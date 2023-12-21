Нагнетая обстановку вокруг Красного моря, администрация США пытается развлечь избирателей новыми военными играми. За пару десятилетий после холодной войны они создали собственное представление о своей способности вмешиваться в любой региональный конфликт.0 комментариев
Путин установил выплаты семьям с детьми, пострадавшими от агрессии Украины
Президент Владимир Путин подписал указ о соцподдержке семей с детьми, пострадавшими от украинской агрессии, он устанавливает единовременную выплату в 100 тыс. рублей в случае ранения ребенка в новых регионах или на территории близ зоны СВО.
Выплаты планируется проводить с 1 января 2024 года, помощь сможет получить один из родителей или сам ребенок, если на момент выплаты ему уже исполнится 18 лет, передает ТАСС со ссылкой на указ.
Также глава государства рекомендовал региональным властям ввести дополнительные меры поддержки детей, пострадавших от украинских войск.
Президент рекомендовал обеспечить направление пострадавших детей ежегодно в организации отдыха и оздоровления и, при наличии медицинских показаний, в санаторно-курортные организации.