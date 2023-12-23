Выполнит ли Израиль требования США прекратить военную операцию в Газе до января 2024 года? Сомнительно. Команда Байдена продолжит маневрировать, как корабль Одиссея. Только навряд ли повторит его успех.0 комментариев
The Hill: Украина может пасть в 2024 году
Киевский режим в следующем году может рухнуть из-за наступления российских войск, если США и ЕС не восполнят дефицит техники и вооружений, утверждает The Hill.
Евросоюз без дальнейшей помощи от США не сможет восполнить дефицит необходимого для украинской армии, и сама Украина ослабнет перед возобновлением наступления России, пишет The Hill, передает РИА «Новости».
Есть вероятность того, что Киев падет, а президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден бежать «или погибнет». Главком ВСУ Валерий Залужный указывал, что ситуация на фронте стала напоминать Первую мировую, отмечает автор публикации.
Контрнаступление украинской армии достигло «жалкого прогресса», она смогла продвинуться только на 17 километров за пять месяцев. Сколько бы денег ни направляли США Украине, они не могут надеяться на проигрыш России, заключил автор.
Ранее экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявлял, что Запад может решить ликвидировать Зеленского и привести на его место другого.