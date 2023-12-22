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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Украинцы – те же мы, только соблазненные

    Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бесовский соблазн антисемитизма

    Людям, увы, свойственна ксенофобия. Культура, образование, традиции, религия должны бы ее сдерживать, но они справляются не всегда.

    19 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Зачем США устроили переполох в Красном море

    Нагнетая обстановку вокруг Красного моря, администрация США пытается развлечь избирателей новыми военными играми. За пару десятилетий после холодной войны они создали собственное представление о своей способности вмешиваться в любой региональный конфликт.

    4 комментария
    22 декабря 2023, 12:22

    Российская ПВО сбила беспилотники ВСУ в Брянской области

    Минобороны: Российская система ПВО сбила четыре украинских беспилотника в Брянской области

    Российская ПВО сбила беспилотники ВСУ в Брянской области
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Система ПВО России ликвидировала в небе над Брянской областью четыре украинских беспилотника, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что ближе к 10.00 мск российская ПВО пресекла попытку ВСУ атаковать объекты в Брянской области с помощью двух дронов.

    Позднее – в 11.45 – система ПВО ликвидировала в небе еще два беспилотника.

    Накануне российские силы ПВО сбили украинский дрон над Суражским районом Брянского региона.

    21 декабря 2023, 13:56
    Рар: Запад начинает осознавать переоценку возможностей Украины

    Политолог Рар: На Западе стали понимать, что помощь Украине не приведет к поражению России

    Рар: Запад начинает осознавать переоценку возможностей Украины
    @ Artur Widak/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    На Западе пока не могут прийти к мысли о том, что Россия не проиграет, хотя начинают осознавать переоценку возможностей Украины. В высказывании президента Франции Эммануэля Макрона слышится понимание о том, что скоро будут нужны мирные переговоры. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее Макрон признал сомнения США и Европы по поводу будущего Украины.

    «Запад медленно начинает осознавать переоценку военных возможностей Украины. Там понимают, что дальнейшая военная поддержка украинцев приведет не к желаемому поражению России, а к финансовому и военному ослаблению самих США и ЕС», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «В Вашингтоне и Брюсселе судорожно обдумывают дальнейший план действий, пытаясь реалистично оценить силы Украины. Даже начались разговоры о принятии страны в ЕС и НАТО без утерянных территорий», – подчеркнул собеседник.

    «Но поскольку на Западе пока не могут прийти к мысли о том, что Россия не проиграет, соответствующие решения откладываются. Например, в Германии особенно упорно надеются на то, что у Украины может еще что-то получиться. Однако в высказывании французского президента Макрона уже проявляется понимание, что в 2024 году сторонам нужно будет садиться за стол переговоров», – резюмировал Рар.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности приглашения российского лидера Владимира Путина в 2024 году на торжества по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, но только в случае проведения мирных переговоров по Украине.

    Кроме того, он отметил, что Франция считает важным не допустить победы России в конфликте, но среди европейских стран и США есть сомнения по поводу дальнейшей судьбы Украины.

    По его словам, сейчас на Украине решается вопрос о способности Европы жить в мире, Франция не воюет с Россией, но не может допустить, чтобы Россия победила. Макрон призвал и дальше поддерживать Украину, усилить оборону Киева и других уязвимых мест», отметив, что «в ближайшие месяцы придется принимать важные решения», не уточнив, какие.

    Также Макрон заявил, что при помощи Запада Украина одержала «стратегические победы», а именно недопущение продвижения России «дальше позиций, занятых в первые недели». Кроме того, он считает успехом западных стран включение в НАТО до сих пор остававшихся нейтральными Швеции и Финляндии. Вместе с тем он отметил, что ЕС и США мало преуспели в обрушении экономики России, обвинив в этом страны, которые помогают Москве обходить санкции.

    В Вашингтоне, в свою очередь, заявили, что у Соединенных Штатов есть план развития Украины, не предусматривающий ей выделение средств на нынешнем уровне. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена она сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении.

    Коментарии (15)
    22 декабря 2023, 08:51
    На Украине обвинили Россию в «срыве» поставок истребителей ВСУ

    Глава «Украинской бронетехники» обвинил Россию в том, что она сорвала поставки истребителей ВСУ

    На Украине обвинили Россию в «срыве» поставок истребителей ВСУ
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва сорвала закупку Киевом истребителей за рубежом, заявил изданию «Экономическая правда» украинский топ-менеджер и генеральный директор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас.

    По его словам, Киев нашел на другом конце планеты истребители и уже начал договариваться о покупке, однако одно из писем об этом соглашении попало в руки россиян, передает РИА «Новости».

