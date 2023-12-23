Tекст: Антон Антонов

Пять контратак ВСУ предприняли у озера Лиман, Синьковки и Ивановки, но им пришлось «отойти в южном и юго-западном направлениях», еще две попытки контратак украинские войска совершили в направлении Жегловки и Тернов, передает ТАСС.

Всего потери вооруженных сил Украины, по словам Зыбинского, составили «до 55 военнослужащих, два танка Leopard 2, два бронетранспортера М113, два миномета, четыре пикапа и орудие Д-20».

Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Александр Гордеев сообщил, что на Южно-Донецком направлении ВСУ «за сутки потеряли восемь долговременных огневых точек, два пикапа и до 115 боевиков убитыми и ранеными», передает РИА «Новости».

Российские авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы нанесли удары по опорным пунктам, пунктам временной дислокации и районам сосредоточения живой ВСУ у Новомихайловки, Константиновки, Угледара, Пречистовки и Урожайного.

Украинские подразделения пытались провести ротацию у Новодонецкого и Червоного, но эти попытки оказались сорваны российскими войсками. В результате контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли гаубицу Д-20 у Нескучного и два минометных расчета у Макаровки и Новодонецкого.

Напомним, Минобороны России сообщало, что на Купянском направлении ВСУ потеряли за неделю свыше 355 военнослужащих, четыре танка, в том числе два Leopard, 19 бронемашин, 13 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии. На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли более 670 военнослужащих, два танка, шесть бронемашин, 19 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии.