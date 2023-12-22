В России начали работу общественные штабы по наблюдению за выборами президента

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении на официальном сайте НОМ, первые результаты этой работы обсудили на Всероссийском совещании с представителями общественных штабов.

Как сообщила председатель Комиссии ОП России по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова, на 22 декабря Общественные штабы открыты в 86 регионах России. По ее словам, практика работы общественных штабов доказала свою востребованность и успешность, они стали центром притяжения общественных и правозащитных структур, диалога между институтами общественного контроля.

По ее словам, в регионах также стартовало обучение общественных наблюдателей по обновленной программе ОП России и Ассоциации НОМ, к предстоящим выборам планируется обучить свыше 200 тыс. наблюдателей и представителей политических партий.

Наблюдатели будут работать на всех избирательных участках, контролировать процесс в Центрах общественного наблюдения, осуществлять мониторинг организации дополнительных форм голосования, а точкой координации в этих вопросах станет региональный общественный штаб.

По словам члена СПЧ, председателя НОМ Александра Брода, экспертов, которые в том числе работают в общественных штабах, сегодня привлечено более 850. Он отметил, что это профессиональные политологи, правоведы, социологи, журналисты, лидеры общественного мнения, перед которыми стоит широкий круг задач: мониторинг всех стадий избирательного процесса, включая этапы выдвижения, сбора подписей и регистрации, проверка состояния помещений для голосования, готовности избирательных комиссий, а также правовое просвещение граждан.

Как сообщил и ответственный секретарь Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель Корсовета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Александр Точенов, круглые столы проводятся в межрегиональном формате: эксперты из разных регионов обсуждают вопросы подготовки наблюдателей, обмениваются лучшими практиками в работе общественных штабов. Он добавил, что в начале следующего года планируется провести такие площадки в Ленинградской области, Республике Алтай, Волгоградской области и Ставропольском крае.

Напомним, в четверг начал работать избирательный штаб действующего президента Путина. Ранее Центризбирком России зарегистрировал поданные документы Путина и группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения действующего российского лидера на выборах президента в 2024 году. Эксперт Александр Брод объяснил газете ВЗГЛЯД решение Путина баллотироваться в качестве самовыдвиженца.