    Бельбас посетовал, что российские дипломаты использовали документ для давления на местных чиновников, которые все же отказали Киеву и расторгли сделку.

    Также он пожаловался, что Россия постоянно мешает Украине закупать оружие на мировом рынке, а данная ситуация – не первый случай.

    Ранее российский дипломат жестко ответил на использование Украиной аэродромов НАТО.

    Коментарии (23)
    21 декабря 2023, 21:59
    В Европе нашли способ обойти вето Венгрии на помощь Украине
    В Европе нашли способ обойти вето Венгрии на помощь Украине
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Центрального банка Финляндии Олли Рен предложил выделить средства для оказания помощи Украине из Европейского механизма стабильности (ESM), пишет Bloomberg.

    Рен заявил, что отсутствие единства в Европе в вопросе поддержки Украины и вето Венгрии на помощь Киеву вызывают у него беспокойство, пишет Bloomberg, передает «Газета.Ru». Глава финского ЦБ призвал остальные 26 стран ЕС «быстро действовать вместе и подготовить «план Б» без согласия Венгрии».

    В качестве одного из вариантов Рен предложил выделить Украине средства из ESM, который располагает 80 млрд евро. «У нас нет неотложной необходимости в Европейском механизме стабильности (ESM) на финансовых рынках, но у нас есть срочная потребность, безотлагательная необходимость на помощь Украине», – подчеркнул он.

    Он также предложил воспользоваться замороженными российскими активами на сумму 260 млрд евро, выразив мнение, что такая стратегия является «реалистичной, надежной и долгосрочной».

    Ранее Венгрия заявила, что не собирается снимать вето с выделения 50 млрд евро Киеву.

    Коментарии (9)
    21 декабря 2023, 17:22
    На Украине обвинили Bild в искажении слов Умерова о сроках захвата Крыма
    На Украине обвинили Bild в искажении слов Умерова о сроках захвата Крыма
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкое издание Bild исказило высказывание главы министерства обороны Украины Рустема Умерова о планах по захвату Крыма, заявил спикер украинского оборонного ведомства Илларион Павлюк.

    По словам Павлюка, который присутствовал на интервью, Умеров заявил только о том, что Крым «на 100% будет освобожден», пишет украинское издание «Страна.ua», передает РИА «Новости».

    При этом никакие сроки не назывались, утверждает спикер украинского Минобороны.

    Ранее Bild опубликовало интервью с Умеровым, в котором он заявил, что Украина планирует захватить Крым в следующем году. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал заявление Умерова шизофренией.

    Коментарии (7)
    21 декабря 2023, 19:36
    Сбита летевшая в сторону Крымского моста украинская ракета
    Сбита летевшая в сторону Крымского моста украинская ракета
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские средства ПВО уничтожили украинскую ракету над Азовским морем, которая была обнаружена в четверг днем, сообщили в Минобороны.

    «21 декабря киевским режимом была предпринята попытка ракетной атаки по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над акваторией Азовского моря», – приводит ТАСС сообщение Минобороны России.

    Ранее сообщалось, что артиллеристы Вооруженных сил России уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком. Воздушная разведка выявила места расположения украинских сил, после чего артиллеристы 9-й мотострелковой бригады первого армейского корпуса уничтожили цели.

    Коментарии (13)
    22 декабря 2023, 00:50
    Орбан поинтересовался, в каких границах ЕС собирается принять Украину

    Премьер Венгрии Орбан призвал ЕС уточнить границы Украины для вступления в сообщество

    Орбан поинтересовался, в каких границах ЕС собирается принять Украину
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал уточнить актуальные размеры и численность населения Украины, и поинтересовался, намерен ли Евросоюз принимать Украину вместе с освобожденными регионами и находящимися там российскими военными.

    Орбан выразил мнение, что решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС принесет много вреда. Он считает, что Евросоюз не подготовлен к такому шагу. По его словам, ЕС собирается принимать страну, на территории которой находятся российские военные.

    «Их тоже будем принимать? О какой территории мы говорим? О какой численности населения?» – сказал Орбан телеканалу HirTV, передает РИА «Новости».

    Премьер Венгрии отметил, что украинцы верят в решающий шаг, который они сделали, но если все вопросы о территориях и населении всплывут впоследствии, то процесс вступления Украины в ЕС замедлится, и приведет к разочарованию.

    Ранее Орбан заявил, что Венгрии не хотелось бы, чтобы у нее была граница с Россией.

    Также Орбан сообщил, что Венгрия предлагает ЕС отказаться от оказания финансовой помощи Киеву из бюджета сообщества в течение пяти лет.

