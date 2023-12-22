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    Андрей Полонский Андрей Полонский Украинцы – те же мы, только соблазненные

    Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.

    10 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бесовский соблазн антисемитизма

    Людям, увы, свойственна ксенофобия. Культура, образование, традиции, религия должны бы ее сдерживать, но они справляются не всегда.

    19 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Зачем США устроили переполох в Красном море

    Нагнетая обстановку вокруг Красного моря, администрация США пытается развлечь избирателей новыми военными играми. За пару десятилетий после холодной войны они создали собственное представление о своей способности вмешиваться в любой региональный конфликт.

    4 комментария
    22 декабря 2023, 14:31

    Полиция Праги задержала угрожавшего устроить новую массовую стрельбу

    Tекст: Денис Тельманов

    Полиция задержала человека, угрожавшего устроить новую массовую стрельбу в Праге, сообщил глава пражской полиции Петр Матейчек.

    По словам Матейчека, мужчина позвонил в полицию и сообщил, что повторит массовый расстрел. «Мы установили, кто угрожал, и провели его задержание», – передает слова Матейчека ТАСС.

    По словам главы пражской полиции, задержание нового злоумышленника было проведено в пятницу.

    Он также уточнил, что стрелок в пражском университете «палил не только в здании факультета, но и забравшись на крышу здания, по прохожим, среди которых были ранены три человека», а затем покончил с собой.

    Матейчек сообщил, что полиция установила личности всех 14 жертв. Кроме того, сейчас правоохранители мониторят соцсети, чтобы привлечь к ответственности тех, кто одобрит действия преступника.

    Посольство России в Чехии выразило соболезнования родным и близким жертв пражского стрелка.

    «Скорбим по поводу страшной трагедии, произошедшей вчера в центре Праги, в здании Философского факультета Карлова университета», – приводит ТАСС сообщение посольство.

    Дипмиссия подчеркнула, что ужасному нападению, повлекшему смерть и страдания невинных людей, «нет и не может быть никаких оправданий».

    «Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших, желаем скорейшего восстановления раненым», – добавили в посольстве.

    Ранее в посольстве сообщили, что россиян среди погибших и пострадавших во время стрельбы нет.

    Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан уточнил, что среди погибших при стрельбе в Праге нет иностранцев.

    19 декабря 2023, 17:28
    ЕС объяснил беспорядки в Белграде недостатками демократии в Сербии
    ЕС объяснил беспорядки в Белграде недостатками демократии в Сербии
    @ Darko Vojinovic/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Беспорядки, которые прошли в Белграде после досрочных муниципальных выборов в Сербии, свидетельствуют о необходимости дальнейших реформ демократических институтов и института выборов в стране, чтобы ее можно было принять в Евросоюз. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

    «Мы с обеспокоенностью заключаем, что избирательный процесс требует ощутимого улучшения и дальнейших реформ, поскольку правильное функционирование демократических институтов Сербии лежит в основе процесса присоединения Сербии к ЕС», – приводит РИА «Новости» слова из заявления Борреля. 

    Он также призвал сербское руководство обеспечить «конструктивный, инклюзивный диалог» со всеми политическими силами страны. 

    Напомним, что после проведения выборов в Сербии протестующие против их результатов сторонники движения «Сербия против насилия» напали на сотрудников Республиканской избирательной комиссии (РИК). Нападению подверглись 70-летний директор Республиканского управления статистики Миладин Ковачевич, которого побили и повалили на тротуар, несколько членов РИК и кандидаты в депутаты от блока «Сербия против насилия».

    Лидеры блока «Сербия против насилия» не признали победу Сербской прогрессивной партии на выборах в скупщину Белграда, они отказались покинуть здание избирательной комиссии и объявили голодовку.

    Коалиция правящей Сербской прогрессивной партии победила на выборах в парламент, получив свыше 47% голосов.

