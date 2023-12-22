Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.11 комментариев
Средства ПВО уничтожили два беспилотника в Калужской области
Минобороны: Средства ПВО уничтожили два беспилотника в Калужской области
Силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над территорией Калужской области, сообщили в Минобороны России.
«Около 13.50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории России», – говорится в Telegram-канале Минобороны.
Ранее средства ПВО ликвидировали над Брянской областью четыре украинских БПЛА.