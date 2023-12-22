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    США в обход НАТО готовят Скандинавию к войне с Россией
    Фицо: Украина не сможет победить Россию даже со всеми деньгами и оружием в мире
    Европа не захотела отказываться от стали из России
    Названы главные политические события недели в России
    Песков дал характеристику статье WSJ о гибели Пригожина
    Генсек НАТО похвалил оборонительные линии ВС России
    На Украине обвинили Россию в «срыве» поставок истребителей ВСУ
    СК предъявил обвинения бывшим членам СНБО Украины за АТО в Донбассе
    Путин передал акции «Рольфа» в управление Росимущества
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Украинцы – те же мы, только соблазненные

    Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.

    11 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бесовский соблазн антисемитизма

    Людям, увы, свойственна ксенофобия. Культура, образование, традиции, религия должны бы ее сдерживать, но они справляются не всегда.

    19 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Зачем США устроили переполох в Красном море

    Нагнетая обстановку вокруг Красного моря, администрация США пытается развлечь избирателей новыми военными играми. За пару десятилетий после холодной войны они создали собственное представление о своей способности вмешиваться в любой региональный конфликт.

    4 комментария
    22 декабря 2023, 14:06

    Греф: Большинство госкомпаний можно приватизировать

    Глава Сбербанка Герман Греф предсказал приватизацию большинства компаний с государственным участием

    Tекст: Денис Тельманов

    Подавляющее большинство компаний с государственным участием может быть приватизировано, считает глава Сбербанка Герман Греф.

    «Подавляющее большинство госкомпаний может быть приватизировано, включая Сбербанк», – передает RT слова Грефа.

    Он отметил, что если правительство России решит передать в частные руки 25% Сбербанка, это приведёт к повышению инвестиционной привлекательности российского рынка.

    Телеканал отмечает, что ранее министр финансов Антон Силуанов предложил приватизировать около 30 госкомпаний. При этом старт распродаже госимущества может быть дан уже в 2024 году.

    19 декабря 2023, 15:40
    Путин: Россия не будет мешать спорам по западу Украины, но свое не отдаст
    Путин: Россия не будет мешать спорам по западу Украины, но свое не отдаст
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    История все расставит по своим местам, но Россия свое не отдаст, заявил российский лидер Владимир Путин, говоря о территориальных спорах по западной части Украины.

    В ходе расширенного заседания коллегии Минобороны глава государства заявил, что Россия могла бы быть гарантом территориальной целостности Украины, передает ТАСС.

    «Не хотят? Не надо. История все расставит на свои места. Мы мешать не будем, но свое не отдадим», – сказал он.

    Ранее Путин рассказал о желании части украинцев вернуть западные территории Польше.

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    20 декабря 2023, 19:47
    Прилепин: После капитуляции Украины для Акунина и Хаматовой придумают форму легализации
    Прилепин: После капитуляции Украины для Акунина и Хаматовой придумают форму легализации
    @ ИТАР-ТАСС/Михаил Почуев

    Tекст: Денис Тельманов

    Опала признанного экстремистом и террористом писателя Бориса Акунина – не навсегда, прогнозирует писатель Захар Прилепин.

    «Я думаю, что эта ситуация устаканится. Для этого требуется деятельное участие Акунина (внесен в перечень экстремистов и террористов), который, хотелось бы, чтобы объяснил свое поведение.... Он должен не хорохориться, а сделать выводы», – сказал Прилепин в интервью изданию Daily Storm.

    «Когда пройдет капитуляция Украины, произойдет и всепрощение участников войны с их стороны. Мы же не можем всю Украину отдать под суд. Произойдет амнистия для участников войны с той стороны. Для Акунина, Чулпан Хаматовой, Дмитрия Глуховского придумают форму легализации на новых условиях», – считает Прилепин.

    Напомним, что Акунин в беседе с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) заявил, что в ЕС нужно сделать программу по помощи релокации бежавшим из Российской армии. После этого его внесли в список террористов и экстремистов. Также в отношении Григория Чхартишвили (Бориса Акунина) возбуждено уголовное дело за оправдание терроризма и распространение ложной информации о ВС России.

