Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.20 комментариев
По делу о мошенничестве задержан гендиректор «НПП «Геофизика-космос»
Источник: По делу о мошенничестве задержан гендиректор «НПП «Геофизика-космос» Фомичев
В столице задержан гендиректор АО «НПП «Геофизика-космос» Евгений Фомичев по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сказал источник в правоохранительных органах.
Фомичеву предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере», сообщил собеседник ТАСС.
Следователи планируют ходатайствовать перед судом о его аресте. Фабула дела в отношении него не разглашается.