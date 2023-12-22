Политолог назвал стоящие перед наблюдателями на президентских выборах задачи

Политолог Игнатов рассказал о действиях наблюдателей на выборах при возникновении проблемной ситуации

Tекст: Олег Исайченко

«Цель работы наблюдателей – это повышение открытости и гласности избирательного процесса и внешний контроль за деятельностью комиссии. Их задача – исключить возможные нарушения, провокации. Тем самым будет обеспечена легитимность выборов на каждом участке и в целом по стране», – пояснил Александр Игнатов, исполнительный директор Российского общественного института избирательного права.

«Наблюдатели контактируют с председателем штаба. Они должны сразу сообщать, если выявлена или может произойти какая-то проблемная ситуация. Плюс на всякий случай они будут в контакте с членами Общественной палаты. У нас большинство участков будет оборудовано видеонаблюдением, это позволит уже на экспертном уровне – вплоть до Центральной избирательной комиссии – реагировать на инциденты на местах», – указал он.

«Таким образом, наблюдатель должен досконально знать сам процесс выборов, права и обязанности всех участников. Будет очень полезна общая юридическая подготовка, хотя бы теоретические знания. Нужны внимательность и здравомыслие, чтобы понимать, на что именно нужно реагировать. Ну и конечно, знание всей структуры российской избирательной системы», – резюмировал эксперт.

В пятницу в 86 регионах России начали работу общественные штабы по наблюдению за выборами президента. Планируется, что в остальных трех субъектах они откроются в январе. Сейчас эксперты обучают наблюдателей, ведут мониторинг первых этапов федеральной кампании, планируют круглые столы, а также выстраивают диалог с политическими партиями. Первые результаты этой работы обсудили на всероссийском совещании с представителями штабов.

«Практика работы общественных штабов доказала свою востребованность и успешность. Штабы стали центром притяжения общественных и правозащитных структур, диалога между институтами общественного контроля», – сообщила Алена Булгакова, председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

Она отметила, что в регионах также стартовало обучение общественных наблюдателей по обновленной программе ОП и НОМ. К предстоящим выборам планируется обучить свыше 200 тыс. человек. Это не только общественные наблюдатели, но и представители политических партий, которые пройдут программу обучения, сообщает НОМ.

Наблюдатели будут работать на всех избирательных участках, контролировать процесс в Центрах общественного наблюдения, осуществлять мониторинг организации дополнительных форм голосования, а точкой координации в этих вопросах станет региональный общественный штаб.