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    20 декабря 2023, 12:58
    Юшков объяснил лишение Wintershall и OMV прав на разработку Южно-Русского месторождения

    Эксперт Юшков: Wintershall и OMV могли обвинить Россию в заморозке прибыли компаний

    Юшков объяснил лишение Wintershall и OMV прав на разработку Южно-Русского месторождения
    @ Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Иностранные компании неоднократно заявляли о намерении покинуть Россию, но практически никто так и не сделал этого. Сейчас Москва превентивно запустила процесс, который лишит Запад возможности обвинять нашу страну в якобы краже их денег, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. Ранее Wintershall и OMV лишились прав на разработку Южно-Русского месторождения.

    «Если бы Wintershall и OMV сами ушли с российского рынка, как заявляли ранее, то их ждала бы продажа доли в бизнесе и сохранение вырученных средств на счетах типа C, вывести финансы с которого можно только через решение российского руководства», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Но компании не уходили, их выручка накапливалась, так как вывести ее за рубеж просто так нельзя. И в любой момент они могли обвинить Россию в том, что мы якобы заморозили деньги, которые принадлежат Wintershall и OMV. Теперь окно для манипуляций закрылось», – отмечает он.

    «При этом ранее подобных действий российские власти не совершали, вероятно, потому, что надеялись договориться с ЕС. Планировалось, что европейцы частично разблокируют наши активы, а мы в свою очередь деньги их компаний. Однако сейчас вводится все больше санкций и за рубежом подготавливается законодательная база под изъятие наших резервов. Поэтому смысла защищать интересы иностранных акционеров больше нет», – акцентирует эксперт.

    «На разработке месторождения это решение не отразится. Судьба залежей будет зависеть не от присутствия иностранцев, а от экономической целесообразности. Поставки энергоносителей в Европу сейчас уменьшились, поэтому «Газпром» вполне может перейти к сокращению добычи», – поясняет он.

    «Главная интрига, по моему мнению, заключается в том, кто станет владельцем акций. АО «СОГАЗ», скорее всего, купило их только на время. Долю в пакете могут получить азиатские компании, также не исключается борьба среди российских предприятий, например, «Роснефти» и «Новатэка», – резюмировал Юшков.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил Правительству создать российские общества, к которым перейдут права на разработку Южно-Русского месторождения, говорится в соответствующем указе.

    Указ опубликован на официальном портале правовой информации. В соответствии с ним будут созданы ООО, к которым перейдут «все права и обязанности ОАО «Севернефтегазпром» и акционерных обществ «Газпром ЮРГМ Трейдинг» и «Газпром ЮРГМ Девелопмент».

    Российские акционеры получат доли, пропорциональные частям в совместных предприятиях. Доли, пропорциональные частям иностранных компаний, будут переданы самим ООО, а затем, как ожидается, их купит АО «СОГАЗ». После этого средства, вырученные в результате сделки, переведут на специальные счета типа С на имя предыдущих зарубежных владельцев.

    Напомним, доли Wintershall Holding GmbH и OMV Exploration & Production GmbH в ОАО «Севернефтегазпром» (оператор Южно-Русского месторождения) составляют 35% и 25%. Год назад Правительство установило предел цены для «Газпрома» на покупку газа у СП с OMV и Wintershall Dea. До этого Путин ограничил покупку газа у совместных с OMV и Wintershall предприятий на Уренгойском и Южно-Русском месторождениях.

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    21 декабря 2023, 14:56
    Лавров назвал власти Германии «вороватым народом»
    Лавров назвал власти Германии «вороватым народом»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров охарактеризовал немецкие власти фразой «народ вороватый», комментируя запрос генпрокуратуры ФРГ в суд для изъятия российских активов.

    «Народ вороватый, мы давно это уже поняли. Вороватый раньше был в таком, знаете, политическом плане, в смысле отказа от договоренностей, попыток обмануть. Но теперь вороватый уже в прямом смысле», – сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в Тунис, передает ТАСС.

    Ранее глава Минфина Антон Силуанов пообещал симметричный ответ Европе на конфискацию российских активов.

