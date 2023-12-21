Герасимов: Россия довела долю современной техники в ядерной триаде до 95%

Tекст: Алексей Дегтярев

Доля современного вооружения в ядерной триаде доведена до 95%, указал начальник генштаба. Его слова приводятся в Telegram-канале Минобороны.

Он добавил, что в стратегических ядерных силах ведется плановое перевооружение на ракетные комплексы «Ярс» и «Авангард», модернизируются самолеты дальней авиации с крылатыми ракетами большой дальности.

В состав ВМФ включен атомный подводный крейсер стратегического назначения типа «Борей-А» «Император Александр III». У него на вооружении стоят баллистические ракеты «Булава».

Министерство также продолжает укрепление обороноспособности России. В 2023 году ВС решали задачи по повышению боевого потенциала, совершенствованию подготовки личного состава, методов управления войсками и оружием.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что роль ядерной триады резко увеличилась ввиду условий меняющегося характера военных угроз.