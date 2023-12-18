Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.8 комментариев
В США рассказали о возможной подготовке к ликвидации Зеленского
Экс-разведчик Риттер: Западные спецслужбы могут ликвидировать Зеленского из-за его ненадобности
Западные страны могут решить ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского из-за его ненадобности, и привести на его место другого, заявил экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью блогеру Дэнни Хайфону.
Риттер отметил, что у украинского лидера начиналось все хорошо, но теперь «дела идут не очень». По его словам, Зеленского могут скоро убить. Он сравнил политический путь главы Украины с телесериалом, и предположил, что на его место Запад скоро приведет кого-то другого, п «Газета.Ru».
Бывший разведчик считает, что ЦРУ, которые писали «сценарий» к карьере Зеленского, допустили очень много ошибок. По словам Риттера, во всех СМИ было разрекламировано контрнаступление ВСУ, таким образом, считает разведчик, России рассказали, куда и какими средствами планировали наступать ВСУ.
Ранее в США сравнили Зеленского с американским аферистом Бернардом Мэдоффом.