцидентом, когда в ходе церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады в Запорожской области высокопоставленные офицеры ВСУ были уничтожены ракетным ударом ВС России.

    По его словам, некий украинский командир подумал, что идея собрать «кучу украинцев и провести церемонию награждения вблизи одной из линий фронта» является умной, передает РИА «Новости».

    «Русские точно знали, что происходит, и уничтожили их всех», – сказал Моррис.

    Публицист добавил, что в западных СМИ эта новость не получит широкой огласки, так как внимание в данный момент сосредоточено на конфликте Израиля и ХАМАС.

    Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Россия победит и обязательно освободит Одессу и Киев в ходе спецоперации на Украине.

    Коментарии (20)
    11 ноября 2023, 05:59
    В США назвали конфликт на Украине фактически оконченным

    Полковник ВС США Макгрегор: Конфликт на Украине фактически окончен

    В США назвали конфликт на Украине фактически оконченным
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Конфликт на Украине фактически окончен, в то время как на Ближнем Востоке формируется антиизраильский альянс, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Он заявил на странице в социальной сети X, что конфликт на Украине фактически окончен, так как все сосредоточены на Израиле и ХАМАС, передает РИА «Новости».

    По мнению Макгрегора, тем временем против Израиля на Ближнем Востоке формируется альянс, который в иных условиях никогда бы не возник. Бывший советник Пентагона считает, что на Ближнем Востоке существует готовность начать военные действия против израильтян.

    «Это невозможно игнорировать», – подчеркнул эксперт.

    На ваш взгляд
    Чем завершится операция Израиля в Газе?






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    32 комментария


    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил бомбардировки Израиля по мирным жителям сектора Газа.

    Коментарии (16)
    11 ноября 2023, 17:01
    Пугачева объяснила, кого назвала «рабами и холопами»

    Алла Пугачева написала обращение к критикам и заявила, что любит русский народ

    Пугачева объяснила, кого назвала «рабами и холопами»
    @ Евгения Новоженина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Певица Алла Пугачева в новом обращении заявила, что любит русский народ, и объяснила, кого назвала «рабами и холопами».

    «Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников», – написала она в Instagram (сеть принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена), отметив, что именно этих людей она называла «рабами и холопами».

    Певица почеркнула, что любит народ и жалеет, а клеветники «своими хамскими высказываниями», «абсурдными вымыслами и наглым враньем» пытаются оттолкнуть от нее людей, для которых она «всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью».

    В посте Пугачева процитировала исполнителя Shaman: «Вы еще обо мне услышите!» Хотите вы этого или нет, но жизнь показывает, что я до сих пор в ваших сердцах».

    Ранее СМИ сообщили, что Пугачева может вернуться на сцену в период новогодних праздников, у артистки уже обновляется райдер, который предусматривает рекордный гонорар в 500 тыс. долларов за выступление, при этом не исключены корпоративы в России.

    В последний раз, по данным СМИ, Пугачева приезжала в Москву в начале ноября.

    Коментарии (65)
    11 ноября 2023, 14:29
    Российские войска нанесли поражение двум бригадам ВСУ под Работино

    Минобороны: Российские войска нанесли поражение двум бригадам ВСУ под Работино

    Российские войска нанесли поражение двум бригадам ВСУ под Работино
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    На Запорожском направлении российские войска нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й и 118-й механизированных бригад ВСУ под Работино Запорожской области, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, уничтожено до 50 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также американская гаубица М119.

    В то же время на Херсонском направлении в районах Антоновки и Шляхового Херсонской области уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, танк, гаубица «МСТА-Б».

    Кроме того, возле Девичек Киевской области поражен склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ.

    Всего за сутки ВС Российской Федерации нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 114 районах.

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские подразделения отразили атаки ВСУ на Ореховском направлении и в результате контратак продвинулись вперед у Работино и Вербового.

