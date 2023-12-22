Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.11 комментариев
В России начали работу общественные штабы по наблюдению за выборами президента
В 86 регионах начали работу общественные штабы (ОШ) по наблюдению за выборами президента, в остальных регионах работу ОШ планируется начать в январе. Эксперты обучают наблюдателей, ведут мониторинг первых этапов федеральной кампании, планируют круглые столы, а также выстраивают диалог с политическими партиями, сообщила пресс-служба Независимого общественного мониторинга (НОМ).
Как говорится в сообщении на официальном сайте НОМ, первые результаты этой работы обсудили на Всероссийском совещании с представителями общественных штабов.
Как сообщила председатель Комиссии ОП России по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова, на 22 декабря Общественные штабы открыты в 86 регионах России. По ее словам, практика работы общественных штабов доказала свою востребованность и успешность, они стали центром притяжения общественных и правозащитных структур, диалога между институтами общественного контроля.
По ее словам, в регионах также стартовало обучение общественных наблюдателей по обновленной программе ОП России и Ассоциации НОМ, к предстоящим выборам планируется обучить свыше 200 тыс. наблюдателей и представителей политических партий.
Наблюдатели будут работать на всех избирательных участках, контролировать процесс в Центрах общественного наблюдения, осуществлять мониторинг организации дополнительных форм голосования, а точкой координации в этих вопросах станет региональный общественный штаб.
По словам члена СПЧ, председателя НОМ Александра Брода, экспертов, которые в том числе работают в общественных штабах, сегодня привлечено более 850. Он отметил, что это профессиональные политологи, правоведы, социологи, журналисты, лидеры общественного мнения, перед которыми стоит широкий круг задач: мониторинг всех стадий избирательного процесса, включая этапы выдвижения, сбора подписей и регистрации, проверка состояния помещений для голосования, готовности избирательных комиссий, а также правовое просвещение граждан.
Как сообщил и ответственный секретарь Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель Корсовета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Александр Точенов, круглые столы проводятся в межрегиональном формате: эксперты из разных регионов обсуждают вопросы подготовки наблюдателей, обмениваются лучшими практиками в работе общественных штабов. Он добавил, что в начале следующего года планируется провести такие площадки в Ленинградской области, Республике Алтай, Волгоградской области и Ставропольском крае.
Напомним, в четверг начал работать избирательный штаб действующего президента Путина. Ранее Центризбирком России зарегистрировал поданные документы Путина и группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения действующего российского лидера на выборах президента в 2024 году. Эксперт Александр Брод объяснил газете ВЗГЛЯД решение Путина баллотироваться в качестве самовыдвиженца.