    Коментарии (59)
    21 декабря 2023, 03:50
    Экс-главу ЦБ Латвии приговорили к шести годам за рыбалку в России

    FT: Экс-глава ЦБ Латвии Римшевич приговорен к шести годам за рыбалку на Камчатке

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший управляющий центральным банком Латвии Илмар Римшевич приговорен к шести годам лишения свободы и конфискации активов за рыбалку на Камчатке, оплаченную акционером банка Игорем Буймистером, сообщило издание The Financial Times.

    Римшевич приговорен к шести годам лишения свободы и конфискации активов за коррупцию, он считает себя невиновным и планирует подать апелляцию, передает Ura.ru.

    Дело завели в 2018 году, Римшевича обвиняли в получении взяток от руководства ныне закрытого латвийского банка Trasta komercbanka.

    Напомним, Илмар Римшевич, возглавляющий Банк Латвии с 2001 года, был задержан по делу о вымогательстве взятки в размере более 100 тыс. евро. Акционер банка Игорь Буймистер оплатил экс-главе банка поездку на рыбалку на Камчатку стоимостью 7,5 тыс. евро, а тот давал советы правлению банка на фоне требований со стороны комиссии рынка финансов и капитала.

    Коментарии (10)
    20 декабря 2023, 04:27
    В Европе указали на сложность отмены санкций против России

    Дипломатический источник в Брюсселе счел маловероятной отмену санкций ЕС к России после завершения конфликта на Украине

    В Европе указали на сложность отмены санкций против России
    @ Daniel Kalker/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Даже в случае полного завершения боевых действий на Украине Евросоюз вряд ли отменит антироссийские санкции, заявил дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе.

    Источник ТАСС заявил, что отменить санкции «будет очень сложно», даже если этот шаг станет «частью мирного соглашения». Он пояснил, что для отмены санкций, как и для их введения, необходимо «единогласное решение» в Совете ЕС. Затормозить процесс может любая из 27 стран ЕС «под любым предлогом».

    Указывается, что «нынешние санкции ЕС не имеют никаких критериев для отмены», а «возможности для их сохранения в силе юридически ничем не ограничены». Источник отметил, что «вопрос о потенциальных условиях отмены санкций за более чем полтора года» ни разу не рассматривали в Совете ЕС.

    Напомним, Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. Союзники Украины требуют от России завершить специальную военную операцию на Украине и возместить украинской стороне ущерб.

    Коментарии (23)
    21 декабря 2023, 13:56
    Рар: Запад начинает осознавать переоценку возможностей Украины

    Политолог Рар: На Западе стали понимать, что помощь Украине не приведет к поражению России

    Рар: Запад начинает осознавать переоценку возможностей Украины
    @ Artur Widak/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    На Западе пока не могут прийти к мысли о том, что Россия не проиграет, хотя начинают осознавать переоценку возможностей Украины. В высказывании президента Франции Эммануэля Макрона слышится понимание о том, что скоро будут нужны мирные переговоры. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее Макрон признал сомнения США и Европы по поводу будущего Украины.

    «Запад медленно начинает осознавать переоценку военных возможностей Украины. Там понимают, что дальнейшая военная поддержка украинцев приведет не к желаемому поражению России, а к финансовому и военному ослаблению самих США и ЕС», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «В Вашингтоне и Брюсселе судорожно обдумывают дальнейший план действий, пытаясь реалистично оценить силы Украины. Даже начались разговоры о принятии страны в ЕС и НАТО без утерянных территорий», – подчеркнул собеседник.

    «Но поскольку на Западе пока не могут прийти к мысли о том, что Россия не проиграет, соответствующие решения откладываются. Например, в Германии особенно упорно надеются на то, что у Украины может еще что-то получиться. Однако в высказывании французского президента Макрона уже проявляется понимание, что в 2024 году сторонам нужно будет садиться за стол переговоров», – резюмировал Рар.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности приглашения российского лидера Владимира Путина в 2024 году на торжества по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, но только в случае проведения мирных переговоров по Украине.

