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Полиция Праги задержала угрожавшего устроить новую массовую стрельбу
Полиция задержала человека, угрожавшего устроить новую массовую стрельбу в Праге, сообщил глава пражской полиции Петр Матейчек.
По словам Матейчека, мужчина позвонил в полицию и сообщил, что повторит массовый расстрел. «Мы установили, кто угрожал, и провели его задержание», – передает слова Матейчека ТАСС.
По словам главы пражской полиции, задержание нового злоумышленника было проведено в пятницу.
Он также уточнил, что стрелок в пражском университете «палил не только в здании факультета, но и забравшись на крышу здания, по прохожим, среди которых были ранены три человека», а затем покончил с собой.
Матейчек сообщил, что полиция установила личности всех 14 жертв. Кроме того, сейчас правоохранители мониторят соцсети, чтобы привлечь к ответственности тех, кто одобрит действия преступника.
Посольство России в Чехии выразило соболезнования родным и близким жертв пражского стрелка.
«Скорбим по поводу страшной трагедии, произошедшей вчера в центре Праги, в здании Философского факультета Карлова университета», – приводит ТАСС сообщение посольство.
Дипмиссия подчеркнула, что ужасному нападению, повлекшему смерть и страдания невинных людей, «нет и не может быть никаких оправданий».
«Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших, желаем скорейшего восстановления раненым», – добавили в посольстве.
Ранее в посольстве сообщили, что россиян среди погибших и пострадавших во время стрельбы нет.
Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан уточнил, что среди погибших при стрельбе в Праге нет иностранцев.