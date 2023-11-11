The Guardian: Экс-генсек НАТО предложил принять Украину в альянс без Донбасса

Tекст: Вера Басилая

Расмуссен, слова которого приводит The Guardian, во время разговора с советником главы офиса президента Украины Андреем Ермаком заявил, что нужна новая архитектура европейской безопасности, в которой Украина находится в самом сердце НАТО, передает Ura.ru.

По мнению экс-генсека НАТО, исключение из состава Украины новых регионов России уменьшит угрозу прямого конфликта альянса с Москвой, в то же время Киев сможет нарастить военные силы.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине является опасностью для НАТО, которая может сделать альянс более уязвимым.

Летом Столтенберг заявлял, что смысла обсуждать членство Украины в альянсе нет, поскольку она должна «победить и сохраниться как суверенное государство».