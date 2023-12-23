Tекст: Алексей Дегтярев

Евросоюз без дальнейшей помощи от США не сможет восполнить дефицит необходимого для украинской армии, и сама Украина ослабнет перед возобновлением наступления России, пишет The Hill, передает РИА «Новости».

Есть вероятность того, что Киев падет, а президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден бежать «или погибнет». Главком ВСУ Валерий Залужный указывал, что ситуация на фронте стала напоминать Первую мировую, отмечает автор публикации.

Контрнаступление украинской армии достигло «жалкого прогресса», она смогла продвинуться только на 17 километров за пять месяцев. Сколько бы денег ни направляли США Украине, они не могут надеяться на проигрыш России, заключил автор.

Ранее экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявлял, что Запад может решить ликвидировать Зеленского и привести на его место другого.