    Коментарии (5)
    11 ноября 2023, 10:38
    Российские военные рассказали о бое на Днепре, в котором взяли в плен 11 морпехов ВСУ
    Российские военные рассказали о бое на Днепре, в котором взяли в плен 11 морпехов ВСУ
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие Вооруженных Сил (ВС) России рассказали о сложном бое, в ходе которого удалось захватить в плен 11 военнослужащих морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра.

    Один из сослуживцев командира Золто Арсаланова, руководившего боем, рассказал, что сражение было быстрым, тяжелым и скоротечным, передает РИА «Новости». Он отметил слаженную работу бойцов ВС РФ и грамотную работу командира, который после получения ранения продолжил участие в бою.

    Двое бойцов с позывными «Шеф» и «Француз» зашли с фланга и обезвредили украинского пулеметчика, ударив его прикладом, пока тот менял боеприпасы к орудию. Помощник пулеметчика, поняв, что для него «все закончилось», сдался.

    Еще один сослуживец Арсаланова назвал его хладнокровным и спокойным, уверенность командира передавалась бойцам, отметил он. В ходе боя российские военнослужащие взяли в плен семь человек, еще четыре сдались сами.

    Украинские бойцы, взятые в плен, рассказали, что во время высадки офицеры находились в тылу и не ставили им задачи, а только выдали место дислокации в момент переправы.

    «Нас отобрали, определенную группу людей, посадили в лодки и переправили на другой берег. Сказали, что нужно переправиться через дорогу, там есть наши люди, и нужно будет эвакуировать раненых. Мы перешли дорогу и попали в засаду. Лодки уплыли, они выгружают сразу и отплывают», – рассказал один из пленных.

    Бойцы ВСУ добавили, что подготовка перед отправкой в зону боевых действий была крайне короткой – около месяца. В ходе нее украинцы основном роют окопы и изучают теорию, стрельбы проводятся порядка двух раз, при этом пострелять удается не всем.

    Ранее сообщалось, что рота группировки «Днепр» под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова уничтожила большинство военнослужащих подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра, еще 11 боевиков ВСУ были взяты в плен. Бойцов представили к наградам за мужество.

    Коментарии (12)
    11 ноября 2023, 09:49
    Взрывы прогремели в левобережной части Киева

    Взрывы прогремели в левобережной части Киева, объявлена воздушная тревога

    Взрывы прогремели в левобережной части Киева
    @ Christophe Gateau/dpa

    Tекст: Александра Юдина

    Взрывы прогремели на левом берегу украинской столицы, сообщает украинское издание «Зеркало недели».

    В данный момент в Киеве, Киевской и Одесской областях объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

    Как подтвердил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, сильные взрывы прогремели на левом берегу столицы.

    По его словам, сработали силы ПВО.

    В данный момент в Киеве второй раз в течение суток объявлена воздушная тревога.

    Кроме того, как сообщил глава назначенной украинскими властями администрации региона Александр Прокудин, завод в подконтрольной Киеву части Херсонской области получил повреждения после взрыва.

    Коментарии (6)
    10 ноября 2023, 21:56
    Небензя: Россия получила обращения об изъятии детей у украинцев в ЕС
    Небензя: Россия получила обращения об изъятии детей у украинцев в ЕС
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Миссия России при ООН получала обращения из-за случаев, когда в европейских странах отнимали украинских детей у родителей, известны десятки таких случаев, сообщил постпред при Всемирной организации Василий Небензя во время неформального заседания Совета безопасности.

    Дипломат подчеркнул, что беженцы не знают, к кому обращаться, сигналы в российскую миссию поступали не только от украинцев, но и от граждан других стран, в том числе жителей стран ЕС, передает РИА «Новости».

    Небензя отметил, что подобные обращения говорят о том, что проблема весьма серьезна и распространена. Россия организовала в пятницу неформальное заседание Совбеза ООН по вопросу защиты украинских детей в странах Евросоюза.

    Ранее директор Департамента российского МИД по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев сообщил, что десятки украинских семей обратились в постпредство России при ООН с просьбой помочь вернуть отобранных западными спецслужбами детей.