    Кроме того, он отметил, что Франция считает важным не допустить победы России в конфликте, но среди европейских стран и США есть сомнения по поводу дальнейшей судьбы Украины.

    По его словам, сейчас на Украине решается вопрос о способности Европы жить в мире, Франция не воюет с Россией, но не может допустить, чтобы Россия победила. Макрон призвал и дальше поддерживать Украину, усилить оборону Киева и других уязвимых мест», отметив, что «в ближайшие месяцы придется принимать важные решения», не уточнив, какие.

    Также Макрон заявил, что при помощи Запада Украина одержала «стратегические победы», а именно недопущение продвижения России «дальше позиций, занятых в первые недели». Кроме того, он считает успехом западных стран включение в НАТО до сих пор остававшихся нейтральными Швеции и Финляндии. Вместе с тем он отметил, что ЕС и США мало преуспели в обрушении экономики России, обвинив в этом страны, которые помогают Москве обходить санкции.

    В Вашингтоне, в свою очередь, заявили, что у Соединенных Штатов есть план развития Украины, не предусматривающий ей выделение средств на нынешнем уровне. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена она сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении.

    Коментарии (15)
    22 декабря 2023, 00:50
    Орбан поинтересовался, в каких границах ЕС собирается принять Украину

    Премьер Венгрии Орбан призвал ЕС уточнить границы Украины для вступления в сообщество

    Орбан поинтересовался, в каких границах ЕС собирается принять Украину
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал уточнить актуальные размеры и численность населения Украины, и поинтересовался, намерен ли Евросоюз принимать Украину вместе с освобожденными регионами и находящимися там российскими военными.

    Орбан выразил мнение, что решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС принесет много вреда. Он считает, что Евросоюз не подготовлен к такому шагу. По его словам, ЕС собирается принимать страну, на территории которой находятся российские военные.

    «Их тоже будем принимать? О какой территории мы говорим? О какой численности населения?» – сказал Орбан телеканалу HirTV, передает РИА «Новости».

    Премьер Венгрии отметил, что украинцы верят в решающий шаг, который они сделали, но если все вопросы о территориях и населении всплывут впоследствии, то процесс вступления Украины в ЕС замедлится, и приведет к разочарованию.

    Ранее Орбан заявил, что Венгрии не хотелось бы, чтобы у нее была граница с Россией.

    Также Орбан сообщил, что Венгрия предлагает ЕС отказаться от оказания финансовой помощи Киеву из бюджета сообщества в течение пяти лет.

    Во время голосования стран ЕС по вопросу о начале переговоров с Украиной Орбан вышел из зала заседаний, но вето не применил. При этом он заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро.

    Коментарии (14)
    21 декабря 2023, 13:20
    Лукьянов оценил изменение риторики США и Европы по Украине

    Политолог Лукьянов: Вряд ли у США есть план развития Украины без финансовой помощи

    Лукьянов оценил изменение риторики США и Европы по Украине
    @ Alexandros Michailidis/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Изменение риторики западных политиков обусловлено текущей ситуацией в мире. Госсекретарь США Блинкен успокаивает ЕС и Украину в условиях застрявшей в американском Конгрессе помощи. Макрон же традиционно говорит много ярких фраз, за которыми не следуют дела. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Федор Лукьянов. Ранее в Париже допустили приглашение президента России Владимира Путина во Францию.

    «Меняется ситуация и, как следствие, меняется отношение к ней», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор клуба «Валдай. По его мнению, к риторике западных политиков следует относиться очень осторожно.

    Собеседник напомнил, что вопрос финансовой помощи Украине «застрял в Конгрессе, и администрация Байдена пока ничего с этим сделать не может». Поэтому госсекретарь США пока выступает с успокоительными речами, указал Лукьянов. «Блинкену важно убедить Киев и Европу в том, что Вашингтон сможет найти решение, якобы у них есть способы и возможности, а также то, что ситуация не фатальна», – пояснил политолог.