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    21 декабря 2023, 17:25
    Названа «точка равновесия» для курса доллара

    Первый вице-премьер России Андрей Белоусов назвал выгодный экспорту и импорту курс доллара

    Названа «точка равновесия» для курса доллара
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Курс 90 рублей за доллар является точкой равновесия и приемлем как экспортерам, так и потребительскому и инвестиционному рынкам, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое проводит президент Владимир Путин.

    «В целом можно отметить, что российская экономика нашла точку равновесия экспорта и импорта. Свидетельством этого является стабилизация валютного курса в районе 90 рублей за доллар. Что является приемлемым как с точки зрения экспорта, так и с точки зрения потребительского и инвестиционного рынков страны», – приводит слова Белоусова «Интерфакс».

    Вице-премьер добавил, что величина экспортных поставок только на рынки дружественных стран в 2023 году превысила 360 млрд долларов, что на 60% больше, чем в 2021 году.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что внешний долг России сократился почти на треть, что он назвал «очень важным».

    Коментарии (29)
    19 декабря 2023, 16:18
    ЕС запретил реэкспорт европейских товаров в Россию из третьих стран
    ЕС запретил реэкспорт европейских товаров в Россию из третьих стран
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз ввел для экспортеров европейских товаров обязательное контрактное условие, не допускающее реэкспорт чувствительных товаров в Россию или в другую страну для использования в России. Такие нормы содержатся в 12-м пакете санкций.

    Норма должна быть введена в новые экспортные контракты к 20 марта 2024 года и добавлена в контракты, заключенные до 19 декабря 2023 года, передает РБК.

    Среди товаров, на которые распространяется новое условие о запрете поставок в Россию, микросхемы, танталовые конденсаторы, видеопереговорные устройства, диоды, транзисторы, шариковые подшипники, части самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, шины для воздушных судов, антенные отражатели, накладки тормозных колодок, авиационное топливо.

    Новое условие не обязательно для экспорта товаров в страны-партнеры Евросоюза, такие как США, Великобритания, Япония, Южная Корея, Австралия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария.

    Ранее в Кремле заявили, что области, в отношении которых Запад может вводить санкции против России, подходят к концу, что подтверждает 12-й пакет санкций ЕС.

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    21 декабря 2023, 19:28
    Мадуро рассказал Путину о переговорах с президентом Гайаны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе телефонного разговора проинформировал российского лидера Владимира Путина о переговорах с президентом Гайаны по ситуации вокруг района Эссекибо.

    Путин поддержал разрешение территориального спора Венесуэлы и Гайаны относительно района Эссекибо политико-дипломатическим путем, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    В ходе переговоров венесуэльский и российский лидеры также затронули вопросы сотрудничества в области энергетики, торговли и инвестиций, а также культурно-гуманитарной сфере. Они обсудили общность подходов к формированию справедливого многополярного миропорядка, непринятие противозаконных санкций и вмешательства во внутренние дела стран.

    Кроме того, президенты поздравили друг друга с наступающими новогодними и рождественскими праздниками и договорились продолжать контакты. Путин пригласил Мадуро посетить Россию в следующем году.

    Ранее лидер Бразилии и премьер-министр договорились с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро о прямых переговорах с Гайаной по территориальному спору вокруг района Эссекибо. В ходе переговоров президенты Венесуэлы и Гайаны условились не применять силу в территориальном споре.

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    20 декабря 2023, 15:54
    МИД поручил помочь высланным из Латвии россиянам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России дало поручение ведомствам и регионам обеспечить условиями более тысячи россиян, которые могут быть в ближайшее время депортированы латвийскими властями.

    «В связи с возможными высылками российских граждан из Латвии нашим ведомствам и регионам дано поручение подготовиться к решению вопросов по размещению, трудоустройству, пенсионному обеспечению и так далее», – сообщила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как тысячи русских пенсионеров изгоняют из Латвии.

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    20 декабря 2023, 13:39
    Сенатор: История запомнит тех, кто в ООН голосовал против резолюции о борьбе с неонацизмом

    Сенатор Долгов: Вашингтон пытается использовать идеологию неонацизма против России, но планы США обречены на провал

    Сенатор: История запомнит тех, кто в ООН голосовал против резолюции о борьбе с неонацизмом
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    49 стран сделали выбор следовать в фарватере политики США, которые используют неонацистскую идеологию в борьбе с Россией. Эти государства покрывают себя международным позором и становятся в положение изгоев, заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов, комментируя результаты голосования в ГА ООН по российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма.

