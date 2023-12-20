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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России стоит ограниченно надеяться на Орбана и Фицо

    Хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией, но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.

    6 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Все отчетливее виден мир после Америки

    Многие описывают происходящее в политических элитах США терминами безумия. Но если раньше политический процесс этой страны определяла смена различных политических концепций, то сегодня мы наблюдаем одновременное или почти одновременное банкротство большинства из них.

    14 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Кто сможет стать посредником между Израилем и Газой

    Израилю все труднее противостоять моральной солидарности евразийских стран, в число которых входит и Россия. Особенно когда на другой чаше весов – уже 18 тыс. погибших гражданских. Поэтому ситуацию рано или поздно придется урегулировать.

    8 комментариев
    20 декабря 2023, 23:35

    Макрон допустил приглашение Путина во Францию

    Макрон не исключил приглашения Путина на празднование 80-летия высадки в Нормандии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключает возможность приглашения в республику президента России Владимира Путина в 2024 году торжества по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, но только в случае проведения мирных переговоров по Украине.

    Макрон в большом телеинтервью, транслировавшемся в эфире телеканала France 5, заявил, что Путин может быть в числе приглашенных гостей на торжества по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. По его словам, это возможно при условии, если «только он не проведет мирные переговоры и не изменит ситуацию с президентом Украины Владимиром Зеленским», передает ТАСС.

    Ранее Макрон заявил, что готов к возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным при наличии «серьезных предложений», отметив, что его «телефонный номер не изменился».

    Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции заявил, что Россия готова взаимодействовать с Францией, но Макрон решил прервать отношения. «Не мы же прекратили, не я же прекратил. Это он прекратил. Если есть интерес – пожалуйста, мы готовы», – заметил он.

    20 декабря 2023, 05:54
    Wintershall и OMV лишились прав на разработку Южно-Русского месторождения

    Путин подписал указ о лишении Wintershall и OMV прав на разработку Южно-Русского месторождения

    Tекст: Антон Антонов

    Кабмину России поручено создать российские общества, к которым перейдут права на разработку Южно-Русского месторождения, говорится в соответствующем указе президента России Владимира Путина.

    Указ опубликован на официальном портале правовой информации. В соответствии с указом будут созданы ООО, к которым перейдут «все права и обязанности открытого акционерного общества «Севернефтегазпром», акционерного общества «Газпром ЮРГМ Трейдинг», акционерного общества «Газпром ЮРГМ Девелопмент», передает РИА «Новости».

    Российские акционеры получат доли, пропорциональные долям в совместных предприятиях. Доли, пропорциональные долям иностранных компаний, будут переданы самим ООО, а затем, как ожидается, их купит АО «СОГАЗ». После этого средства, вырученные в результате сделки, переведут на специальные счета типа С на имя предыдущих иностранных владельцев долей.

    Напомним, доли Wintershall Holding GmbH и OMV Exploration & Production GmbH в ОАО «Севернефтегазпром» (оператор Южно-Русского месторождения) составляют 35% и 25%. Год назад правительство установило предел цены для Газпрома на покупку газа у СП с OMV и Wintershall Dea. До этого Путин ограничил Газпрому покупку газа у совместных с OMV и Wintershall предприятий, с которыми газ добывается на Уренгойском и Южно-Русском месторождениях.


    Коментарии (11)
    20 декабря 2023, 02:47
    WSJ назвал Путина геополитическим победителем 2023 года
    WSJ назвал Путина геополитическим победителем 2023 года
    @ Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин является геополитическим победителем 2023 года, а американский предприниматель Илон Маск – бизнесменом года, заявил обозреватель Джеральд Бейкер.

    Бейкер заявил, что «не рад объявить Владимира Путина геополитическим победителем этого года», передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

    Обозреватель указал, что нынешняя позиция Путина «неизмеримо сильнее, чем год назад». Подчеркивается, что «хваленое контрнаступление Киева застопорилось», а российская экономика смогла устоять под давлением Запада. По мнению Бейкера, «европейская решимость угасает, американская поддержка ослабевает», передает РИА «Новости».

    Комментируя положение Маска, Бейкер заявил: «Возможно, его затея с Twitter/X (заблокирован в России) стоила ему целого состояния, но его основной бизнес продолжает работать».

