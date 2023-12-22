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В Алма-Ате неуправляемый автобус врезался в остановку
В Алма-Ате три человека погибли и четверо получили ранения в результате наезда пассажирского автобуса
Три человека погибли, еще четверо ранены в Алма-Ате после того, как потерявший управление пассажирский автобус врезался в людей, стоящих на остановке, сообщили в департаменте полиции города.
«Неуправляемый автобус допустил наезд на людей, находившихся возле остановки, а также столкновение с четырьмя транспортными средствами. Вследствие данного происшествия три человека погибли, еще четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы», – приводит ТАСС сообщение департамента полиции Алма-Аты.
Отмечается, что женщина – водитель автобуса потеряла сознание после того, как один из пассажиров ударил ее. Нападавший задержан, причины инцидента пока не называются.
Ранее сообщалось, что в Бельгии женщина погибла при падении 20-метровой новогодней елки на центральной площади города Ауденарде, еще три человека пострадали.