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Главу производящей оптику для спутников компании арестовали за мошенничество
Гендиректора производящей оптику для спутников компании Фомичева арестовали за мошенничество
Генеральный директор АО «НПП «Геофизика-космос» Евгений Фомичев отправлен под арест по решению Басманного суда Москвы в пятницу после ходатайства следствия, его обвиняют в мошенничестве, слушание проходило в закрытом от прессы и публики режиме.
Фомичев арестован до 21 февраля 2024 года, соответствующее постановление огласила судья Евгения Козлова, передает ТАСС.
Закрыть от СМИ и публики слушание просил адвокат обвиняемого, он указывал, что в деле есть расшифровка телефонных переговоров, которые не подлежат разглашению без согласия их участников.
СК и прокуратура поддержали защитника, так как в материалах есть сведения о свидетелях, изобличающих Фомичева в совершенных им преступлениях. По предъявленной статье ему может грозить до 10 лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн рублей.
По данным на официальном сайте компании, НПП «Геофизика-космос» – ведущее предприятие страны по разработке и изготовлению оптико-электронных приборов ориентации и навигации для космических аппаратов. Почти все российские космические корабли имели на борту аппаратуру, произведенную предприятием.
В 2022 году она попала в поле зрения госинспекции труда по Москве. По данным ведомства, 704 работника предприятия не получили зарплату в общем объеме 3 млн 613 тыс. рублей. Позднее задолженность погасили в полном объеме.
О задержании Фомичева стало известно в пятницу.