    При этом Лукьянов усомнился, что у США есть план развития Украины, не предусматривающий ей выделения средств на нынешнем уровне. «На мой взгляд, Вашингтон безуспешно пытается предпринять усилия по разрешению текущих противоречий», – считает собеседник.

    Аналогичная ситуация и с европейцами, добавил Лукьянов. Макрона он описал выражением «язык без костей». «Президент Франции говорит массу разных ярких фраз, за которыми ничего не стоит и из которых ничего не следует. И его заявления о возможности приглашения Путина во Францию из этой категории», – указал он.

    «Вместе с тем для европейцев очевидна надвигающаяся проблема: если в США действительно возникнет существенное торможение помощи Украине, то для Европы развитие событий станет близким к катастрофическому сценарию. И европейские чиновники не знают, что с этим делать. Взять на себя финансирование и помощь Киеву они не могут. Поэтому и звучат заявления о необходимости искать новые возможности», – детализировал политолог, отметив, что европейцы пока действуют в пожарном режиме – «что горит, то и тушим».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможность приглашения президента России Владимира Путина в 2024 году на торжества по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, но только в случае проведения мирных переговоров по Украине.

    Кроме того, позднее он отметил, что Франция считает важным не допустить победы России в конфликте, но среди европейских стран и США есть сомнения по поводу дальнейшей судьбы Украины.

    По его словам, сейчас на Украине решается вопрос о способности Европы жить в мире, Франция не воюет с Россией, но не может допустить, чтобы Россия победила. Макрон призвал и дальше поддерживать Украину, «усилить оборону Киева и других уязвимых мест», отметив, что «в ближайшие месяцы придется принимать важные решения», не уточнив, какие.

    Также Макрон заявил, что при помощи Запада Украина одержала «стратегические победы», а именно недопущение продвижения России «дальше позиций, занятых в первые недели». Кроме того, он считает успехом западных стран включение в НАТО до сих пор остававшихся нейтральными Швеции и Финляндии. Вместе с тем он отметил, что ЕС и США мало преуспели в обрушении экономики России, обвинив в этом страны, которые помогают Москве обходить санкции.

    В Вашингтоне, в свою очередь, заявили, что у Соединенных Штатов есть план развития Украины, не предусматривающий ей выделения средств на нынешнем уровне. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, страна сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении.

    Коментарии (5)
    21 декабря 2023, 21:59
    В Европе нашли способ обойти вето Венгрии на помощь Украине
    В Европе нашли способ обойти вето Венгрии на помощь Украине
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Центрального банка Финляндии Олли Рен предложил выделить средства для оказания помощи Украине из Европейского механизма стабильности (ESM), пишет Bloomberg.

    Рен заявил, что отсутствие единства в Европе в вопросе поддержки Украины и вето Венгрии на помощь Киеву вызывают у него беспокойство, пишет Bloomberg, передает «Газета.Ru». Глава финского ЦБ призвал остальные 26 стран ЕС «быстро действовать вместе и подготовить «план Б» без согласия Венгрии».

    В качестве одного из вариантов Рен предложил выделить Украине средства из ESM, который располагает 80 млрд евро. «У нас нет неотложной необходимости в Европейском механизме стабильности (ESM) на финансовых рынках, но у нас есть срочная потребность, безотлагательная необходимость на помощь Украине», – подчеркнул он.

    Он также предложил воспользоваться замороженными российскими активами на сумму 260 млрд евро, выразив мнение, что такая стратегия является «реалистичной, надежной и долгосрочной».

    Ранее Венгрия заявила, что не собирается снимать вето с выделения 50 млрд евро Киеву.