    «Россия ежегодно с 2005 года выносит на голосование в ГА ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, и США ежегодно голосуют против. С 2016 по 2021 год стабильно две страны голосовали против документа – это США и Украина», – напомнил сенатор Константин Долгов.

    Позиция этих стран понятна, добавил он, указав на взгляды офиса Зеленского и главных его спонсоров – американцев. «Евросоюз частенько трусливо воздерживался от голосования, – продолжил Долгов. – На мой взгляд, это странно. Как можно воздерживаться по резолюции, которая призывает не допустить возрождения нацизма, в которой содержится осуждение Холокоста?» В этой связи собеседник особенно указал на позицию Германии. В этой стране, напомнил парламентарий, нацизм официально осужден и запрещен.

    Он также заметил, что в 30-е годы XX века британцы и те же американцы пытались использовать нацизм в борьбе с Советским Союзом. По его мнению, нынешние попытки Вашингтона использовать нацизм в борьбе с Россией окажутся провальными.

    Долгов отдельно обратил внимание на позицию Канады. Он напомнил, что в сентябре в парламенте этой страны чествовали бывшего военного СС «Галиция». «Канадские политики замараны по самые плечи. Но они готовы на все в борьбе с Россией», – указал парламентарий.

    «Результаты голосования по резолюции в этом году показали, что 49 стран сделали выбор в пользу политики США, которые используют неонацистскую идеологию и неонацистские движения для борьбы с Россией. Я считаю, что эти государства покрывают себя международным позором и становятся в положение изгоев», – подчеркнул Долгов.

    Долгов убежден, что история запомнит тех, кто на голосовании в ООН «нажал на красную кнопку». «Уже в скором будущем отговорки вроде «не понравилась формулировка в четвертой строке третьего абзаца» приниматься не будут. Эти страны оказываются на темной стороне истории, последствия для них будут самые печальные», – прогнозирует собеседник.

    При этом сенатор акцентирует, что речь идет о правительствах стран, а не о народах. «Огромное количество людей и в Германии, и в Италии, и во Франции, и в Бельгии, и в той же Канаде осуждает нацизм. Им стыдно за то, что творят их политики. Таких людей будет становиться все больше, – ожидает Долгов. – Власти стран, которые так голосуют, которые ведут себя так на международной арене, будут нести за это историческую и моральную ответственность. И обелиться у них не получится».  

    Ранее Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с неонацизмом и героизацией нацизма. Документ поддержали 118 стран, в том числе Алжир, Боливия, Бразилия, Китай и Куба. 14 стран воздержались. 49 выступили против. Среди них – США, Германия, Украина, Япония и Канада. Многие из них попытались оправдать свой голос против резолюции тем, что Россия якобы использует тему борьбы с героизацией нацизма для «оправдания» СВО.

    В документе странам рекомендуется сделать необходимые шаги в законодательной сфере и в сфере образования, чтобы не допустить «пересмотра истории и итогов Второй мировой войны», «отрицания преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны».

    Резолюция осуждает случаи пропаганды нацизма, включая соответствующие граффити и рисунки на памятниках жертвам Второй мировой войны. Подчеркивается, что страны должны избавиться от всех форм расовой дискриминации. Документ осуждает продвижение в ходе образовательного процесса идей расизма и дискриминации на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.

    Зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая заявляла, что поддержка в организации ежегодной резолюции Москвы о борьбе с героизацией нацизма растет. «Динамика у нас положительная, – приводит ее слова ТАСС. – Мы идем вперед, может не таким быстрым темпом, как нам бы этого хотелось, но мы действительно будем набирать год от года».

    Напомним, Генеральная Ассамблея ООН принимает подобные резолюции с 2005 года. В декабре прошлого года в поддержку документа проголосовали 120 стран, против – 50, еще десять воздержались. Среди тех, кто голосовал тогда против: США, Германия, Украина, Испания, Норвегия, Швеция, Великобритания, Польша, Япония, Греция, Канада, Грузия, Венгрия и другие.