    Во время голосования стран ЕС по вопросу о начале переговоров с Украиной Орбан вышел из зала заседаний, но вето не применил. При этом он заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро.

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    22 декабря 2023, 01:50
    В Киеве сообщили о мощном взрыве со стороны аэропорта Жуляны

    Очевидцы сообщили о мощном взрыве со стороны аэропорта Жуляны

    Tекст: Вера Басилая

    Сильный взрыв раздался в Киеве со стороны аэропорта Жуляны, еще несколько зафиксированы в Соломенском и Голосеевском районах, сообщили очевидцы.

    Со стороны аэропорта Жуляны в Киеве очевидцы наблюдают зарево после сильного взрыва. Кроме того, сообщается, что взрывы слышны в Соломенском и Голосеевском районах, передает ТАСС.

    Также по данным украинских СМИ взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне, и в Хмельницкой области.

    Ранее сообщалось о нескольких взрывах в Киеве.

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    22 декабря 2023, 06:39
    Посол России оценил планы Британии отправить корабли в Черное море

    Посол Келин: Лондон не сможет направить корабли в Черное море на помощь Украине из-за Турции

    Tекст: Вера Басилая

    Великобритания не сможет создать военно-морскую коалицию для помощи Украине в Черном море и отправить туда корабли из-за позиции Турции, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

    Келин обратил внимание на то, что даже если Лондон захотел бы направить корабли в Черное море, они не смогли бы пройти туда из-за Конвенции Монтре. По его словам, два года два минных тральщика под украинскими флагами не могут пройти в Черное море, потому что Турция запретила проходы кораблей «воюющих держав» на основании положений документа, регулирующих ситуацию в черноморских проливах, передает ТАСС.

    Дипломат напомнил, что Лондон постоянно пытается возглавить какие-то инициативы по сбору вооружений. Так, ни танковая, ни самолетная коалиция не принесли никаких результатов. Келин заявил, что Лондон послал Киеву несколько танков Challenger 2 и призывал другие страны это сделать. В результате один Challenger 2 сразу подбили, а остальные танки исчезли.

    Посол уверен, что британское руководство продолжает не замечать реальности происходящего на Украине, не признает, что инициатива на поле боя полностью перешла к российским войскам. Келин считает, что британцы будут «тащить» линию о помощи Украине «столько, сколько потребуется» до самых ожидающихся в следующем году выборов, пытаются делать хорошую мину при плохой игре и будут продолжать так делать.

    Ранее газета The Daily Telegraph сообщила, что Великобритания использует свой военно-морской опыт, чтобы помочь Украине контролировать Черное море.

    Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон сравнил конфликт на Украине с «постановкой, которая имеет несколько актов», и пообещал «поддерживать Украину так долго, как это потребуется», призвав Запад быть «непоколебимым в своей поддержке Киеву».

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    22 декабря 2023, 07:15
    «Ураганы» уничтожили скопление бронетехники ВСУ на Купянском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Запад» уничтожили вскрытые скопления бронетехники ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Министерстве обороны России.

    Старший офицер батареи с позывным «Кама» рассказал, что основные цели – это пункты временной дислокации, «Ураганы» поражали БМП, танки, польские самоходки Krab, американские М777, передает РИА «Новости».

    В Минобороны сообщили, что действия артиллеристов координировались при помощи беспилотных летательных аппаратов, операторы которых зафиксировали попадания и уничтожение техники противника.

    Ранее экипажи Су-34 уничтожили управляемыми бомбами командный пункт ВСУ под Красным Лиманом.

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    21 декабря 2023, 14:14
    Орбан предложил не давать Украине денег в течение пяти лет

    Премьер Венгрии Орбан предложил странам Евросоюза воздержаться от помощи Киеву в течение пяти лет

    Орбан предложил не давать Украине денег в течение пяти лет
    @ Marton Monus/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Венгрия предлагает ЕС отказаться от оказания финансовой помощи Киеву из бюджета сообщества в течение пяти лет, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    По его словам, вскоре на саммите ЕС снова будет обсуждаться вопрос о внесении поправок в бюджет ЕС на 2024–2027 годы, предусматривающих выделение Украине 50 млрд евро, «которых у ЕС нет», передает ТАСС.

    Орбан подчеркнул, что позиция Венгрии состоит в том, чтобы не давать деньги в течение пяти лет.

    Еврокомиссия тем временем призывает получить эти деньги путем заимствования, чтобы затем выделить их через бюджет.

    В Вашингтоне, в свою очередь, заявили, что у Соединенных Штатов есть план развития Украины, не предусматривающий ей выделения средств на нынешнем уровне. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, она сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении.

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    21 декабря 2023, 16:55
    «Билайн» отменил безлимитные звонки на Украину

    «Билайн» отменил безлимитные звонки на Украину в ряде архивных тарифов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотовый оператор «Билайн» с 21 декабря отключит в ряде архивных тарифов опцию безлимитных звонков на Украину, говорится в сообщении компании.

    Согласно сообщению, 21 декабря 2023 года на некоторых архивных тарифах отключатся опции с безлимитными звонками на Украину, абонентам, которых это коснется, отправят персональное СМС-уведомление, передает ТАСС.

    В частности, будут отключены тарифы «Звонки без границ», «Моя Украина» «Звонки без границ. Архив 03.2020» и «Звонки на Украину».

    Напомним, в марте 2022 года мобильные операторы заявили об отказе от безлимитных тарифов на интернет в своих линейках.

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    21 декабря 2023, 15:14
    На Украине футбольных арбитров наказали за русскую речь

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская ассоциация футбола (УАФ) применила дисциплинарные взыскания к арбитрам, которые использовали негосударственный язык в ходе матчей 15-го тура чемпионата страны, сообщил уполномоченный по защите госязыка в стране Тарас Кремень.

    Футбольным судьям, использовавшим русский как негосударственный язык, вынесены предупреждения, сказал Кремень, передает ТАСС.

    Между тем глава комитета арбитров УАФ Лучиано Лучи заявил, что в случае несоблюдения требований и положений, указанных в письме уполномоченного по защите госязыка, комитет применит к нарушителям собственные дисциплинарные меры. В их числе – отстранение от матчей и направление заявления в комитет этики и честной игры УАФ.

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    22 декабря 2023, 12:07
    В Финляндии признали, что Запад и Украина переоценили силы в конфликте с Россией

    Глава Минобороны Финляндии Хяккянен заявил, что Запад и Украина переоценили силы в конфликте с Россией

    Tекст: Александра Юдина

    Москва способна продолжать вести спецоперацию на Украине еще длительное время, а западные страны и Украина явно переоценили собственные силы, заявил газете Politico глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен.

    По его словам, у России есть силы продолжать спецоперацию годами, тогда как многие переоценивают силы западных стран и Украины, считая, что Киев «побеждает», передает ТАСС.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция считает важным не допустить победы России в конфликте, однако среди европейских стран и США есть сомнения по поводу дальнейшей судьбы Украины.

    Напомним, российский лидер Владимир Путин заявил, что мир на Украине будет тогда, когда будут достигнуты цели спецоперации. Президент отметил, что Украина сегодня не производит почти никаких вооружений, все получает «на халяву», но эта «халява» уже заканчивается.

    Коментарии (9)
    21 декабря 2023, 16:44
    В Запорожье задержали подростков-диверсантов с российскими паспортами

    В Запорожской области задержали диверсионную группу из подростков, совершавших теракты по заданию СБУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Полиция и ФСБ задержали трех подростков, которых подозревают в организации на территории Запорожской области по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) терактов, направленных против должностных лиц органов власти.

    «Члены группы, которые называли себя «Черный саботаж», за время своей деятельности организовали несколько террористических актов, покушаясь на жизнь различных должностных лиц», – приводит ТАСС сообщение ГУ МВД.

    Отмечается, что по заданию кураторов с украинской стороны в 2022 году подростки получили российские паспорта и занимали активную пророссийскую позицию.

    Параллельно с этим они постоянно собирали и передавали сотрудникам СБУ разведывательную информацию о перемещении, расположении российских войск, а также руководителей, занимавших крупные посты в регионе.

    По данным МВД, в декабре 2022 года подозреваемые передали СБУ координаты гостиничного комплекса «Привал охотника», в результате ракетного обстрела которого погибли два гражданских лица, еще трое получили ранения.

    Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что украинское руководство наращивает диверсионную деятельность по отношению к России, засылку агентуры, диверсантов, установление контактов с теми, кто находится в России, чтобы нанести ей вред.

    Коментарии (2)
    21 декабря 2023, 21:04
    В Херсонской области классифицировали летевшую к Крымскому мосту ракету

    Система ПВО России сбила ракету ATACMS, выпущенную в сторону Крымского моста

    Tекст: Кристина Цыцура

    Система противовоздушной обороны ВС России сбила над акваторией Азовского моря ракету ATACMS, которая была запущена ВСУ в сторону Крымского моста, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    В своем Telegram-канале он заявил, что таким образом была сорвана очередная провокация киевского режима.

    Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении ракеты над Азовским морем.

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