    Коментарии (9)
    22 декабря 2023, 09:21
    В Бундестаге раскрыли секретные цели Германии в Донбассе

    Депутат Бундестага Кизеветтер заявил, что Евросоюзу нужны залежи лития в Донбассе

    Tекст: Александра Юдина

    Для завершения энергетического перехода Европа остро нуждается в месторождениях лития, крупнейшие из них находятся в Донбассе, заявил изданию Tagesschau депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер.

    По его словам, Европа планирует завершить энергетический переход, однако ей нужны собственные литиевые месторождения, которые располагаются в Донецко-Луганской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Epoch Times.

    Кроме того, Кизеветтер добавил, что полный контроль России над территорией Донбасса мог поставить Германию в зависимость, когда дело дошло бы до создания электродвигателей для энергетического перехода.

    Так, он подчеркнул, что вероятная «компромиссная линия будет означать отказ от этого региона».

    «Это было бы победой российского лидера Владимира Путина», – приводятся в материале слова политика.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Европа обречена на возврат к российскому газу.

    Коментарии (17)
    19 декабря 2023, 20:45
    Медведев поблагодарил Евросоюз за рост экономики России

    Tекст: Кристина Цыцура

    Валовый внутренний продукт России начал рост на фоне того, как экономика ЕС скатывается в рецессию, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Так он прокомментировал введение очередного пакета санкций против России. Медведев указал, что «тем временем европейская экономика неуклонно скатывается в рецессию», передает ТАСС со ссылкой на публикацию Медведева в соцсети.

    В посте зампред Совбеза России написал, что ВВП России прибавил 5,5% в годовом выражении в третьем квартале и 7,8% во втором.

    Напомним, в рамках 12-го пакета санкций против России ЕС запретил реэкспорт европейских товаров в Россию из третьих стран.

    Коментарии (22)
    20 декабря 2023, 20:05
    Словакия решила заблокировать санкции ЕС в отношении ядерного топлива из России

    Словакия заявила о вето в случае попыток санкций ЕС в отношении ядерного топлива из России

    Словакия решила заблокировать санкции ЕС в отношении ядерного топлива из России
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Словацкая сторона намерена наложить вето, если Европейский союз попробует ввести запрет на поставки ядерного топлива из России для атомной электростанции, заявил глава МИД страны Юрай Бланар.

    Ядерная энергетика важна для Словакии, потому она не намерена допускать санкций против Росатома, сказал Бланар, передает ТАСС.

    В случае попыток ЕС наложить санкции на поставки топлива для АЭС Словакия применит вето, поскольку для Братиславы «красная черта», добавил министр.

    Словакия отвергает любые санкции, оказывающие более серьезное негативное воздействие «на тех, кто их принимает, чем на тех, кому они адресованы». Братислава не поддержит ни один пакет санкций против России или против другой страны, если это окажет негативное влияние на экономику и уровень жизни в стране.

    В Словакии работают две АЭС – в Богунице и Моховце. Они используют российское ядерное топливо.

    Коментарии (8)
    19 декабря 2023, 16:18
    ЕС запретил реэкспорт европейских товаров в Россию из третьих стран
    ЕС запретил реэкспорт европейских товаров в Россию из третьих стран
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз ввел для экспортеров европейских товаров обязательное контрактное условие, не допускающее реэкспорт чувствительных товаров в Россию или в другую страну для использования в России. Такие нормы содержатся в 12-м пакете санкций.

    Норма должна быть введена в новые экспортные контракты к 20 марта 2024 года и добавлена в контракты, заключенные до 19 декабря 2023 года, передает РБК.

    Среди товаров, на которые распространяется новое условие о запрете поставок в Россию, микросхемы, танталовые конденсаторы, видеопереговорные устройства, диоды, транзисторы, шариковые подшипники, части самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, шины для воздушных судов, антенные отражатели, накладки тормозных колодок, авиационное топливо.

    Новое условие не обязательно для экспорта товаров в страны-партнеры Евросоюза, такие как США, Великобритания, Япония, Южная Корея, Австралия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария.

