Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.20 комментариев
Заместителя гендиректора Роскосмоса Фролова обвинили в мошенничестве
Заместителю генерального директора Роскосмоса Олегу Фролову предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере, сообщили в Следственном комитете России.
В деле фигурируют Фролов, индивидуальный предприниматель и представитель коммерческой организации, уточнили в ведомстве, передает ТАСС.
Каждому из них предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Ранее стало известно о задержании за мошенничество главы НПП «Геофизика-космос» Евгения Фомичева.