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    21 декабря 2023, 16:44
    В Запорожье задержали подростков-диверсантов с российскими паспортами

    В Запорожской области задержали диверсионную группу из подростков, совершавших теракты по заданию СБУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Полиция и ФСБ задержали трех подростков, которых подозревают в организации на территории Запорожской области по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) терактов, направленных против должностных лиц органов власти.

    «Члены группы, которые называли себя «Черный саботаж», за время своей деятельности организовали несколько террористических актов, покушаясь на жизнь различных должностных лиц», – приводит ТАСС сообщение ГУ МВД.

    Отмечается, что по заданию кураторов с украинской стороны в 2022 году подростки получили российские паспорта и занимали активную пророссийскую позицию.

    Параллельно с этим они постоянно собирали и передавали сотрудникам СБУ разведывательную информацию о перемещении, расположении российских войск, а также руководителей, занимавших крупные посты в регионе.

    По данным МВД, в декабре 2022 года подозреваемые передали СБУ координаты гостиничного комплекса «Привал охотника», в результате ракетного обстрела которого погибли два гражданских лица, еще трое получили ранения.

    Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что украинское руководство наращивает диверсионную деятельность по отношению к России, засылку агентуры, диверсантов, установление контактов с теми, кто находится в России, чтобы нанести ей вред.

    Коментарии (2)
    20 декабря 2023, 16:23
    Боррель предрек Евросоюзу конец в случае победы России на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Победа России в конфликте на Украине и продолжение войны в секторе Газа «безвозвратно испортят» проект Евросоюза, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

    «Европа в опасности. Если мы позволим [президенту России Владимиру] Путину победить на Украине, если мы позволим нынешней трагедии в Газе продолжаться, европейский проект может быть безвозвратно испорчен», – написал Боррель в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России), передает РБК.

    Глава евродипломатии также призвал «засучить рукава, чтобы избежать этого».

    Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюзу необходимо отказаться от централизации для того, чтобы выжить.

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    21 декабря 2023, 18:06
    Биограф Сталина усомнилась, что умерший племянник вождя был его родственником

    Биограф семьи Сталина заявила, что скончавшийся «племянник» вождя не был его родственником

    Tекст: Денис Тельманов

    Биограф семьи Сталина Лана Паршина заявила, что умерший двоюродный племянник вождя Леонид Аллилуев не был его родственником.

    «Во-первых, он не родственник Сталина, он родственник только по жене... все те, кто пытается примазаться к Сталину, вот такие вот прилипалы», – приводит «Газета.RU» слова Ланы Паршиной.

    Она отметила, что несмотря на это прямой потомок Сталина, живущий в Рязани Селим Бенсаад, признавал «Аллилуевскую ветвь» и даже пытался выйти на связь с семьей Леонида.

    «Вот Селим – настоящий Сталин. Ситуация с квартирой у него не очень хорошая, финансовая ситуация. Но он никогда не жаловался, он вел себя как достойный потомок» – добавила Паршина. По ее словам, правнук Иосифа Сталина не сможет присутствовать на похоронах Леонида Аллилуева.

    Напомним, что двоюродный племянник Сталина Леонид Аллилуев умер в Москве на 95-м году жизни. Мужчине стало плохо в доме на Котельнической набережной, прибывшие врачи не смогли спасти 94-летнего пенсионера.

    Ранее сообщалось, что в четверг в Грузии сталинисты отметили день рождения вождя с «запрещенной» в этой стране советской символикой.

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    20 декабря 2023, 14:23
    Российская ПВО сбила украинский Ми-24 в ДНР
    Российская ПВО сбила украинский Ми-24 в ДНР
    @ Michael Esspe/Wikipedia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Система противовоздушной обороны России сбила вертолет Ми-24 воздушных сил Украины в районе железнодорожной станции Углесборочная на территории Донецкой народной республики, сообщило Минобороны.

    За последние сутки российская ПВО перехватила пять снарядов американской РСЗО HIMARS, уничтожила 32 украинских БПЛА в районах Новой Маячки Херсонской области, Старомихайловки, Спорного, Красногоровки, Марьинки ДНР, Белоговорки и Нырково ЛНР, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Всего с начала СВО уничтожено 553 украинских самолета, 260 вертолетов, 9899 БПЛА, 442 ЗРК, 14 202 танка и других бронемашин, 1189 РСЗО, 7416 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 502 единицы спецтехники.