    В апреле первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что воровство детей у украинских беженок в европейских странах и их эксплуатация стала системной проблемой, которую не замечает Запад, а Россия пытается решить.

    Напомним, в феврале украинские СМИ сообщили, что ювенальные службы европейских стран все чаще забирают у беженцев детей и лишают родителей родительских прав.

    Коментарии (7)
    11 ноября 2023, 01:59
    В Британии узнали об отказе Германии выделять Украине 20 млрд евро по линии ЕС

    Reuters: Германия и некоторые другие члены ЕС выступили против предоставления военной помощи Украине на 20 млрд евро

    В Британии узнали об отказе Германии выделять Украине 20 млрд евро по линии ЕС
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Германия и некоторые другие страны ЕС выступают против предоставления военной помощи Украине в размере до 20 млрд евро, сообщил дипломатический источник Reuters.

    По словам неназванного дипломата, план Евросоюза по выделению Украине до 20 млрд евро в качестве военной помощи встречает сопротивление со стороны некоторых стран ЕС и может претерпеть изменения. Как сообщается, среди стран, которые заняли такую позицию, оказалась Германия, передает РИА «Новости».

    «Я пока не назову его (план) мертвым на данном этапе. Но, конечно, всегда можно его улучшить... У Германии возникло много вопросов... и вполне обоснованно. Речь идет о больших деньгах», – заявил дипломатический источник.

    Ранее в США заявили о вынужденном ограничении военной помощи Украине из-за нехватки финансирования.

    Накануне американский эксперт предрек Украине военный и экономический крах.

    Коментарии (9)
    11 ноября 2023, 08:56
    Минобороны показало работу круглосуточной артиллерийской карусели «Акация»
    Минобороны показало работу круглосуточной артиллерийской карусели «Акация»

    Tекст: Александра Юдина

    Расчеты 152-мм САУ «Акация» Западного военного округа в режиме 24/7 громят противника на Купянском направлении, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что самоходные артиллерийские установки «Акация» уничтожают опорные пункты, арт-батареи, вооружение и военную технику ВСУ.

    Кроме того, техника наносит удары туда, «где враг и вовсе не ожидает». В арсенале у расчетов САУ «Акация» 152-миллиметровые осколочные, осколочно-фугасные и фугасные боеприпасы.

    Уточняется, что разведчики соединения Западного военного округа вскрыли замаскированные позиции и скопление бронетехники ВСУ, поле чего точным огнем «Акаций» цель была уничтожена.

    Коментарии (8)
    11 ноября 2023, 16:51
    Guardian: ВСУ испугались строительства новых мощных укреплений Россией
    Guardian: ВСУ испугались строительства новых мощных укреплений Россией
    @ Вадим Савицкий/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское военное руководство опасается, что Вооруженные силы России построят еще более мощные укрепления в зоне специальной военной операции, сообщила The Guardian.

    Издание пишет, что система дистанционной установки мин может заложить снаряды гораздо быстрее, чем саперы украинской армии смогут их уничтожить, и со временем Россия создаст систему глубоких фортификаций за пределами уже существующих позиций, передает RT.

    Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва».

    Коментарии (3)
    10 ноября 2023, 21:34
    Разведка Эстонии заявила о переходе инициативы в Донбассе к российским военным

    Эстонские разведчики пришли к выводу о переходе инициативы в Донбассе к российским военным

    Разведка Эстонии заявила о переходе инициативы в Донбассе к российским военным
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Разведывательный центр сил обороны Эстонии заявил о переходе инициативы в Донбассе к российским военным, на боевые действия оказывает внимание распутица, сообщил портал эстонского гостелерадио ERR.

    Представители разведки отмечают, что Вооруженные силы России продолжают атакующие действия в ДНР и ЛНР, и пришли к выводу, что российские военные перехватили инициативу в Донбассе, передает ТАСС.

    По оценке эстонских экспертов, из-за распутицы в течение месяца или двух будет затруднено передвижение тяжелой техники и бронемашин, и обе стороны «постараются усилить свои позиции» до зимы.

    Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ситуация на передовой заметно улучшилась, российские войска продвигаются вперед.

    Коментарии (16)
    11 ноября 2023, 09:23
    Бывший чиновник Минобороны США рассказал, как какое будущее ждет Зеленского

    Asia Times: Западные представители сместят Зеленского из-за провалов ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Представители Запада сместят украинского президента Владимира Зеленского с его поста по причине провалов ВСУ и неспособности победить в конфликте с Россией, выразил мнение экс-помощник замглавы Минобороны США Стивен Брайен изданию Asia Times.

    По его словам, Зеленскому придется провести президентские выборы в марте следующего года, после чего его сменят, однако в случае, если он станет сопротивляться, его уберут вследствие похожей на Майдан революции, передает РИА «Новости».

    Брайен отметил, что Запад продолжает осознавать тот факт, что Украина не одержит победу в конфликте, так как украинские военные терпят поражение за поражением, а российские военные тем временем сжигают поставленную Западом Киеву дорогостоящую технику.

    При этом экс-помощник замминистра американского оборонного ведомства подчеркнул, что в случае, если конгресс будет тянуть время или администрация выразит согласие на гораздо меньшую сумму, то действующему украинскому президенту «придет конец».

    В этом контексте Брайен добавил, что Вашингтон может осознать, что это – единственный выход, так как Зеленский, очевидно, не хочет добровольно уходить в отставку.

    Ранее в США заявили о вынужденном ограничении военной помощи Украине. Накануне американский эксперт предрек Украине военный и экономический крах.

    Коментарии (6)
    11 ноября 2023, 14:08
    В ДНР высмеяли сообщения о «ненастоящем» контрнаступлении ВСУ
    В ДНР высмеяли сообщения о «ненастоящем» контрнаступлении ВСУ
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин отреагировал на сообщения украинских СМИ о том, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) было просто психологической спецоперацией украинских спецслужб.

    «Ненастоящая страна, ненастоящий контрнаступ, ненастоящий клоун президент. Все ненастоящее», – сказал Гагин, передает РИА «Новости». «Только сотни тысяч гробов реальные для украинцев и их семей», – добавил он.

    Гагин заявил, что на самом деле психологической операцией были обещания принять Украину в НАТО и в Евросоюз.

    Ранее стало известно, как Россия сорвала «День Д» украинского контрнаступления.

    Коментарии (17)
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    «Такого не было никогда за новейшую историю России», заявил Владимир Путин. Российская экономика сильно радует ростом доли перерабатывающей промышленности в ее структуре. Промышленность уже преодолела вынужденный спад после прошлогодних санкций. При этом Россия готовится к запуску новых крупных проектов, которые помогут совершить еще более мощный рывок в наукоемкой промышленности. Подробности

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    Старый враг России в США напомнил о себе наглой угрозой

    Заместитель госсекретаря США Джеффри Пайетт пообещал «задушить» российский проект по производству СПГ на Ямале. Формально – из-за Украины, на самом деле – из-за конкуренции с американскими поставщиками СПГ. Ранее Пайетт доставил Москве множество неприятностей на Украине, но насколько он влиятелен, чтоб воспринимать его слова серьезно? Подробности

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    Новая ракета усилит ударную мощь российской авиации

    В России изобрели новую авиаракету, которая объединяет свойства двух боеприпасов: бетонобойных и осколочно-фугасных. Почему авиации потребовались именно такие ракеты? Какими может быть способ их применения? И главное – какие возможности поставка подобных ракет открывает для российской авиации? Подробности

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    Почему Украина стала для Запада тонущим кораблем

    Несколько европейских стран, в том числе Германия, отказались выделить Украине 20 млрд евро запланированной помощи. Одновременно в ЕС предупреждают о снижении финансовой подпитки со стороны США. Эксперты предупреждают, что Киев даже в отсутствии помощи продолжит вести боевые действия, но будет вынужден менять тактику, к которой России нужно начинать готовиться прямо сейчас. Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

    • Зеленский показал США зубы

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