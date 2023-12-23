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Guardian: В Британии появился черный рынок продуктов
Жителям Британии из-за повышения стоимости продуктов приходится закупать их на черном рынке, чтобы разнообразить собственный рацион, пишет Guardian.
В 2023 году установлен рекорд по кражам в магазинах, убыток продавцов составил 1 млрд фунтов стерлингов (свыше 116 млрд рублей), передает RT со ссылкой на Guardian.
Для перепродажи в больших количествах крадется мясо, сыры и кондитерские изделия. Фактор неожиданности позволяет злоумышленникам «опустошать целые полки за считанные секунды», поскольку подобного в стране не фиксировалось ранее.
В июне сообщалось, что военнослужащим ВВС Британии на авиабазе Конингсби приходится прибегать к продовольственным банкам из-за высокой инфляции.