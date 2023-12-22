Полиция Праги задержала угрожавшего устроить новую массовую стрельбу

Tекст: Денис Тельманов

По словам Матейчека, мужчина позвонил в полицию и сообщил, что повторит массовый расстрел. «Мы установили, кто угрожал, и провели его задержание», – передает слова Матейчека ТАСС.

По словам главы пражской полиции, задержание нового злоумышленника было проведено в пятницу.

Он также уточнил, что стрелок в пражском университете «палил не только в здании факультета, но и забравшись на крышу здания, по прохожим, среди которых были ранены три человека», а затем покончил с собой.

Матейчек сообщил, что полиция установила личности всех 14 жертв. Кроме того, сейчас правоохранители мониторят соцсети, чтобы привлечь к ответственности тех, кто одобрит действия преступника.

Посольство России в Чехии выразило соболезнования родным и близким жертв пражского стрелка.

«Скорбим по поводу страшной трагедии, произошедшей вчера в центре Праги, в здании Философского факультета Карлова университета», – приводит ТАСС сообщение посольство.



Дипмиссия подчеркнула, что ужасному нападению, повлекшему смерть и страдания невинных людей, «нет и не может быть никаких оправданий».

«Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших, желаем скорейшего восстановления раненым», – добавили в посольстве.

Ранее в посольстве сообщили, что россиян среди погибших и пострадавших во время стрельбы нет.

Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан уточнил, что среди погибших при стрельбе в Праге нет иностранцев.