Telegraph: Подрыв Каховской ГЭС может негативно сказаться на ценах на продовольствие в Британии

Разрушение Каховской ГЭС может негативно сказаться на ценах на продовольствие в Британии, сообщила газета Telegraph.

Согласно главному экономисту британского института распределения продуктов питания (IGD) Джеймсу Уолтону, ЧП затронуло около 500 тыс.гектаров сельскохозяйственных угодий, что может отодвинуть сроки возврата к более нормальным ценам на продукты питания, передает РИА «Новости». Он добавил, что британские потребители почувствуют рост цен из-за возможных перемен в распределении сельхозпродукции в мире.

По информации Telegraph, премьер Британии Риши Сунак уже рассматривает возможность ограничения цен на основные продукты питания.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что у него нет доказательств причастности России к разрушению Каховской ГЭС.

Напомним, президент Владимир Путин ранее заявил, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку и применяет террористические методы, очередным примером чего является удар по Каховской ГЭС.