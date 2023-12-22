В Алма-Ате неуправляемый автобус врезался в остановку

В Алма-Ате три человека погибли и четверо получили ранения в результате наезда пассажирского автобуса

Tекст: Денис Тельманов

«Неуправляемый автобус допустил наезд на людей, находившихся возле остановки, а также столкновение с четырьмя транспортными средствами. Вследствие данного происшествия три человека погибли, еще четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы», – приводит ТАСС сообщение департамента полиции Алма-Аты.

Отмечается, что женщина – водитель автобуса потеряла сознание после того, как один из пассажиров ударил ее. Нападавший задержан, причины инцидента пока не называются.

Ранее сообщалось, что в Бельгии женщина погибла при падении 20-метровой новогодней елки на центральной площади города Ауденарде, еще три человека пострадали.