    Ранее в Кремле заявили, что области, в отношении которых Запад может вводить санкции против России, подходят к концу, что подтверждает 12-й пакет санкций ЕС.

    Коментарии (17)
    19 декабря 2023, 16:40
    Эрдоган: Процесс вступления Украины и Молдавии в ЕС зайдет в тупик

    Эрдоган заявил о возможном тупике после начала процесса вступления Украины и Молдавии в ЕС

    Эрдоган: Процесс вступления Украины и Молдавии в ЕС зайдет в тупик
    @ Marton Monus/dpa/GLobal Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз (ЕС) затянутся на неопределенный срок, получение статуса кандидата вовсе не означает, что эти страны станут членами объединения, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

    По словам Эрдогана, Турция больше чем некоторые являющиеся членами ЕС государства соответствует критериям вступления в Евросоюз, однако Анкару годами заставили ждать, передает «Интерфакс».

    Аналогичным образом застопорится процесс принятия в ЕС Украины и Молдавии, считает турецкий лидер. «Получение статуса кандидата в ЕС не означает, что они станут членами союза. Начнется процесс, и он тоже зайдет в тупик», – приводят западные СМИ слова президента Турции.

    Ранее в Словакии предупредили Украину о долгом пути в ЕС.

    Коментарии (7)
    21 декабря 2023, 06:17
    В ЕС начали подготовку двух новых пакетов санкций против России

    Евродепутат: Новые пакеты санкций против России скоро будут представлены странам ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз уже готовит как 13-й, так и 14-й пакеты санкций против России, в скором времени их представят странам-участницам сообщества, сообщил депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски.

    Здеховски отметил, что разработка новых мер не займет много времени.

    В свою очередь евродепутат от Эстонии Яна Тоом заявила, что инициатива о принятии новых санкций, скорее всего, будет исходить главным образом от прибалтийских стран, добавив, что санкционный инструмент не бесконечен, и предел скоро наступит, пишет газета «Известия».

    Ранее Словакия заявила о вето в случае попыток санкций ЕС в отношении ядерного топлива из России.

    Напомним, ЕС утвердил 12-й пакет санкций, введенных против России из-за военной операции на Украине.

    Коментарии (11)
    21 декабря 2023, 14:14
    Орбан предложил не давать Украине денег в течение пяти лет

    Премьер Венгрии Орбан предложил странам Евросоюза воздержаться от помощи Киеву в течение пяти лет

    Орбан предложил не давать Украине денег в течение пяти лет
    @ Marton Monus/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Венгрия предлагает ЕС отказаться от оказания финансовой помощи Киеву из бюджета сообщества в течение пяти лет, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    По его словам, вскоре на саммите ЕС снова будет обсуждаться вопрос о внесении поправок в бюджет ЕС на 2024–2027 годы, предусматривающих выделение Украине 50 млрд евро, «которых у ЕС нет», передает ТАСС.

    Орбан подчеркнул, что позиция Венгрии состоит в том, чтобы не давать деньги в течение пяти лет.

    Еврокомиссия тем временем призывает получить эти деньги путем заимствования, чтобы затем выделить их через бюджет.

    В Вашингтоне, в свою очередь, заявили, что у Соединенных Штатов есть план развития Украины, не предусматривающий ей выделения средств на нынешнем уровне. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, она сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении.

    Коментарии (17)
    22 декабря 2023, 03:13
    Орбан обвинил в шантаже «управляемый Соросом» Европарламент

    Орбан: Европарламент шантажирует Еврокомиссию, чтобы она не давала деньги Венгрии

    Орбан обвинил в шантаже «управляемый Соросом» Европарламент
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европарламент под влиянием американского миллиардера Джорджа Сороса постоянно шантажирует Еврокомиссию, чтобы она не отдавала Будапешту положенные ему по праву 32 млрд евро, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу HirTV.