    Напомним, Путин был включен в шорт-лист претендентов на звание человека года по версии Time. В шорт-лист попали девять человек, включая короля Британии Карла III и председателя КНР Си Цзиньпина. В результате человеком года по версии журнала Time стала американская певица Тейлор Свифт.

    Американское издание Politico назвало главу российского ЦБ Эльвиру Набиуллину «Разрушителем года», потому что она разрушила мечты Запада по удушению российской экономики.

    Коментарии (12)
    20 декабря 2023, 14:55
    Путин назвал Россию одним из лидеров мирового большинства

    Путин: Россия входит в число лидеров мирового большинства, в этом есть и заслуга парламента

    Путин назвал Россию одним из лидеров мирового большинства
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Россия является одним из лидеров мирового большинства, в укреплении авторитета страны есть вклад и парламентской дипломатии, заявил российский лидер Владимир Путин.

    По его словам, региональные органы власти своей смелой, активной и профессиональной работой на международных площадках внесли большой вклад в возрождение, а затем и последовательное укрепление авторитета и влияния России, передает ТАСС.

    Президент отметил, что областные парламентарии также внесли вклад в продвижение суверенного курса России как одного из лидеров мирового большинства и одного из лидеров строительства более справедливого многополярного мира.

    По мнению главы государства, парламентарии в новых регионах – Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей – крепкие и надежные.

    «Понимаем, что вам непросто и небезопасно, но все там люди крепкие и надежные, люди, которые знают, что они делают, ради чего они пришли в эти органы власти – ради людей», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин отметил, что работа парламента стала более зрелой и профессиональной.

    Коментарии (26)
    20 декабря 2023, 11:21
    ЦИК зарегистрировал документы Путина на выборах 2024 года

    ЦИК зарегистрировал поданные документы Путина на участие в выборах 2024 года

    ЦИК зарегистрировал документы Путина на выборах 2024 года
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Центризбирком России зарегистрировал поданные документы Путина и созданную для поддержки самовыдвижения действующего российского лидера Владимира Путина на выборах президента в 2024 году группу избирателей.

    Таким образом, получено разрешение открыть специальный счет в Сбербанке, чтобы начать сбор 300 тыс. подписей избирателей для регистрации на выборах, передает ТАСС.

    Кроме того, комиссия зарегистрировала уполномоченных Путина по финансовым вопросам.

    Как объявила председатель комиссии Элла Памфилова, решение принято единогласно.

    По ее словам, в ЦИК поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента, передает РИА «Новости».

    Памфилова добавила, что заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) во время выборов президентапоступили в ЦИК от 28 регионов, не считая Москвы.

    По ее словам, Оренбургская и Тульская области отказались от проведения ДЭГ, а новым участником ДЭГ может стать Вологодская область.

    Напомним, президент России ранее прибыл в Центризбирком, где подал документы на выдвижение в качестве кандидата на должность президента страны. Документы приняли член ЦИК России Константин Мазуревский и начальник управления по вопросам взаимодействия с политическими партиями и органами власти аппарата ЦИК Ольга Голованова.

    До этого в концертном зале «Зарядье» в Москве состоялось собрание группы избирателей в поддержку самовыдвижения Путина кандидатом на выборах главы государства в марте 2024 года. В мероприятии участвовали более 700 человек. Собрание официально единогласно поддержало кандидатуру Путина, о чем объявил руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.

    Коментарии (3)
    20 декабря 2023, 15:21
    Путин: В 90-е были созданы основы государственности

    Путин заявил о создании основ государственности в 1990-е годы

    Путин: В 90-е были созданы основы государственности
    @ Валерий Христофоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В 1990-е годы многие законы не выполнялись, однако в то время были созданы основы и ориентиры государственности, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей.

    «Многое не выполнялось, это правда… Но вы знаете, в чем смысл и в чем ценность принятых решений? Были созданы юридически правовые основы новой государственности, вот это хотя бы важно, основы были созданы, ориентиры», – передает его слова РИА «Новости».

    Также на Совете законодателей Путин отметил, что работа парламента стала более зрелой и профессиональной.

