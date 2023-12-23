В Вифлееме отменили празднование католического Рождества

Tекст: Алексей Дегтярев

Праздник решили не проводить, поскольку участники общины не могут и не готовы «увидеть елку или какие-либо украшения», сказал член палестинской христианской общины города Маджед Исхак Financial Times, передает ТАСС.

В 2023 году елку должны были торжественно зажечь дважды, поскольку ожидалось очень много людей, но праздник отменили. Пастор одной из церквей города Мунтер Исаак заявил, что все жители думают о том, что происходит в Газе.

Неназванный сотрудник министерства туризма заявил, что отсутствие туристов скажется на экономике Вифлеема. Свыше 8,5 тыс. семей полагаются на туристов как на источник средств к существованию.

В первые девять месяцев 2023 года город посетили 1,5 млн туристов, но после 7 октября в город перестали приезжать. Каждый год туризм приносил Вифлеему порядка 1,5 млн долларов.