Sky News: Британские военные обращаются в пищевые банки из-за кризиса

Военнослужащие королевских ВВС Британии на крупной авиабазе Конингсби обращаются в продовольственные банки из-за высокой инфляции в стране и кризисом стоимости жизни, сообщили СМИ.

Как пишет Sky News со ссылкой на источники в оборонном ведомстве и внутренние документы ВВС, некоторые военнослужащие и их семьи были вынуждены воспользоваться пищевыми банками на фоне высокой инфляции и роста расходов, которые ввергают военных в кризис, передает РИА «Новости»

Отмечается, что пункт по сбору продуктов от военнослужащих, организованный на авиабазе, изначально предназначался для помощи гражданским лицам, однако теперь им пользуются и летчики.

По данным телеканала, некоторым военнослужащим приходится выбирать между «едой и топливом», из-за чего они не всегда могут отправиться домой с военной базы, чтобы увидеться с семьей.

В сообщении говорится, что число обращений от военнослужащих или от их имени с просьбой о финансовой поддержке в одну из ключевых благотворительных организаций увеличилось более чем в два раза, и есть те, кто не может себе позволить льготное питание в военной столовой.