    Коментарии (35)
    20 декабря 2023, 06:59
    Байден назвал Путина и Трампа «старыми приятелями»

    Байден увидел «много общего» между Москвой и Мар-а-Лаго и назвал Путина и Трампа «старыми приятелями»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден заявил, что между Москвой и Мар-а-Лаго (поместье бывшего президента США Дональда Трампа) есть много общего.

    Байден сказал, что Трамп «на выходных поддержал своего старого приятеля Путина» и «даже процитировал его». Как заявил президент США, «это неудивительно», передает РИА «Новости».

    Речь идет о высказывании Трампа о том, что «политически мотивированное преследование оппонентов» в США «очень хорошо для России», так как демонстрирует «загнивание американской системы». В связи с этим, отметил Трамп, США лишаются возможности «притворяться учителем демократии».

    Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что преследование Трампа, который в данный момент претендует на переизбрание, демонстрирует «гнилость» политической системы Штатов.


    Коментарии (2)
    20 декабря 2023, 17:00
    Эксперт объяснил решение Путина баллотироваться в качестве самовыдвиженца

    Член СПЧ Брод: Путин позиционирует себя в качестве представителях всех жителей России

    Эксперт объяснил решение Путина баллотироваться в качестве самовыдвиженца
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Владимир Путин стремится позиционировать себя в качестве представителя всех граждан страны, вне зависимости от их политических предпочтений. Поэтому на президентские выборы действующий глава государства идет как самовыдвиженец. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал член СПЧ Александр Брод. На прошедшем в среду заседании ЦИК России зарегистрировал поданные Путиным документы для участия в выборах 2024 года и группу избирателей, созданную для поддержки его самовыдвижения.

    «Регистрация инициативной группы избирателей ЦИК – это основа для выдвижения Владимира Путина на выборах президента России. Сам процесс прошел публично и открыто, с соблюдением всех необходимых по закону процедур. Теперь после решения ЦИК стал возможен сбор подписей за кандидата», – сказал Александр Брод, директор Московского бюро по правам человека, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

    «Важно отметить решение Путина идти на выборы в качестве самовыдвиженца. Оно было принято потому, что он позиционирует себя в качестве представителя интересов всех граждан РФ, вне зависимости от их партийных и политических предпочтений», – подчеркнул собеседник.

    Также за заседании в среду ЦИК предложила на президентских выборах наряду с традиционным провести в 29 регионах дистанционное электронное голосование. Потенциально участие в ДЭГ смогут осуществить около 38 млн избирателей.

    «В последние годы эта система успешно себя оправдала, и география ее применения расширяется, – отметил Брод. –  ДЭГ – это современно, комфортно, удобно, позволяет снизить затраты на проведение голосования, а также абсолютно безопасно для самих граждан и сохранности их персональных данных».

    «ДЭГ в последнее время становится все более популярным. Во многом это происходит потому, что оно позволяет людям голосовать без привязки к местонахождению человека в конкретный период времени. Это открывает возможности для голосования, например, маломобильным гражданам или тем, кого в день выборов не будет по месту регистрации», – акцентирует эксперт.

    «Кроме того, новой системой дистанционного голосования интересуется молодежь. Молодое поколение активно пользуется интернетом и мобильной техникой. Поэтому участие в выборах через электронные устройства позволяет приобщить молодежь к участию в избирательном процессе», – резюмировал Брод.

    Ранее Центризбирком России зарегистрировал поданные документы Путина и группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения действующего российского лидера на выборах президента в 2024 году, а также разрешил открыть специальный счет в Сбербанке, чтобы начать сбор 300 тыс. подписей избирателей для регистрации на выборах. Всего, по словам председателя комиссии Эллы Памфиловой, в ЦИК поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на выборах президента страны.

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    20 декабря 2023, 14:27
    Путин поздравил эмира Кувейта со вступлением на престол

    Путин направил поздравительную телеграмму эмиру Кувейта по случаю его вступления на престол

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин направил поздравления эмиру Кувейта Машаалю аль-Ахмеду ас-Сабаху по случаю его вступления на престол.

    «Ваше Высочество, примите искренние поздравления по случаю вступления на престол. От души желаю вам успехов в государственной деятельности, доброго здоровья и благополучия», – переданы на сайте Кремля слова президента.

