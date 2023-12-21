Российские войска нанесли поражение ВСУ у Вербового и Работино

Tекст: Алексей Дегтярев

У этих населенных пунктов поражены 14-й бригада нацгвардии Украины, 82-й десантно-штурмовая и 116-й механизированная бригады ВСУ, украинская сторона потеряла до 70 человек, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

Также ВСУ потеряли там две бронемашины, два орудия Д-20 и гаубицу Д-30.

На Херсонском направлении украинская армия за сутки потеряла до 75 человек, две гаубицы «Мста-Б», орудие «Гиацинт-Б» и САУ «Гвоздика».

На Купянском направлении Западная группировка отразила пять атак украинских штурмовиков 115-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад у Синьковки и Терн в Харьковской области. Там ВСУ потеряли до 40 человек, две БМП, два пикапа и САУ «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила две атаки 63-й механизированной бригады ВСУ у Червоной Дибровы (ЛНР) и Торского (ДНР). За сутки украинская армия потеряла до 180 человек, две бронемашины и гаубицу Д-20.

На Донецком направлении Южная группировка отразила атаку украинских штурмовиков 24-й механизированной бригады у Шумов в ДНР. Ударами артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены живая сила и техника ВСУ у Клещеевки, Курдюмовки и Марьинки в ДНР. Общие потери украинской стороны на этом направлении составили до 250 человек, танк и три автомобиля.

При контрбатарейной борьбе поражены словацкая САУ Zuzana 2 и британская САУ AS-90, две гаубицы «Мста-Б», две САУ «Акация», гаубица Д-30 и САУ «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Елизаветовки, Владимировки и Новомихайловки в ДНР. Украинская сторона потеряла до 110 человек и две САУ «Акация».

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили живую силу и военную технику украинской армии в 127 районах.