    Орбан считает, что управляемые Соросом демократы хотят передать положенные Венгрии 32 млрд евро Украине, Будапешт пока из них получил 10 млрд, передает РИА «Новости».

    Венгерский премьер привел в пример, как США пытаются помешать участвовать в выборах самому поддерживаемому кандидату, напомнил, что в Германии одна из популярных партий находится под наблюдением служб безопасности страны, а в Польше захватывают общественное телевидение.

    По его словам, эти примеры показывают, что никто не может серьезно думать, что в Венгрии нет демократии, подчеркнув, что после того, как Будапешту не отдали положенные ей деньги, никто не убедит Венгрию взять новый кредит вместе с остальными странами-членами для помощи Украине.

    Напомним, Еврокомиссия разблокировала для Венгрии транш на 10 млрд евро. Во время голосования стран ЕС по вопросу о начале переговоров с Украиной Орбан вышел из зала заседаний, но вето не применил. При этом он заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро.

    Коментарии (3)
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    Новая магистраль станет ключевой транспортной артерией России

    Запущена в эксплуатацию новая скоростная магистраль М-12 «Восток», соединившая Москву и Казань – и это уже названо «эпохальным событием для всей страны». М-12 стала третьей протяженной скоростной магистралью, построенной в России за последние десятилетия. И имеет все шансы стать важнейшей из них – после своего продления до Урала и Сибири. Подробности

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    Россия поможет истории расставить все по местам на Украине

    На расширенном заседании коллегии Минобороны Владимир Путин обозначил приоритеты во внешнеполитической стратегии России. Ее ключевые особенности заключаются в суверенитете, защите территориальной целостности страны и достижении баланса сил в мире. Все это невозможно без развязки украинского кризиса. Путин напомнил, что сопредельные с Украиной страны хотели бы вернуть свои бывшие территории, которые сейчас подконтрольны Киеву. Есть ли в этих словах предпосылки для новых сценариев разрешения украинского вопроса? Подробности

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    Россия обогнала США по беспилотникам

    Россия на порядок увеличила выпуск военных беспилотников. Только в этом году армия получила более 20 тысяч БПЛА различного класса и назначения, хотя еще несколько лет назад ВС РФ обладали лишь двумя тысячами дронов. Лидировавшие ранее по производству беспилотников США в 2022 году имели около 15 тысяч БПЛА. За счет чего ОПК России удалось добиться таких успехов и что еще нужно сделать, чтобы потребности армии были удовлетворены в полном объеме? Подробности

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    США в обход НАТО готовят Скандинавию к войне с Россией

    В декабре США нарастили военно-дипломатическую активность в Северной Европе, поочередно заключив оборонные соглашения с Данией, Финляндией и Швецией. Это позволит Вашингтону получить доступ к примерно 35 военным объектам, авиабазам и морским портам на территории трех стран. В чем заключаются особенности этих соглашений, почему США решили подписывать их в обход НАТО и какие риски эти договоры несут для России? Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Кого Лавров назвал «вороватым народом»

      «Народ вороватый, мы это давно уже поняли. Вороватый раньше был в таком, знаете, политическом плане, в смысле отказа от договоренностей, в смысле попыток обмануть кого-то. Но теперь вороватый уже в прямом смысле». Так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал планы немецких властей по присваиванию российских активов.

    • Трампа сняли с выборов

      Верховный суд штата Колорадо принял беспрецедентное решение, запретив Дональду Трампу участвовать в праймериз штата как «организатору антиконституционного мятежа» – того самого «захвата Капитолия». Означает ли это, что президент США Джо Байден теперь будет соперничать на выборах сам с собой?

    • Сербский «майдан» не пройдет

      Сербии грозит третья подряд ночь протестов против официальных итогов выборов. Происходящее имеет все признаки цветной революции или «майдана», который поддерживают и спонсируют страны НАТО. Получится ли у них в Сербии то, что получилось на Украине?

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