    Ранее Путин выразил соболезнования новому эмиру Кувейта Машаалю Аль-Ахмеду Ас-Сабаху в связи со смертью его старшего брата, который умер в возрасте 86 лет.

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    20 декабря 2023, 12:49
    Песков отреагировал на принятие ООН резолюции по борьбе с неонацизмом

    Песков назвал «хорошей новостью» принятие ООН представленной Россией резолюции по борьбе с героизацией неонацизмом

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал хорошей новостью принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции России по борьбе с героизацией нацизма.

    «Это очень хорошая новость, мы приветствуем тех, кто к этому присоединился», – приводит ТАСС слова Пескова.

    Агентство отмечает, что документ поддержали 118 стран, среди Алжир, Боливия, Бразилия, Китай и Куба.

    49 государств выступили против, в том числе Канада, США, Украина и Япония.

    Ранее сообщалось, что Путин пообещал бороться с фальсификацией истории и героизацией нацизма.

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    20 декабря 2023, 18:38
    Эксперт: Защита национальных интересов России объединила все политические силы страны

    Политолог Рудаков: Президент ориентирует законодательные органы на создание правовой базы для долгосрочного и успешного развития России

    Эксперт: Защита национальных интересов России объединила все политические силы страны
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент Владимир Путин ориентирует законодательные органы на создание прочной правовой базы для долгосрочного, независимого и успешного развития нашей страны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков. Ранее Путин выступил на торжественном заседании Совета законодателей.

    «Президент укрепил традиции российского парламентаризма. Важным этапом в эволюции политической системы страны стало принятие поправок в Конституцию, инициированных главой государства. Поправки расширили полномочия и влияние федерального парламента, повысили его статус в системе публичной власти», – заявил Александр Рудаков, политолог, эксперт ЭИСИ.

    «Сейчас мы видим, что президент ориентирует законодательные органы на создание прочной правовой базы для долгосрочного, независимого и успешного развития России», – отметил аналитик.

    «Патриотизм и защита национальных интересов России стали объединяющими началами всех ведущих политических сил страны. СВО сплотила общество, вся система публичной власти сделала вопрос поддержки бойцов и их семей одним из приоритетов своей работы. Это касается и российских парламентариев», – указал эксперт.

    «Не зря Путин отметил, что несколько десятков важнейших законов о поддержке бойцов СВО, их родных и близких принимались голосами всех фракций Госдумы. Это показывает высокий уровень консолидации по жизненно важным вопросам», – резюмировал собеседник.

    В среду президент Владимир Путин выступил на торжественном заседании Совета законодателей, посвященном 30-летию Федерального собрания РФ. Глава государства поблагодарил законодателей России за солидарную позицию по важнейшим шагам, направленным на поддержку российских семей, образования, здравоохранения, на сбережение культуры и традиционных ценностей, укрепление безопасности, экономического суверенитета России.

    «В 1990-х годах, и уже в XXI веке представители Совета Федерации и Госдумы, коллеги из регионов, муниципальных представительных органов власти своей смелой, активной, профессиональной, хочу это подчеркнуть, работой на международных площадках внесли большой вклад в возрождение, а затем и в постепенное, последовательное укрепление авторитета и влияния нашей страны, в продвижение суверенного курса России как одного из лидеров мирового большинства, объективного процесса строительства более справедливого многополярного мира», – сказал он.

    Путин отметил вклад законодателей в укрепление безопасности России, в защиту жителей Донбасса и Новороссии. «Только за последний год был принят целый пакет, а это несколько десятков важнейших законов, о поддержке наших героев – участников специальной военной операции, их родных и близких. И подчеркну: в большинстве случаев эти принципиальные для страны, для наших людей законы принимались голосами всех фракций Госдумы. Такая консолидация по важнейшим вопросам жизнедеятельности страны имеет огромное значение для государства», – подчеркнул он.

    Президент также предложил отдельно поприветствовать руководителей избранных по законам РФ парламентов четырех российских исторических регионов: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

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    20 декабря 2023, 15:07
    Путин: Работа парламента стала более зрелой и профессиональной

    Tекст: Ольга Иванова

    Работа федерального и региональных парламентов стала более зрелой и профессиональной, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета законодателей.

