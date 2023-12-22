Главу производящей оптику для спутников компании арестовали за мошенничество

Гендиректора производящей оптику для спутников компании Фомичева арестовали за мошенничество

Tекст: Алексей Дегтярев

Фомичев арестован до 21 февраля 2024 года, соответствующее постановление огласила судья Евгения Козлова, передает ТАСС.

Закрыть от СМИ и публики слушание просил адвокат обвиняемого, он указывал, что в деле есть расшифровка телефонных переговоров, которые не подлежат разглашению без согласия их участников.

СК и прокуратура поддержали защитника, так как в материалах есть сведения о свидетелях, изобличающих Фомичева в совершенных им преступлениях. По предъявленной статье ему может грозить до 10 лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн рублей.

По данным на официальном сайте компании, НПП «Геофизика-космос» – ведущее предприятие страны по разработке и изготовлению оптико-электронных приборов ориентации и навигации для космических аппаратов. Почти все российские космические корабли имели на борту аппаратуру, произведенную предприятием.

В 2022 году она попала в поле зрения госинспекции труда по Москве. По данным ведомства, 704 работника предприятия не получили зарплату в общем объеме 3 млн 613 тыс. рублей. Позднее задолженность погасили в полном объеме.

О задержании Фомичева стало известно в пятницу.