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    20 декабря 2023, 12:58
    Песков подтвердил встречу Путина и Назарбаева в Москве

    Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев провели частную встречу в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент РФ Владимир Путин встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, находившимся в Москве, встреча носила частный характер, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «(Назарбаев}, действительно, был в Москве, была его частная... встреча с президентом», – приводит ТАСС слова Пескова.

    О чем говорили политики Песков не уточнил.

    Ранее Песков пообещал, что Путину передадут авторский экземпляр мемуаров Назарбаева «Моя жизнь. От зависимости к свободе».



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    20 декабря 2023, 14:15
    Политолог: Российским спецслужбам предстоит решить несколько непростых задач

    Политолог Данилин: Путин высоко оценил деятельность спецслужб России, отметив важность и эффективность их работы

    Политолог: Российским спецслужбам предстоит решить несколько непростых задач
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Спецслужбы являющихся одной из опор России, и президент Путин это отметил, поставив при этом перед органами безопасности ряд задач, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее Владимир Путин поздравил работников органов безопасности с профессиональным праздником.

    «Владимир Путин в своем поздравлении отметил эффективность и важность работы спецслужб. Они являются такой же надежной опорой нашего государства как армия и флот. Также президент обозначил целый ряд задач, которые предстоит решить людям, обеспечивающим безопасность страны», – сказал Павел Данилин, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа.

    «В первую очередь речь идет о необходимости обеспечения прав и свобод наших граждан. Крайне важно сейчас пресекать деятельность различных экстремистских групп, которые пытаются расколоть наше общество», – отметил он.

    «Также президент говорил об активизации работы в молодежной среде и об обеспечении у подрастающего поколения иммунитета к вторжению в наше ментальное пространство. Путин отметил необходимость защиты информационного пространства страны, а также экономической безопасности, особенно в военно-промышленном комплексе России», – подчеркнул собеседник.

    «Еще одна задача – борьба с западными спецслужбами. Важно наращивать эффективность противодействия им, а также не допускать вмешательства иностранцев в политическую и социально-общественную жизнь нашей страны», – акцентирует эксперт.

    «И особое внимание было уделено борьбе с терроризмом, так как украинские власти уже не гнушаются и таких методов. В этом контексте нашим спецслужбам необходимо защищать граждан, объекты критической инфраструктуры, а также усилить работу в новых регионах», – резюмировал Данилин.

    Ранее президент России Владимир Путин поздравил работников органов безопасности с профессиональным праздником. Он отметил, что спецслужбы «стоят на страже суверенитета и конституционного строя страны, защищают интересы России, права и свободы граждан, срывают враждебные планы зарубежных спецслужб, показывают примеры мужества, отваги, грамотных и нестандартных оперативных действий».

    «Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьёзными вызовами, личный состав специальных служб действует грамотно и оперативно. Благодарю сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и Главного управления специальных программ за высокий профессионализм при выполнении поставленных задач, за смелость и решительность, за чёткую и слаженную работу», – цитирует слова Путина сайт Кремля.

    Путин подчеркнул, что при поддержке Запада украинские власти фактически встали на путь государственного терроризма. «Это диверсии против гражданских объектов, транспортной и энергетической инфраструктуры, теракты в отношении мирных граждан, представителей органов власти и общественных деятелей», – заявил Путин.

    Он призвал активизировать борьбу с терроризмом на всех направлениях, применяя «широкий комплекс технических и оперативных возможностей». Кроме того, президент указал на необходимость повышенного внимания к охране границ, «особенно тех участков, которые находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения». Путин считает важным предоставить «всю необходимую помощь и поддержку жителям приграничных регионов».

    Также президент заявил о необходимости усилить работу «по всем другим ключевым направлениям»: борьбе с экстремизмом, коррупцией и информационными угрозами; защите государственных тайн и экономических интересов страны; обеспечению работы компаний и предприятий. Кроме того, Путин указал на необходимость «жестко пресекать» попытки спецслужб Запада дестабилизировать ситуацию в России.

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