    «Работа и федерального, и региональных парламентов, местных представительных органов власти за прошедшие годы стала более зрелой и профессиональной. И это отражается на качестве вашей работы», – приводит его слова РИА «Новости».

    Путин напомнил, что внесенные в 2020 году поправки в Конституцию в том числе расширили полномочия обеих палат Федерального собрания, существенно укрепили их влияние, статус в единой системе публичной власти.

    Ранее Путин заявил, что Россия является одним из лидеров мирового большинства, в укреплении авторитета страны есть вклад и парламентской дипломатии.

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    20 декабря 2023, 15:40
    Путин призвал продолжить активную работу группы по вопросам СВО

    Путин призвал парламентскую группу по вопросам СВО продолжать активную работу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин призвал продолжить парламентскую рабочую группу по вопросам спецоперации продолжать активную работу.

    «Пользуясь сегодняшней возможностью, прошу продолжить активную работу парламентской группы по вопросам специальной военной операции», – сказал президент на Совете законодателей, передает ТАСС.

    Между тем рабочая группа по вопросам СВО предоставила президенту уже десятый по счету доклад с предложениями.

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    20 декабря 2023, 15:34
    Путин привел поддержку участников СВО в качестве примера консолидации общества

    Tекст: Ольга Иванова

    Принятие в России десятков важнейших законов о поддержке участников СВО и их семей является примером консолидации общества в целом, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета законодателей.

    По его словам, «только за последний год был принят целый пакет, а это несколько десятков важнейших законов о поддержке наших героев, участников специальной военной операции, их родных и близких», передает ТАСС.

    «И подчеркну, в большинстве случаев эти принципиальные для страны, для наших людей законы принимались голосами всех фракций Государственной думы. И вот такая консолидация по важнейшим вопросам жизнедеятельности страны имеет огромное значение для государства», – сказал президент, поблагодарив парламентариев.

    По словам Путина, эти законы получали столь же единодушную поддержку в Совете Федерации. «В этом и видимый знак консолидации общества в целом», – отметил он.

    Ранее Путин заявил, что в 1990-е годы многие законы не выполнялись, однако в то время были созданы основы и ориентиры государственности.

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    20 декабря 2023, 16:07
    Путин поздравил парламентариев с 30-летием Федерального Собрания

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поздравил депутатов Госдумы и сенаторов с 30-летием Федерального Собрания России.

    «Конечно, прежде всего хочу всех вас поздравить, сенаторов, депутатов Государственной думы с этим событием, с 30-летием Федерального Собрания Российской Федерации», – сказал Путин на заседании Совета законодателей России, передает РИА «Новости».

    20 декабря в Москве проходит заседание Совета законодателей и президиума Совета законодателей, посвященное 30-летию Федерального Собрания. В состав Совета законодателей входят председатели Совета федерации и Государственной думы, их заместители, председатели профильных комитетов, а также руководители региональных парламентов. Сопредседателями Совета являются спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета федерации Валентина Матвиенко.

    Ранее Путин заявил, что работа федерального и региональных парламентов стала более зрелой и профессиональной.

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    20 декабря 2023, 13:12
    Песков: Грипп не повлияет на проведение выборов президента в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ не затронет президентские выборы в стране, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Какое-то влияние на выборы... не думаю, что может об этом идти речь. Если помните, у нас выборы и во время ковида проводились – и ничего», – цитирует Пескова ТАСС.

    Он добавил, что в Кремле не намерены вводить масочный режим на фоне роста заболеваемости, но принимать меры предосторожности нужно.

    Представитель Кремля пояснил, что для обеспечения эпидемиологической безопасности президента Владимира Путина делается все, что необходимо.

    Также Песков призвал не относиться к сезонным заболеваниям как к «неожиданному снегу в декабре». Он напомнил, что до пандемии коронавируса все в России болели каждую зиму простудами и гриппом, после ковида эта тенденция сохранилась.

    «Такой сезон, особенно для нашего климата», – отметил он.

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      В одном из кабинетов главкома ВСУ Валерия Залужного обнаружили прослушивающее устройство, причем довольно примитивное, да и обнаружили его странным образом. Базовая версия, которой придерживаются многие: главкома прослушивают по приказу Владимира Зеленского. В реальности все может быть сложнее.

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